Дети в зонах войны: самые красноречивые фото 2018 года
Будущее миллионов детей, которые живут в охваченных вооруженными конфликтами странах, остается под угрозой. Там грубо нарушаются права детей, а мировые лидеры не могут привлечь виновных к ответственности, отмечает Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).
Острая ситуация с правами детей в зонах конфликтов сложилась в Сирии, Йемене, Демократической Республике Конго, Нигерии, Южном Судане, Мьянме, а также в зоне боевых действий на Донбассе в Украине.
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Как отмечают в Детском фонде ООН, в Афганистане за первые девять месяцев 2018 года убили или покалечили почти 5000 детей.
В Сирии, по информации ООН, за период с января по сентябрь погибли 870 детей.
На востоке Украины конфликт, длящийся уже более четырех лет, разрушает систему образования. В зоне конфликта были разрушены и повреждены сотни школ, в результате чего около 700 тысяч детей учатся в условиях боевых действий различной интенсивности. Еще одна угроза - неразорвавшиеся боеприпасы.
В Йемене ООН подтвердила факты убийства 1427 детей и причинения им увечий. 400 тысяч детей здесь страдают от нехватки пищи.
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