Дети в зонах войны: самые красноречивые фото 2018 года

  • 28 декабря 2018
Сирия Копірайт зображення © UNICEF/UN0207858/Al-Issa
Image caption Сирия, лагерь для беженцев, апрель 2018 года

Будущее миллионов детей, которые живут в охваченных вооруженными конфликтами странах, остается под угрозой. Там грубо нарушаются права детей, а мировые лидеры не могут привлечь виновных к ответственности, отмечает Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

Острая ситуация с правами детей в зонах конфликтов сложилась в Сирии, Йемене, Демократической Республике Конго, Нигерии, Южном Судане, Мьянме, а также в зоне боевых действий на Донбассе в Украине.

Как отмечают в Детском фонде ООН, в Афганистане за первые девять месяцев 2018 года убили или покалечили почти 5000 детей.

В Сирии, по информации ООН, за период с января по сентябрь погибли 870 детей.

Йемен Копірайт зображення © UNICEF/UN0253355/ Huwais
Image caption Йемен, ноябрь 2018 года. Сотни тысяч детей страны страдают от голода

На востоке Украины конфликт, длящийся уже более четырех лет, разрушает систему образования. В зоне конфликта были разрушены и повреждены сотни школ, в результате чего около 700 тысяч детей учатся в условиях боевых действий различной интенсивности. Еще одна угроза - неразорвавшиеся боеприпасы.

Чад Копірайт зображення UNICEF/UN0238124// Vincent Tremeau
Image caption Чад, Африка
Девочки в почти разрушенном городе Мосул в Ираке Копірайт зображення UNICEF/UN0161148/Anmar
Image caption Девочки в почти разрушенном городе Мосул в Ираке
Афганистан Копірайт зображення UNICEF/UN0202778/Hibbert
Image caption Апрель 2018 года, Афганистан

В Йемене ООН подтвердила факты убийства 1427 детей и причинения им увечий. 400 тысяч детей здесь страдают от нехватки пищи.

Южный Судан Копірайт зображення UNICEF/UN0236842/Rich
Image caption Южный Судан
ЦАР Копірайт зображення UNICEF/UN0248772/Le Du
Image caption Центральноафриканская Республика, центр помощи голодным
Донбасс Копірайт зображення UNICEF/UN0243118/Morris VII Photo
Image caption Диана живет прямо возле линии разграничения на Донбассе и вынуждена каждый день пересекать пункт пропуска, чтобы попасть в школу
Донбасс, Украина Копірайт зображення UNICEF/UN0243156/Morris VII Photo
Image caption Детский сад в селе Новотошковское Луганской области, пострадавшее от попадания ракеты
Донбасс, Украина Копірайт зображення UNICEF/UN0243142/Morris VII Photo
Image caption 10-летний Артем Акимов, который живет вблизи линии разграничения на подконтрольной Украине территории Донбасса

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