Какой была и какой будет война на Донбассе

Копірайт зображення Прес-служба 30-ї бригади

Еще один год окопной войны на Донбассе принес сотни потерь с обеих сторон линии фронта, а также десятки погибших гражданских в прифронтовых городах и селах.

Каким был этот год с военной точки зрения и почему следующий год может быть гораздо горячее - в обзоре BBC News Украина.

Продвижение

В 2018 году Антитеррористическая операция на Донбассе официально завершилась и началась Операция объединенных сил (ООС) - управление боевыми действиями окончательно сосредоточилось в руках военных, а не СБУ, которая формально руководила АТО с 2014 года.

Впрочем, на ситуацию на фронте это повлияло мало.

Там продолжалась позиционная война в степях между окопами, которую изредка обостряли столкновения "малых групп", а также незначительное продвижение украинской армии на нескольких участках фронта.

Копірайт зображення УНІАН

"Абсолютно все то же, что и в прошлые годы, - одно-два обострения в "серой зоне", где продвинулись на полтора-два километра", - рассказывает военный эксперт и публицист Михаил Жирохов.

В Генштабе сообщили BBC News Украина, что с начала ООС Украинская армия взяла под контроль три населенных пункта: Шумы и Южное (известное также как Чигири) в Донецкой области и хутор Вольный в Луганской области.

Михаил Жирохов объясняет, что на самом деле такие продвижения могли быть инициативой командиров на местах.

"Когда пришла новая бригада по ротации, захватили полторы улицы под Чигирями, и командованию уже некуда было деваться. Никакой стратегической ценности это не имело. Но если захватили, то пришлось расширять, ведь с двух терриконов рядом там все простреливалось. То есть вариант был - или удерживать эти улицы и постоянно нести потери, или же отбивать дальше терриконы", - дает свое видение эксперт.

Копірайт зображення Getty Images

В штабе ООС настаивают, что все такие продвижения являются "улучшением тактического положения" и не нарушают Минских соглашений.

"Продвижение к линии соприкосновения не является приоритетом. Приоритет - сохранение жизни и здоровья гражданских и бойцов", - объяснял в интервью BBC News Украина командующий ООС Сергей Наев.

А в непризнанных "республиках" украинских военных обвиняют в "ползучем наступлении" и периодически заявляют о подготовке более масштабной атаки.

Потери и самый кровавый бой

Копірайт зображення УНІАН

Окопная война не обходится без потерь.

В этом году в ВСУ они официально поменьше по сравнению с предыдущими годами - по состоянию на конец декабря 2018 года известно о 115 погибших и об около 800 раненых.

В 2017 году погибших в боях было 198, в 2016 году - 212, а количество раненых ежегодно превышало 1200 человек.

Небоевые потери украинской армии в 2018 году - 100 погибших, 91 раненый.

Копірайт зображення УНІАН

Самым кровавым стал бой перед Днем независимости Украины у села Желобок, когда, по словам Сергея Наева, силы так называемой "ЛНР" пытались провести локальное наступление.

Ту атаку отбили, но украинская армия потеряла четырех бойцов убитыми, еще семеро были ранены.

Это были самые большие одновременные потери сил ООС за год.

Потери противника в этом бою, по данным украинской стороны, составили от восьми до двенадцати убитых и около 20 раненых.

В "ЛНР" же тогда заявили, что атаковали именно украинские военные, и что они потеряли троих бойцов убитыми и четверых ранеными.

В общем, точных данных о потерях так называемых "армейских корпусов" "ДНР" и "ЛНР" нет - спикеры "республик" об этом говорят редко и вспоминают лишь отдельные случаи.

Впрочем, волонтеры, которые отслеживают потери "той стороны" по некрологам в соцсетях, утверждают, что "армейские корпуса" имеют около трех сотен потерь. Впрочем, неизвестно, сколько из них боевые, а сколько людей умерли по другим причинам.

А Сергей Наев со ссылкой на разведку называет еще большие цифры - по его данным, с начала ООС "потери противника составили около 450 убитыми и около 850 ранеными». Но подтвердить эти данные из независимых источников сейчас невозможно.

Потери гражданских

Копірайт зображення СММ ОБСЄ Image caption В 2018 году Александр Хуг завершил работу в должности первого заместителя руководителя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОСБЕ в Украине

Погибали и гражданские.

В СММ ОБСЕ утверждают, что по состоянию на начало декабря на Донбассе в 2018 году погибли 43 гражданских. Еще 179 были ранены.

Причем нередко погибают дети: так, в октябре, только за одни выходные погибли трое детей, еще двое были ранены.

Всего за год на Донбассе пострадали более двух десятков детей.

В то же время по сравнению с прошлым годом, гражданских стало гибнуть меньше - в 2017 году ОБСЕ сообщала о 85 смертях и 384 ранениях.

"Оценивая уходящий год, особенно хочу отметить один важный аспект. С начала этого года по 17-е декабря число гражданских жертв убитыми сократилось вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года, а количество раненых сократилось на 52% и достигло самого низкого уровня с начала конфликта", - рассказал спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик.

"Учитывая эту ощутимую тенденцию, хотел бы, однако, в очередной раз подчеркнуть, что даже одна человеческая жертва - это слишком много", - добавил он.

От чего погибали

Копірайт зображення УНІАН

Главными причинами смертей на фронте были артобстрелы, снайперы и подрыв на минах.

"С начала ООС больше потерь было от вражеской артиллерии. Также есть потери от автоматических и простых гранатометов - СПГ, РПГ", - рассказал BBC News Украина Сергей Наев.

В то же время Михаил Жирохов говорит и о значительных потерях от снайперов: "Уменьшилась "серая зона", где расстояние между позициями может доходить до 100-250 метров. Поэтому снайперы "работают", к сожалению, достаточно эффективно".

От таких ранений иногда умирают не прямо на передовой, а уже в госпиталях, как, например, боец ​​10-й горно-пехотной бригады, умер 28 декабря от ранения, полученного ранее.

"Еще - подрывы на минах и растяжках. И нередко - на собственных, ведь все ставилось без минных карт, затем были постоянные ротации, они не добавляли знаний о минировании. Так, каждая бригада знает, что "вот где-то там заминировано", - объясняет эксперт.

По таким же причинам гибли и гражданские.

"Это одна из самых заминированных территорий в мире", - отмечал Мартин Сайдик, когда говорил о потерях среди гражданских.

Обострение в 2019 году

Копірайт зображення УНІАН Image caption ВСУ имеет потери уже в новом 2019 году - 1 января на Донбассе погиб один боец, еще двое ранены

"К сожалению, скорее всего, будет обострение. И вызвано оно будет не столько военными причинами, сколько политическими - под выборы", - предполагает Михаил Жирохов.

"Понятно, что оно будет локальным, силами до батальона или роты", - добавляет он.

По его мнению, такое обострение может произойти уже в январе или в начале февраля - "все зависит от погоды".

Или обострение, по его словам, начнется уже после президентских выборов весной 2019 - если на них победит не пророссийский кандидат.

При этом Кремль продолжает настаивать на том, что не вовлечен в конфликт на Донбассе, а воюют там только российские добровольцы и ветераны российской армии.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Уже несколько лет силы пророссийских "ЛНР" и "ДНР" организованы в так называемые "армейские корпуса"

О возможном обострении на Донбассе говорит и другой военный эксперт Юрий Карин: "Возможно, будут спровоцированы действия, результатом которых будут значительные потери - что стало бы деморализацией и подрывом доверия военно-политическому руководству Украины".

"Вместе с тем эпицентр событий перемещается с фронта в гибридную плоскость. Агрессия становится все более гибридной и переносится на всю территорию Украины. Военный акцент смещается на Азовское море, где продолжается наращивание группировки ВМФ России и пограничных войск ФСБ", - добавляет эксперт.

Копірайт зображення УНІАН

В руководстве ООС о прогнозах говорят сдержанно - там только уверяют, что имеют "достаточно сил и средств, чтобы эффективно противодействовать агрессии в случае эскалации конфликта".

В то же время в "ДНР" снова заговорили о подготовке провокаций со стороны украинской армии.

В начале декабря там заявили о том, что украинские военные якобы могут использовать химическое оружие.

В "МИД ДНР" предположили, что якобы "командование вооруженных формирований Украины может использовать химическое оружие в зоне конфликта с обеих сторон линии соприкосновения с целью обвинения в этом республик и создания очередного повода для эскалации конфликта".

Это не впервые в "республиках" говорят о химическом оружии - о подготовке таких атак против "жителей Донбасса" говорил представитель "оперативного командования ДНР" еще в 2016 году.

"Здесь есть некрасивая аналогия с Сирией, где накалялись слухи об опасности применения химического оружия, и потом его в конце концов применили асадиты... Нельзя ничего исключать (Президент Сирии Башар Асад, которого поддерживает Россия, отрицает причастность к химическим атакам. - Ред.)", - считает Юрий Карин.

Копірайт зображення УНІАН

Между тем, в разведке Минобороны Украины уже заявили о том, что химическую атаку готовят именно пророссийские силы.

"Военная разведка Украины наблюдает ряд разведывательных признаков, четко указывающих на подготовку Россией диверсионно-террористического акта с использованием химически опасных ядовитых веществ, что в дальнейшем будет подаваться российскими пропагандистами как применение украинскими войсками "химического оружия" против жителей оккупированного Донбасса", - заявили украинские разведчики.

С 29 декабря на Донбассе должно было начаться очередное "новогоднее перемирие", а уже 1 января стало известно о первой потери ВСУ в новом году - один боец ​​погиб, еще двое получили ранения.

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