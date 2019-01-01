Стивен Хокинг, Джон Маккейн, Кира Муратова ... Знаменитости, ушедшие в 2018 году

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Уходящий 2018 год не только принес нам новые научные открытия, фильмы, книги, познакомил с замечательными людьми и идеями, но и забрал с собой жизни большого числа людей, в том числе всемирно известных.

Предлагаем вам вспомнить некоторых из них.

Стивен Хокинг

Один из самых знаменитых физиков-теоретиков, британский ученый Стивен Хокинг в марте 2018 года скончался в возрасте 76 лет у себя дома в Кембридже.

Тяжелая болезнь не помешала британскому физику стать популяризатором науки и внести свой вклад в наше понимание Вселенной.

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Профессор, который страдал амиотрофическим склерозом, был почти полностью парализован и говорил при помощи синтезатора речи, изучал сложные вопросы происхождения Вселенной, в частности теорию возникновения мира и теорию черных дыр.

Благодаря своей книге "Краткая история времени" Хокинг прославился на весь мир.

Джон Маккейн

Страдающий от опухоли мозга американский сенатор Джон Маккейн скончался в августе 2018 года в возрасте 81 года.

Ветеран войны во Вьетнаме, политический нонконформист, ярый критик президентов Трампа и Путина и многолетний друг Украины - такими словами характеризовали легендарного политика.

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В 2008 году Джон Маккейн представлял республиканцев на выборах президента США, но проиграл Бараку Обаме.

На посту главы комитета Сената по вооруженным силам был сторонником активной внешней политики США, посещал Украину во время антиправительственных акций в Киеве в 2004 году и зимой 2013-2014 годов, поддерживал протестующих. В разгар конфликта между Украиной и Россией Маккейн решительно поддерживал Украины и продвигал санкционные инициативы против России.

Барак Обама, победивший Маккейна на президентских выборах 2008 года, назвал его "героем Америки".

Кира Муратова

6 июня не стало режиссера Киры Муратовой. Одна из самых необычных режиссеров современного кино умерла в Одессе, ей было 83 года.

Фильм Муратовой "Долгие проводы" (1971) был запрещен в СССР и более 15 лет не выходил в прокат.

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В 1990 году фильм Муратовой "Астенический синдром" получил гран-при Берлинского кинофестиваля.

Последними работами режиссера стали фильмы "Мелодия для шарманки" и "Вечное возвращение. Кастинг".

Арета Франклин

В августе в Детройте скончалась американская певица Арета Франклин. Она обладала одним из самых характерных и самых влиятельных голосов в истории популярной музыки.

Со смертью Ареты Франклин мир потерял, возможно, величайшего вокалиста нашего времени.

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Или - если верить авторитетному музыкальному журналу Rolling Stone - величайшего вокалиста всех времен. Однако символом века Арету сделал не только ее вызывающий мурашки по коже голос.

От прямого участия в борьбе афроамериканцев за свои гражданские права до интригующей истории ее самого известного хита Respect - Арета не просто прославила соул, эту американскую "музыку души". Она сама формировала душу Америки.

Мирослав Попович

Украинский ученый-философ Мирослав Попович ушел из жизни в феврале 2018 года на 88-м году жизни.

С 2001 года он занимал пост директора Института философии имени Григория Сковороды НАН Украины.

Заметным событием в жизни Мирослава Поповича стало издание в 2005 году книги "Червоне століття", а впоследствии ее перевод на русский - "Кровавый век". Она посвящена ключевым событиям ХХ века и, как признавал сам академик, адресована в том числе и российскому читателю. Это - монография об истории европейской цивилизации в прошлом веке, которая оказала значительное влияние и на сегодняшние события в Украине.

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"Быть человеком" - так называлась его книга, изданная в 2011 году.

Как отмечает ученый из Национального университета "Острожская академия" Дмитрий Шевчук в журнале "Критика", автор доказывает, что "быть человеком - это быть способным различать истину и ошибку, добро и зло, прекрасное и безобразное".

Мирослав Попович, говорит философ, всегда считал, что "мы не теряем такую способность, и это вселяет оптимизм".

Лев Лукьяненко

Политзаключенный и диссидент Лев Лукьяненко, который в 1991 году составил Акт провозглашения независимости Украины, скончался в июле 2018 года.

За антисоветскую деятельность и стремление к независимости Украины его в начале 60-х годов приговорили к смертной казни, которую впоследствии заменили на многолетнее заключение.

В общей сложности в советских лагерях Лукьяненко провел более 25 лет.

Он был в числе основателей Украинской Хельсинской группы, а на первых демократических выборах в Верховную Раду УССР был избран депутатом. Именно он написал Акт провозглашения независимости.

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Позже политик был активным участником протестной акции "Украина - без Кучмы", Оранжевой революции 2004 года.

А после победы Виктора Ющенко в апреле 2005 года за выдающиеся заслуги перед Украиной получил от президента звание Героя Украины.

Левко Лукьяненко часто ездил на восток Украины и передавал бойцам АТО литературу, в том числе и собственные книги.

Бернардо Бертолуччи

Итальянский кинорежиссер Бернардо Бертолуччи, скончавшийся в ноябре на 77-м году жизни, был одним из самых известных и противоречивых европейских кинематографистов за последние полвека.

За свою долгую карьеру мастер снял более двадцати фильмов.

Среди его самых известных картин - "Последнее танго в Париже", "Мечтатели", "Украденная красота" и "Конформист".

Его фильм "Последний император" получил девять премий "Оскар", две из них получил сам Бертолуччи - как лучший режиссер и соавтор лучшего сценария.

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Скандальная кинолента "Последнее танго в Париже" принесла ему мировую славу в 1972 году. Из-за эротических сцен этот фильм о романе американского бизнесмена и молодой француженки был запрещен в нескольких странах.

Фильм "Мечтатели" о поколении бунтарей 1968 года был снят в 2003-м и имел большой успех у киноманов. Он также вызвал новый интерес к творчеству режиссера.

В 2008 году Бертолуччи стал обладателем звезды на голливудской Аллее славы, а в 2011 году - почетной "Золотой Пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля за вклад в киноискусство.

Леонид Каденюк

В январе скончался украинский космонавт Леонид Каденюк.

Летчик-испытатель первого класса, депутат и писатель, в историю, однако, он вошел именно как первый космонавт независимой Украины.

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В середине 1990-х тогдашний президент Украины Леонид Кучма договорился с американским коллегой Биллом Клинтоном об участии украинского космонавта в полете шаттла NASA "Колумбия".

Национальное космическое агентство Украины для этой миссии отобрало Леонида Каденюка.

Причем по договоренности между странами, курс NASA по подготовке к полету украинский космонавт прошел бесплатно (сейчас такая подготовка стоит около 150 млн долларов).

Сам полет состоялся в 1997 году и длился 16 дней.

Леонид Каденюк провел в космосе несколько экспериментов по изучению влияния невесомости на растения и организм человека.

Олег Табаков

В марте не стало народного артиста СССР Олега Табакова. Ему было 82 года.

Актер блистал на сцене и экране более полувека, сыграв свыше двухсот ролей в широчайшем диапазоне: от шефа германской разведки Шелленберга в "Семнадцати мгновениях весны" до домоправительницы Эндрю в "Мэри Поппинс, до свидания", от алкоголика Суходрищева в "Ширли-мырли" до главы государства в "Президенте и его внучке", в котором легко угадывается Борис Ельцин.

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За роль в картине "Семнадцать мгновений весны" актер получил орден. Некоторые критики высказывались в том духе, что нельзя делать врагов такими обаятельными.

А еще он бесподобно озвучил Кота Матроскина в культовых советских мультфильмах о Простоквашино.

Шарль Азнавур

У французского певца Шарля Азнавура, который скончался в возрасте 94 лет, были миллионы поклонников по всему миру.

В 1998 году, по итогам опроса журнала Time и телеканала CNN, Азнавур был признан лучшим эстрадным исполнителем XX века.

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А еще Шахнур Азнавурян - так назвали его родители-армяне - всегда помогал исторической родине. После землетрясения в Спитаке в 1988 году певец создал благотворительную ассоциацию "Азнавур для Армении".

В нулевых он получил гражданство Армении и был послом страны в Швейцарии и постоянным представителем в штаб-квартире ООН.

Автор "Вечной любви" и лучший шансонье столетия: умер Шарль Азнавур

Монсеррат Кабалье

Испанская оперная певица Монсеррат Кабалье скончалась в возрасте 85 лет в больнице Сан-Пау в Барселоне в октябре.

Творческая карьера Кабалье продолжалась 50 лет.

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Монсеррат Кабалье родилась в Барселоне в простой семье, но уже в семь лет проявила неординарные музыкальные способности, исполняя кантаты Баха, а в девятилетнем возрасте была принята в музыкальное училище при барселонском оперном театре "Лисео".

Певица получила международное признание благодаря красоте ее голоса и драматическому прочтению ролей. Ее поклонники называли ее La Superba - "превосходная".

Давид Черкасский

В октябре на 89-м году жизни умер украинский мультипликатор, сценарист и режиссер Давид Черкасский.

Черкасский снял мультфильмы, которые в итоге и стали его визитными карточками: "Приключения капитана Врунгеля", "Доктор Айболит" и "Остров сокровищ", вышедший на экраны в 1988 году.

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В интервью BBC News Украина он высказывал сожаление по поводу того, что украинская анимация погрузилась в затяжной кризис.

"Вообще нет мультипликации - разве не понятно? Никакой абсолютно, нет абсолютно никакого финансирования. С девяностого года мультипликация просто умерла", - констатировал художник в 2012 году.

Джордж Буш-старший

30 ноября в Хьюстоне в возрасте 94 лет скончался бывший президент США Джордж Буш-старший.

Республиканец Джордж Буш-старший провел в Белом доме только один президентский срок - с 1989 по 1993 - и затем проиграл на выборах демократу Биллу Клинтону.

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Однако на время именно президентства Буша выпал период исторических перемен в мире: падение коммунизма в Европе, распад СССР - главного идеологического и военного оппонента Америки - и война в Персидском заливе, когда западные армии воевали в альянсе с арабскими странами против Саддама Хусейна.

По оценкам аналитиков, Джордж Буш-старший не столько направлял ход грандиозных событий, пришедшихся на время его правления, сколько реагировал на вызовы, но обеспечил себе место в учебниках истории.

Украинцам 41-й президент США запомнился своей речью в Верховной Раде накануне провозглашения независимости Украины.

1 августа 1991 года Джордж Буш посетил Киев и выступил в Верховной Раде с пресловутой речью, получившей название "котлета по-киевски" и предостерегал украинцев против "суицидального национализма".

Милош Форман

В апреле умер двукратный лауреат премии "Оскар", чешский и американский режиссер Милош Форман.

Его самый известный фильм "Пролетая над гнездом кукушки" получил все пять главных наград Американской киноакадемии - за лучшую картину, сценарий, режиссуру и игру двух актеров. Он был снят по одноименному роману Кена Кизи.

Среди других прославивших его картин - "Амадей", "Народ против Ларри Флинта" и "Вальмон".

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Форман наряду с Романом Полански стал одним из самых успешных европейских иммигрантов в Голливуде, однако продолжал олицетворять связь западного и восточного киномиров.

Долорес О'Риордан

В январе в Лондоне умерла солистка ирландской группы Cranberries Долорес О'Риордан. Ей было 46 лет.

Певица получила всемирную известность как солистка группы Cranberries. В 1994 году она исполнила одну из самых известных композиций коллектива под названием Zombie, которая быстро заняла первые места в национальных музыкальных чартах Австралии, Франции, Германии, Бельгии и других стран.

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В 2003 году О'Риордан начала сольную карьеру. В частности, она участвовала в записи саундтрека к фильму Мела Гибсона "Страсти Христовы".

Владимир Войнович

Советский и российский писатель Владимир Войнович скончался 27 июля на 86-м году жизни.

Войнович родился в 1932 году в Таджикской ССР. Печататься он начал в журнале "Новый мир", опубликовав там в 29 лет свою первую повесть. Кроме того, он написал песню "Я верю, друзья, караваны ракет...", которая и принесла ему по настоящему широкую известность.

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Однако в конце 1960-х годов Войнович стал активным участником правозащитного движения и попал к советской власти в немилость.

Его самое известное произведение - трилогия "Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина" - на Западе было официально издано раньше, чем в СССР, где распространялось только как самиздат.

В 1980 году Войновича выслали из СССР, а год спустя лишили советского гражданства. Гражданство вернули только в 1990 году - после чего и сам писатель, живший в США, вернулся в Россию.

Писатель подписал письмо в поддержку заключенной тогда в России украинской военнослужащей Надежды Савченко в 2015 году и украинского режиссера Олега Сенцова - в 2018 году.

Юбер де Живанши

В марте в возрасте 91 года скончался создатель одного из домов высокой моды Юбер де Живанши.

Его понимание моды воплощали две знаменитые клиентки - Одри Хепберн и Жаклин Кеннеди.

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Самым известным образцом элегантного стиля Живанши стало черное платье героини Одри Хепберн в фильме "Завтрак у Тиффани".

Дружба между легендарным кутюрье и американской актрисой продолжалась сорок лет и не в последнюю очередь помогла дизайнеру увековечить собственное имя в истории моды и кино.

Эдуард Успенский

Замечательного детского писателя Эдуарда Успенского не стало в августе.

Успенский придумал многих популярных персонажей - крокодила Гену и Чебурашку, кота Матроскина, Дядю Федора, почтальона Печкина и пса Шарика. В общей сложности по сценариям и произведениям писателя сняты 60 мультфильмов.

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Писатель нередко критиковал политику действующих российских властей.

В 2014 году Эдуард Успенский заявил российскому телеканалу "Дождь", что Россия после аннексии украинского Крыма разделилась на два лагеря:

"Страна разделилась на 10% умных и на 90% идиотов. Я считаю, что я принадлежу к десяти умных, потому что вся эта история с Крымом - она безобразна".

Диджей Avicii (Тим Берглинг)

Шведский диджей и музыкальный продюсер Тим Берглинг, выступавший под именем Avicii, скончался в Омане. 28-летнего музыканта нашли мертвым в оманском городе Маскат 20 апреля днем по местному времени.

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Avicii - новатор в электронной музыке и один из немногих диджеев, гастролировавших с мировыми турами. Его наиболее известные композиции Wake Me Up и Levels были на вершинах рейтинга Billboard среди электронной танцевальной музыки.

Богдан Жолдак

В октябре ушел из жизни украинский писатель, сценарист и драматург Богдан Жолдак.

Жолдак написал более 10 книг, в частности "Когда гении плачут" и "Горячая Арктика". Последней стала книга об АТО "Укры", вышедшая в сет в 2015 году.

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Он также был автором сценариев к фильмам "Ведьма" (1990), "Казаки идут!" (1991) и "Дорога на Сечь" (1994).

Писатель преподавал сценарное мастерство в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения им. И. Карпенко-Карого.

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