Что произошло с пакетом? Эксперимент ВВС

Копірайт зображення ВВС

Эко-пакет, который разлагается за месяц, изобрел ученый из Сум Дмитрий Бидюк. О разработке украинца из Сумского аграрного университета писали мировые СМИ, она одержала победу в международном конкурсе University Startup World Cup в Копенгагене. Проект признали лучшим в номинации "Устойчивое развитие".

ВВС News Украина решила проверить, работает ли изобретение украинского ученого.

В дождливый день в конце октября мы закопали биоразлагаемый пакет в саду возле офиса ВВС в Киеве. Вместе с ним еще один пакет - обычный, из полиэтилена.

Копірайт зображення ВВС

Что в пакете?

В отличие от полиэтиленовых пакетов, изобретение украинского ученого состоит из натуральных и безвредных для природы компонентов.

Все его составляющие ученый не раскрывает, указывает только, что использовал полисахариды, вещества, которые получают из овощей, фруктов, водорослей.

"При создании используются порошки наподобие крахмала, используемые в пищевой промышленности. Они представляют опасность для здоровья", - рассказывает Дмитрий Бидюк и уверяет, что компонентов, входящих в состав, в Украине достаточно, поэтому проблем с сырьем не будет.

Пакет представляют собой тянущуюся упаковочную тару. Разноцветный, непрозрачный, толще, чем обычные пакеты из супермаркета.

По словам ученого, такие пакеты можно использовать многократно - кормить ими животных и использовать в качестве удобрения.

Ученый изготовил несколько видов упаковки: самые маленькие рассчитаны на вес до 1 кг, максимально большие - до трех кг.

Копірайт зображення ВВС

В лаборатории Сумского университета на изготовление такого экопакета уходит один день. Себестоимость изделия - три гривны (0.11 долл. - Ред.)

"Если наладить массовое производство, выйдет еще дешевле, и весь процесс займет меньше времени", - говорит Дмитрий Бидюк.

Копірайт зображення ВВС

Он планирует провести исследование, чтобы проверить, можно ли изготавливать экопакеты на оборудовании для произвоодства полиэтилена.

Есть ли у экопакетов будущее?

Ежегодно в мире производится около 80 миллионов тонн полиэтилена, который применяется для изготовления пакетов и других видов упаковки. Он разлагается в природе сотни лет.

Эксперты считают, что пакеты из органических материалов могут быть шансом на спасение планеты от мусора.

"Биоразлагаемые пакеты в ближайшее время однозначно войдут в нашу жизнь", - считает Сергей Волков, глава экологической организации "Вторая жизнь".

Как быстро это произойдет, отмечает эксперт, зависит от создаваемых государством условий. В частности, речь идет об ограничении на использование пакетов из полиэтилена на законодательном уровне.

Еще один важный момент, говорит Волков, это общественный запрос на экологически чистые предметы и технологии.

Эко-пакет месяц спустя

Вернемся к нашему эксперементу. Мы раскопали пакеты в конце ноября, когда сад возле нашего офиса уже был покрыт снегом.

Пакет из полиэтилена обнаружился сразу - он не изменился, остался точно таким, каким мы его закопали за 30 дней до этого. А вот пакет из натуральных веществ почти исчез. Мы едва выкопали из замерзшей земли его небольшие куски.

Копірайт зображення ВВС Image caption Пакеты после эксперимента

Дмитрий Бидюк объясняет, что лучше всего пакет разлагается при комнатной температуре в 20 градусов и во влажной среде, в таком виде его уничтожают микроорганизмы.

Видео нашего эксперимента мы показали Виктории Евлаш, заведующей кафедры химии, микробиологии и гигиены питания Харьковского госуниверситета питания и торговли.

Несмотря на то, что пакет полностью не разложился, наш эксперимент профессор микробиологии назвала успешным.

Копірайт зображення ВВС

"Если бы пакет закопали в другое время, например в августе-сентябре, процесс разложения проходил бы гораздо быстрее", - говорит Евлаш.

Однако, если пакет разрушается от влаги, не порвется ли он, если в нем, например, пролился сок?

Дмитрий Бидюк говорит, что нет, потому что его внутреннюю часть покрывает пленка, защищающая пакет от воздействия влаги изнутри.

Полиэтиленовый пакет, используемый в ходе нашего эксперимента, отправился на помойку. Скорее всего он впоследствии окажется на свалке, куда отправляется 95% всего мусора в Украине.

Пакет из натуральных компонентов к весне окончательно исчезнет, уверяет украинский ученый. Проверим.

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