10 важнейших научных историй 2018 года

2018 год предоставил много информации для размышлений тем, кто интересуется наукой и окружающей средой. От строгого предупреждения исследователей климата об опасности повышения температуры более чем на 1,5с до открытия 20-километрового озера с водой в жидком состоянии на Марсе - это был памятный год.

Вот краткое описание научных историй, которые больше всего запомнились в 2018 году.

"Безопасный" лимит для потепление

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Повышение температуры на 2-3 градуса приведет, как сейчас считается, к глобальным климатическим изменениям, последствия которых будут драматическими, во избежание которых, утверждают исследователи, следует не превышать этот предел.

Но некоторые из них настаивали на более низкой границе в 1,5C. В октябре исследователи климата опубликовали основной отчет, в котором подробно описывалось, что произойдет в случае повышения температуры до этого показателя.

Это приведет к тому, что миллионы людей потеряют свои дома из-за подъема уровня моря, некоторые виды живых существ окажутся под угрозой вымирания, резко возрастет количество людей, испытывающих нехватку воды.

Эти изменения, помимо всего прочего, требуют больших капиталовложений, а также "быстрых, долгосрочных и беспрецедентных перемен" в жизни общества.

Доклад не предлагает готовые решения проблем, однако выдвигает ряд подходов, в частности, значительное сокращение выбросов парниковых газов, быстрый переход на возобновляемые источники энергии, изменение образа жизни и системы питания.

Древнейшие животные

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Живые существа, которым более 1 млн лет, удивительно разнообразны - от гигантского океанического синего кита до дождевых червей под нашими ногами. Однако история их эволюции из одноклеточных предков окутана завесой тайны.

В "охоте" на древнейшего из животных большое внимание уделялось фауне древних организмов, названной впоследствии эдиакарской биотой. Это были одни из древнейших многоклеточных организмов на Земле, существовавшие более 500 млн лет назад.

Их место на древе жизни достаточно сложно определить. Эти необычные организмы по-разному классифицируются - лишайники, грибы и даже биологическое царство между растениями и животными.

В сентябре ученым удалось получить молекулы холестерина из окаменевших форм одного из организмов эдиакарской биоты, дикинсонии (dickinsonia), которая напоминает плоскую медузу.

Почти 100-процентная доля холестерина в окаменелостях дикинсонии говорит нам, что она, скорее всего, была животным, отмечают ученые. Холестерин продуцируется бактериями в кишечнике животных.

Гигантский пластиковый "айсберг"

Всемирная кампания по борьбе с морским мусором была одной из основных тем 2018 года. В частности, ее освещали в документальном сериале BBC "Голубая планета 2", представленном Дэвидом Аттенборо. Лента содержит потрясающие видеокадры того, какой вред наносит океанам и морской жизни наша зависимость от пластика.

В апреле корреспондент ВВС по вопросам науки Дэвид Шукман посетил Индонезию, чтобы сделать репортаж о пластиковых отходах, засоряющих реки и каналы в городе Бандунг на индонезийском острове Ява. Кризис был настолько острым, что пришлось вызывать военных, чтобы они помогли убрать огромные пластиковые "айсберги" из бутылок, пакетов и другой пластиковой упаковки.

К сожалению, проблема, скорее всего, будет только ухудшаться. В марте в докладе, подготовленном организацией Foresight для британского правительства, отмечалось, что, если не принять решительных мер, в течение ближайшего десятилетия количество пластика в морях и океанах может увеличиться втрое.

Таинственные частицы

Копірайт зображення Science Photo Library Image caption Блазары приводятся в действие свехмассивными черными дырами

Нейтрино - одни из фундаментальных элементов материи Вселенной. Считается, что одна частица нейтрино может преодолеть световой год (около 10 триллионов км), не задев ни одного атома.

И хотя некоторые из источников этих частиц уже определены (они испускаются Солнцем или атмосферой Земли), большая их часть, включая те, что являются наиболее энергетическими, оставалась тайной. И вот в июле международная команда ученых IceCube обнаружила нейтрино ультравысоких энергий, прибывшие на Южный полюс, и смогла определить их источник.

Когда чёрные дыры пожирают материю, они создают аккреционный диск и вылетающие с обоих полюсов струи, ему перпендикулярные. Когда струя сверхмассивной чёрной дыры указывает на нашу планету, мы называем её блазаром. Сейчас они считаются основным источником космических лучей и нейтрино высоких энергий.

За шесть лет работы обсерватории IceCube ее детекторы обнаружили более 80 высокоэнергетических космических нейтрино, но впервые, исследователи смогли сопоставить их с источником в небе.

Вода на Марсе и Луне

Копірайт зображення NASA/JPL/Malin Space Science Systems Image caption Ученые получили доказательства наличия запасов жидкой воды, находящихся под слоями льда и пыли в одной из областей Южного полюса Марса

Ученым уже было известно о том, что на поверхности Красной планеты есть вода в виде льда. Однако в июле получили доказательства наличия запасов жидкой воды, находящихся под слоями льда и пыли в одной из областей Южного полюса Марса.

Марсоход NASA Curiosity уже проводил анализ остатков древних озер.

Ученые давно искали признаки существования на Марсе водоема с жидкой водой, и результат недавнего исследования был впечатляющим.

"Мы пока не приближаемся к фактическому обнаружению жизни на Марсе, - отметил Маниш Пател из британского Открытого университета, - но эта находка указывает на то место, где нужно искать".

Однако жидкую воду обнаружили не только на Марсе. В августе исследователям удалось доказать, что в лунной материи когда-то присутствовал настоящий лед.

Данные индийского космического агентства Chandrayaan-1 свидетельствуют о наличии льда на северном и южном полюсах. Эти древние скопления воды могут быть использованы в качестве ресурса для будущих колоний землян на Луне.

Что случилось со строителями Стоунхенджа?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Людей, которые построили Стоунхендж, почти полностью вытеснили представители культуры колоколовидных кубков

Исследования ДНК древних людей позволили нам совершить беспрецедентное путешествие в прошлое. Итак, в 2018 году ученые получили генетическое доказательство того, что люди культуры колоколовидных кубков, населявшие Европу примерно 4500 лет назад, переселились на Британские острова и вытеснили неолитических фермеров, населявших территорию современной Великобритании.

Это привело к тому, что 90% британского генофонда изменилось всего за несколько сотен лет. Почему это произошло - неизвестно. Среди наиболее вероятных причин - болезни, голод и конфликты.

Культура колоколовидных кубков названа так из-за характерной формы керамики, которую археологи во множестве находили в погребениях на большей части Европы.

В другом исследовании, опубликованном в 2018 году, ученые доказали факт скрещивания архаичных людей, принадлежащих к видам, отличным от homo sapiens.

Ранее российские археологи нашли в Денисовой пещере на Алтае останки девочки, которая жила 50 тысяч лет назад.

ДНК, извлеченная из фрагментов ее костей, показала, что она была дочкой матери-неандерталки и денисовского человека - ныне вымершего подвида (или вида) людей.

Денисовцы и неандертальцы были отдельным подвидами людей, населявшими Евразию до того, как наш вид - Homo sapiens, человек разумный - покинул Африку и переселился на другие континенты.

Влияние астероида

Копірайт зображення NATURAL HISTORY MUSEUM OF DENMARK Image caption Снимок из космоса: очертание кратера, покрытого ледниковым покровом

Международная команда ученых обнаружила на севере Гренландии метеоритный кратер диаметром 31 километр - это первый случай, когда кратер обнаружен под континентальным ледовым щитом.

Ученые считают, что он образовался при падении железного метеорита диаметром от одного до полутора километров 3 млн лет назад.

Некоторые исследователи высказывают сомнения относительно доказательств этого события. Но появились определенные интригующие версии, например, о потенциальной связи с периодом охлаждения, который задержал потепление климата, когда Земля уже начала выходить из последнего ледникового периода.

Существует астероидная гипотеза, связывающая "Великое вымирание" (и, в частности, гибель динозавров) с падением гигантского метеорита. Поднявшаяся в результате удара пыль сделала земную атмосферу почти непрозрачной для солнечных лучей, что имело катастрофические последствия для фотосинтезирующих растений и для питающихся ими животных.

Если дальнейшее исследование подтвердит, что столкновение произошло примерно 12 тысяч лет назад, это оживит давнюю дискуссию вокруг этой гипотезы.

Ранние миграции Homo sapiens

Копірайт зображення Israel Hershkovitz, Tel Aviv Uni Image caption Фрагменту челюстей Homo sapiens, найденному в пещере Мислия в Израиле, - 185 тысяч лет

Существует много доказательств того, что предки большинства людей, живущих за пределами Африки, покинули этот континент во время одной из миграционных волн 60 тысяч лет назад. Однако есть основания думать, что первые представители Homo sapiens покидали Африку и раньше.

В январе ученые обнаружили челюсть Homo Sapiens, скончавшегося на территории современного Израиля 185 тысяч лет назад. Находка свидетельствует о том, что эти путешествия за пределы Африки не привели к созданию "оазиса жизни" для современных людей в Евразии.

Однако найденная челюсть вписывается в новое представление о более ранних миграциях за пределы Африки, распространились дальше в Евразию. Эти пионеры среди Homo sapiens, вероятно, жили рядом с другими древними видами людей, такими как неандертальцы и денисовцы. Но остается тайной, почему их генетическая информация не сохранилась в генах современных людей.

Камни с Марса

Копірайт зображення NASA Image caption Марсианская миссия позволит получить образцы грунта и горных пород, чтобы исследовать их в лабораториях

После многолетних переговоров и одного ложного старта европейские и американские космические агентства сделали свой первый значительный шаг в сторону получения грунта и горных пород с Марса.

В апреле NASA и ESA подписали письмо о намерениях организовать первое совместное "путешествие" на Красную планету.

Эта смелая инициатива должна позволить ученым ответить на ключевые вопросы в истории Марма, в частности о том, существовала на Красной планете когда-то жизнь. Это также позволит геологам воссоздать хронологию событий на Марсе.

Пластик в воде

Копірайт зображення Alice Trevail Image caption Распространенным загрязнителем воды оказались микрочастицы пластика

Огромное количество пластиковых отходов неизбежно попадает в окружающую среду, включая питьевую воду. Исследование журналистской организации Orb Media выявило в среднем 10 частиц пластика на литр в бутилированной воде известных брендов.

Были изучены 259 бутылок с водой из девяти стран, с разных концов света. Почти все они содержали крошечные пластиковые частицы.

Крайний север нашей планеты, Арктический регион, часто считают девственной пустыней. Однако в этом году исследователи выразили свою обеспокоенность большими концентрациями пластика в арктических морских льдах.

Количество пластиковых частиц в одном литре растопленного арктического морского льда оказалась даже выше, чем в открытом океане. Ученые считают, что необходимо дополнительно исследовать влияние пластика на зоопланктон, беспозвоночных, рыб, морских птиц и млекопитающих.

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