Как праздновали Новый год в разных уголках мира - фото

  • 1 января 2019

Во многих городах мира наступление нового года по традиции отметили красочными фейерверками и световыми шоу.

Лондон

Лондон Копірайт зображення EPA

Париж

Париж Копірайт зображення EPA
Image caption "Желтые жилеты" продолжают акцию протеста на Елисейских полях в Париже

Берлин

Берлин Копірайт зображення EPA

Москва

Москва Копірайт зображення EPA

Найроби

Найроби Копірайт зображення EPA

Пхеньян

Пхеньян Копірайт зображення AFP

Дубай

Дубай Копірайт зображення Getty Images

Сеул

Сеул Копірайт зображення AFP

Тайвань

Тайвань Копірайт зображення EPA

Гонконг

Гонконг Копірайт зображення EPA

Пекин

Пекин Копірайт зображення Getty Images

Сингапур

Сингапур Копірайт зображення AFP

Сидней

Сидней Копірайт зображення EPA

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