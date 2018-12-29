Как выбрать безопасную елку и пиротехнику - советы спасателей

Копірайт зображення Getty Images Image caption При покупке елки стоит подумать и о ее безопасном размещении дома

На кануне новогодних праздников эксперты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям дали украинцам рекомендации как выбрать и безопасно установить новогоднюю елку, а также как правильно выбрать и использовать пиротехнику.

Спасатели отметили, что елка должна размещаться минимум в одном метре от стен и потолка и подальше от обогревательных приборов.

Дерево должно быть установлено на устойчивую основу (специальную подставку, в бочку с песком), чтобы не затруднять выход из помещения.

Чтобы елка не упала, игрушки следует развесить равномерно, а если она искусственная, то и правильно собрать.

Пожарные напоминают, что ели хорошо горят, а искусственные еще и "выделяют ядовитые вещества, которые быстро плавятся и "растекаются".

Поэтому при выборе именно искусственной елки, стоит обращать внимание на то, обработана ли она огнезащитным составом. Соответствующая информация должна быть указана на упаковке.

На дерево не стоит устанавливать свечи и бенгальские огни, украшать искусственным снегом из ваты и бумажными игрушками.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Елка должна устанавливаться на устойчивом основании с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен, потолка и обогревательных приборов

Не стоит использовать электрические гирлянды сомнительного качества.

При обнаружении признаков неисправности - нагрева проводов, непредвиденного мигания лампочек - гирлянду следует немедленно выключить.

Спасатели также советуют родителям не оставлять детей в комнате с елкой без присмотра.

Для детской безопасности елку лучше украсить легкими украшениями, которые не бьются.

Пиротехника

Копірайт зображення UNIAN Image caption Зажигая фейерверк, спасатели советуют не наклоняться над ними, а сразу же отойти на безопасное расстояние - 30-50 метров

В ГСЧС советует покупать пиротехнические изделия только в специализированных магазинах. Не стоит стесняться попросить продавца показать сертификат качества.

При использовании всегда необходимо соблюдать правила обращения с пиротехникой.

Нельзя использовать изделия, имеющие дефекты: с истекшим сроком годности, а также имеющие повреждения корпуса и фитиля.

Нельзя использовать петарды, фейерверки и ракеты в помещениях или запускать их из окон или балконов.

Фейерверки следует запускать на расстоянии не менее 100 метров от зданий и других объектов.

При использовании пиротехнических изделий нельзя находиться в нетрезвом состоянии и курить.

Не стоит хранить пиротехнику возле обогревателей и отопительных приборов: батарей, электрических и газовых печей или носить в карманах.

Зажигая фейерверк, спасатели советуют не наклоняться над ними, а сразу же отойти на безопасное расстояние - 30-50 метров.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Перед тем, как выбросить фейерверк или другую пиротехнику, ее следует на 2 часа залить водой

Подходить и наклоняться над отработавшим пиротехническим изделием менее чем через 10 минут после окончания его работы.

"Если салют не сработал, не подходите к нему около 10-ти минут, поскольку существует большая вероятность запоздалого взрыва", - сообщает ГСЧС.

Детям нельзя разрешать играть с пиротехникой.

Перед тем, как выбросить фейерверк или другую пиротехнику, ее следует на 2 часа залить водой

Следите за нашими новостями в Telegram