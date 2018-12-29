Копірайт зображення WWT Image caption Выращенные в неволе утки теперь поселятся в новом доме

Самая редкая птица в мире из семейства утиных - мадагаскарская нырка - нашла новый дом на новый год.

Международная группа исследователей выпустила 21 птицу на озере на севере Мадагаскара.

Известно, что более десяти лет назад птицы считались вымершими. Затем в 2006 году была обнаружена крошечная группа на одном отдаленном озере.

Причиной исчезновения мадагаскарских нырков считается загрязнение и повреждение водно-болотных угодий в Африке.

Спасение этого вида также может стать первым шагом на пути к защите этих земель Мадагаскара.

Копірайт зображення WWT Image caption Малочисленная популяция жила на отдаленном озере

Как их спасают?

Копірайт зображення WWT Image caption Разведение уток в неволе стало ключом к их спасению

Это тяжелая работа, на которую уже ушло более десяти лет. Международная команда в составе представителей WWT, Фонда сохранения дикой природы Даррела, фонда "Сапсан" и правительства Мадагаскара, спасла кладку яиц этих птиц и вывела птенцов в неволе.

Затем они исследовали Мадагаскар на предмет лучшего места, чтобы выпустить в дикую среду птиц, живших в неволе. Ученые остановили свой выбор на озере София на севере страны.

Команда тесно сотрудничала с местными общинами, обитающими вокруг озера.

Копірайт зображення WWT Image caption Для защиты уток на озере София установили плавучие вольеры

"Работа с местными общинами для решения проблем, преведшим к вымиранию этого вида, была необходима, чтобы дать уткам шанс на выживание", - пояснил Найджел Джаррет с WWT.

Исследователи надеются, что внедрение и возвращение птиц, находящихся на грани исчезновения, станет ярким примером того, что сообщества могут поддерживать не только людей, но и диких животных даже в районах с высоким уровнем нищеты.

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