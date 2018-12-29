Мадагаскарская нырка : самая редкая птица в мире получила новый дом
Самая редкая птица в мире из семейства утиных - мадагаскарская нырка - нашла новый дом на новый год.
Международная группа исследователей выпустила 21 птицу на озере на севере Мадагаскара.
Известно, что более десяти лет назад птицы считались вымершими. Затем в 2006 году была обнаружена крошечная группа на одном отдаленном озере.
- Лемурам грозит вымирание
- Ученые узнали, сколько на Земле видов деревьев
- "Размер имеет значение": каким животным угрожает вымирание
Причиной исчезновения мадагаскарских нырков считается загрязнение и повреждение водно-болотных угодий в Африке.
Спасение этого вида также может стать первым шагом на пути к защите этих земель Мадагаскара.
Как их спасают?
Это тяжелая работа, на которую уже ушло более десяти лет. Международная команда в составе представителей WWT, Фонда сохранения дикой природы Даррела, фонда "Сапсан" и правительства Мадагаскара, спасла кладку яиц этих птиц и вывела птенцов в неволе.
Затем они исследовали Мадагаскар на предмет лучшего места, чтобы выпустить в дикую среду птиц, живших в неволе. Ученые остановили свой выбор на озере София на севере страны.
Команда тесно сотрудничала с местными общинами, обитающими вокруг озера.
"Работа с местными общинами для решения проблем, преведшим к вымиранию этого вида, была необходима, чтобы дать уткам шанс на выживание", - пояснил Найджел Джаррет с WWT.
Исследователи надеются, что внедрение и возвращение птиц, находящихся на грани исчезновения, станет ярким примером того, что сообщества могут поддерживать не только людей, но и диких животных даже в районах с высоким уровнем нищеты.
Следите за нашими новостями в Telegram