Что произошло с пакетом? Эксперимент ВВС
Эко-пакет, который разлагается за месяц, изобрел ученый из Сум Дмитрий Бидюк. О разработке украинца из Сумского аграрного университета писали мировые СМИ, она одержала победу в международном конкурсе University Startup World Cup в Копенгагене. Проект признали лучшим в номинации "Устойчивое развитие".
ВВС News Украина решила проверить, работает ли изобретение украинского ученого.
В дождливый день в конце октября мы закопали биоразлагаемый пакет в саду возле офиса ВВС в Киеве. Вместе с ним еще один пакет - обычный, из полиэтилена.
- Пластик против дерева: как в центре Львова борются со стеклопакетами
- Пластик в животах: как спасают птиц, гибнущих от загрязнения океана
- Надежда для экологии: энзим, поедающий пластик
Что в пакете?
В отличие от полиэтиленовых пакетов, изобретение украинского ученого состоит из натуральных и безвредных для природы компонентов.
Все его составляющие ученый не раскрывает, указывает только, что использовал полисахариды, вещества, которые получают из овощей, фруктов, водорослей.
"При создании используются порошки наподобие крахмала, используемые в пищевой промышленности. Они представляют опасность для здоровья", - рассказывает Дмитрий Бидюк и уверяет, что компонентов, входящих в состав, в Украине достаточно, поэтому проблем с сырьем не будет.
Пакет представляют собой тянущуюся упаковочную тару. Разноцветный, непрозрачный, толще, чем обычные пакеты из супермаркета.
По словам ученого, такие пакеты можно использовать многократно - кормить ими животных и использовать в качестве удобрения.
Ученый изготовил несколько видов упаковки: самые маленькие рассчитаны на вес до 1 кг, максимально большие - до трех кг.
В лаборатории Сумского университета на изготовление такого экопакета уходит один день. Себестоимость изделия - три гривны (0.11 долл. - Ред.)
"Если наладить массовое производство, выйдет еще дешевле, и весь процесс займет меньше времени", - говорит Дмитрий Бидюк.
Он планирует провести исследование, чтобы проверить, можно ли изготавливать экопакеты на оборудовании для произвоодства полиэтилена.
Есть ли у экопакетов будущее?
Ежегодно в мире производится около 80 миллионов тонн полиэтилена, который применяется для изготовления пакетов и других видов упаковки. Он разлагается в природе сотни лет.
Эксперты считают, что пакеты из органических материалов могут быть шансом на спасение планеты от мусора.
"Биоразлагаемые пакеты в ближайшее время однозначно войдут в нашу жизнь", - считает Сергей Волков, глава экологической организации "Вторая жизнь".
Как быстро это произойдет, отмечает эксперт, зависит от создаваемых государством условий. В частности, речь идет об ограничении на использование пакетов из полиэтилена на законодательном уровне.
Еще один важный момент, говорит Волков, это общественный запрос на экологически чистые предметы и технологии.
Эко-пакет месяц спустя
Вернемся к нашему эксперементу. Мы раскопали пакеты в конце ноября, когда сад возле нашего офиса уже был покрыт снегом.
Пакет из полиэтилена обнаружился сразу - он не изменился, остался точно таким, каким мы его закопали за 30 дней до этого. А вот пакет из натуральных веществ почти исчез. Мы едва выкопали из замерзшей земли его небольшие куски.
Дмитрий Бидюк объясняет, что лучше всего пакет разлагается при комнатной температуре в 20 градусов и во влажной среде, в таком виде его уничтожают микроорганизмы.
Видео нашего эксперимента мы показали Виктории Евлаш, заведующей кафедры химии, микробиологии и гигиены питания Харьковского госуниверситета питания и торговли.
Несмотря на то, что пакет полностью не разложился, наш эксперимент профессор микробиологии назвала успешным.
"Если бы пакет закопали в другое время, например в августе-сентябре, процесс разложения проходил бы гораздо быстрее", - говорит Евлаш.
Однако, если пакет разрушается от влаги, не порвется ли он, если в нем, например, пролился сок?
Дмитрий Бидюк говорит, что нет, потому что его внутреннюю часть покрывает пленка, защищающая пакет от воздействия влаги изнутри.
Полиэтиленовый пакет, используемый в ходе нашего эксперимента, отправился на помойку. Скорее всего он впоследствии окажется на свалке, куда отправляется 95% всего мусора в Украине.
Пакет из натуральных компонентов к весне окончательно исчезнет, уверяет украинский ученый. Проверим.
Следите за нашими новостями в Telegram