Как праздновали Новый год в разных уголках мира - фото
- 1 января 2019
- Share this with Facebook
- Share this with Twitter
- Share this with ВКонтакте
- Share this with Одноклассники
- Share this with Facebook
- Share this with Twitter
- Share this with ВКонтакте
- Share this with Одноклассники
-
Поделиться
Share this withВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
-
MessengerShare this with Messenger
-
MessengerShare this with Messenger
-
-
Google+Share this with Google+
-
ВКонтактеShare this with ВКонтакте
-
LiveJournalShare this with LiveJournal
-
Мой мирShare this with Мой мир
-
ОдноклассникиShare this with Одноклассники
-
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне
Во многих городах мира наступление нового года по традиции отметили красочными фейерверками и световыми шоу.
Лондон
Париж
Берлин
Москва
Найроби
Пхеньян
Дубай
Сеул
Тайвань
Гонконг
Пекин
Сингапур
Сидней
***
Следите за нашими новостями в Telegram