Готовы ли вы расстаться со своим телефоном?

Копірайт зображення GETTY IMAGES

Все больше пользователей смартфонов обеспокоены количеством времени, которое они тратят на свой гаджет.

По данным Google, около 70% опрошенных компанией пользователей Android стремятся "найти баланс" использования технологий.

В результате технологическая отрасль оказалась в неудобном положении. Как помочь своим клиентам проводить меньше времени у экрана телефона, если многие компании зависят именно от прямо противоположного?

И Apple, и Google в этом году выпустили специальное расширение - под названием Screen Time и Digital Wellbeing соответственно. С его помощью пользователи iPhone и Android могут видеть сколько времени они тратят на различные приложения и как часто пользуются телефоном.

Для тех, кто провел такой анализ, результаты могут шокировать.

В мой первый день пользования трекером Digital Wellbeing для Android, я разблокировала телефон 200 раз и провела перед его экраном около 3 часов. Одновременно с этим я выполняла свою работу в редакции BBC и ухаживала за детьми.

Я не потратила все это время на чаты в Whatsapp и разглядывание котиков в Instagram, но все равно меня это, мягко говоря, напугало.

Роза Лапрейри - инженер в Лондонском офисе Google, одна из разработчиков панели инструментов Digital Wellbeing для Android 9 Pie.

Она рассказала, что Google вполне понимает, что люди могут испытывать вину или стыд, когда впервые узнают сколько времени тратят на телефон, поэтому важно разработать интерфейс, который бы не осуждал пользователя.

Копірайт зображення Google Image caption Роза Лапрейри разработала Digital Wellbeing для Android

"Необходимо было убедиться в том, у нас нет больших красных или зеленых стрелок, создающих оощущение осуждения или оценивания", - рассказала разработчик.

"Люди нуждаются в индивидуальном подходе: что хорошо для одного, может оказаться плохим для другого", - говорит Лапрейри.

По ее мнению, люди должны иметь возможность самостоятельно регулировать свое время, используя приложение.

"Некоторым будет достаточно просто увидеть напоминание того, как вы проводите свое время и что вы делаете в телефоне", - говорит она.

"Другим требуется дополнительное напоминание, и к такой категории отношусь я", - признается разработчик.

Для этих людей на приборной панели можно настроить отключение уведомлений, сделать отображение телефона черно-белым в определенное время (например, перед сном) и настроить оповещение по истечении определенного времени на экране приложения.

Но действительно ли Google заинтересован в том, чтобы вы меньше времени проводили с телефоном?

Меньший экран - как спасение?

В отличие от бизнес-модели Apple, ориентированной на продажи гаджетов, Google ориентируется на рекламу, а для этого нужно, чтобы люди смотрели на экран.

"Думаю, что мы действительно заботимся о том, чтобы пользователи имели хороший опыт", - говорит Лапрейри.

"Люди хотят понять, как они используют свои устройства, и мы действительно хотим убедиться в том, что мы помогаем в этом пользователям".

При этом она не говорит: "выключите мобильный".

Реакция индустрии мобильных телефонов на этот вопрос является как минимум интересной. Некоторые компании считают, что могут отвлечь нас от больших экранов мобильных с помощью ... смартфонов с меньшими экранами.

Копірайт зображення JUSTIN CHUNG Image caption Является ли маленький телефон спасением?

Такие устройства, как телефон Nokia от HMD Global или крошечный телефон Palm, рекламируют как сопутствующие, чтобы помочь нам отвлечься от основного. Nokia имеет меньшую функциональность, а Palm - просто меньше по размеру.

"Совершенно очевидно, что отрасль хочет продолжать продавать телефоны", - говорит аналитик компании CCS Insight Бен Вуд.

"По иронии, они пытаются продать вам маленький телефон, чтобы делать то же [что и на большем телефоне]", - говорит специалист.

В конце концов, все зависит от силы воли, убежден Вуд.

"У вас могут быть все виды гаджетов, но только от вас зависит сколько времени вы проводите в своем телефоне", - говорит специалист.

Кэтрин Прайс написала книгу "Как оторваться от своего телефона" после того, как однажды поняла, что ее маленький ребенок смотрит на нее, а она сама смотрит в телефон.

Копірайт зображення CATHERINE PRICE Image caption Кэтрин Прайс говорит, что стала счастливее, после того как стала меньше пользоваться телефоном

"Я поняла, что не хочу, чтобы она считала это образцом человеческих отношений и стилем жизни", - рассказала писательница.

Оторваться от телефона не значит выбросить его или кинуть под колеса автобуса. Это просто сделать шаг назад и выстроить отношения, которые являются хорошими для вас. Это значит подружиться с телефоном".

В своей книге Прайс представила 30-дневный план по созданию такой "дружбы". Вот несколько ее советов:

Отключить все уведомления, которые вы можете себе позволить отключить. Оставьте только те, которые вы на самом деле хотите получать. Для меня это телефонные звонки и текстовые сообщения, потому что это реальные люди, которые пытаются со мной связаться в режиме реального времени, плюс мой календарь и карты.

Установить изначальные настройки экрана - только приложения, имеющие практическое применение. Там не должно быть электронной почты, соцсетей, новостей, приложения для знакомств или игр. Разместите их в папке на следующей странице экрана, чтобы вы не могли видеть эти иконки, если не хотите открыть их и "зависнуть".

Уберите телефон из своей спальни. Нужно будет положить что-то другое на тумбочку у кровати вместо мобильного - например, книгу. Когда вы потянетесь за телефоном, то наткнетесь на книгу.

Приобретите отдельный будильник. Если ваш телефон является вашим будильником, тогда гарантировано, что первым, что вы возьмете в руки утром, будет телефон.

Существует плагин Facebook Demetricator, благодаря которому вы перестаете видеть, сколько раз кто-то поставил "лайк" вашему посту. Вы все равно сможете увидеть скольким людям понравился ваш пост, но не будете постоянно проверять, когда 17 переходит в 20, а 25 превращается в 30 Таким образом можно будет избавиться от этой привычки.

Что касается меня - я пережила шок, когда увидела сколько раз я беру в руки телефон. Но изменилась ли я?

Чувство вины

Я до сих пор часто пользуюсь мобильным, чтобы, скажем, посмотреть прогноз погоды, а 10 минут спустя понимаю, что сижу в соцсетях и понятия не имею брать ли мне сегодня зонт.

Я часто пользуюсь своим гаджетом для работы, использую карты для поиска пути и постоянно держу связь со школой, где учатся мои дети. Я говорю Лапрейри, что хотела бы определять количество времени, потраченного на мобильный с пользой и в пустую.

И я такая не одна.

Копірайт зображення Getty Images

"Пользование гаджетами можно разделить на целевое и нецелевое, и люди на самом деле беспокоятся только по поводу нецелевого, так как именно оно вызывает чувство вины", - говорит мне эксперт.

"Было бы здорово, если бы мы могли "расколоть этот орешек" и научиться различать эти два вида деятельности".

Поэтому станет ли 2019-й годом, когда мы сможем распрощаться со своими мобильными?

Аналитик Бен Вуд не уверен в этом.

"Для меня 2019-й будет годом, когда люди смогут больше узнать о количестве времени, которое они тратят в телефоне", - говорит он.

"Но расстаться с мобильными? Это слишком сложная задача".

Следите за нашими новостями в Telegram