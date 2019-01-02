Пуанты - в 32, па - в 55. Кто и зачем посещает балет для взрослых

Копірайт зображення Студія балету для дорослих Євгенії Коршунової

Увидеть балет впервые в детстве, влюбиться в него и до 30 мечтать о том, чтобы встать на пуанты. Это типичная история тех, кто посещает студию балета для взрослых Евгении Коршуновой - солистки Киевского национального театра оперы и балета Украины им. Тараса Шевченко.

В одном помещении собираются айтишница и психолог, юрист и спортсменка, - разные люди разного возраста, но с одним желанием. Научиться танцевать классический танец.

Юрист в пачке

Зимой здание школы танцев во Львове встречает скользкими лестницами и прохладным, стареньким помещением. Впрочем уже четвертый год подряд классическая музыка в одном из ее залов не стихает до 22:00. Здесь проходят занятия балетом для взрослых.

За 5 минут до начала в студии всего три девушки: тщательно растягиваются на полу и у балетного станка. Впрочем уже через несколько минут зал наполняется еще десятью взрослыми танцовщицами - все после работы, поэтому иногда и запаздывают.

Например, 27-летняя Кристина работает юристом, в частности, помогает решать вопросы участникам АТО. А в 20 часов она надевает балетки и как можно лучше растягивает мышцы, чтобы в совершенстве выполнить arabesco - одну из основных поз классического танца.

Копірайт зображення Студія балету для дорослих Євгенії Коршунової

На балет для взрослых девушка пришла более двух лет назад. Говорит, первое занятие помнит очень хорошо - людей было так много, что трудно было уместиться в тренировочном зале. Впрочем, на второе занятие пришло почти вдвое меньше.

"Наверное, все ожидали, что мы сразу начнем танцевать" Лебединое озеро ", а получилось вовсе не так", - смеясь, замечает она.

"Несколько первых занятий мы учили основы: правильные позиции рук, ног, туловища ... И это было сложно! На сцене мы видим балерин, которые очень легко и грациозно двигаются, но рядовые зрители не понимают, сколько усилий нужно для того, чтобы просто красиво стоять!".

Кристина признается, что пришла на балет не только для улучшения физической формы и не из-за красоты танца. Занятия помогают ей разгрузиться эмоционально.

"У меня была потребность в отдыхе для души. И здесь, на занятиях, когда мы на 2 часа погружаемся в прекрасное, я его чувствую", - убеждает юрист.

Умом - сIT, душой - с балетом

Прикоснуться к прекрасному группе помогает балерина Львовского театра оперы и балета Инна Ключник. Она может и подсказать, как правильно поставить ноги в пятую позицию, и спародировать немного корявый бег танцовщиц-любительниц, чтобы разрядить ситуацию.

"Чем тяжелее, тем больше тянитесь, тогда будет результат!" - говорит преподаватель и направляется поправлять положение стопы в одной из учениц.

Копірайт зображення Студія балету для дорослих Євгенії Коршунової

"Делайте это остренько. Ножки должныотскакивать от пола, будто обжигаются. Раз-два! Раз-два! Раз-два! Давайте теперь все вместе повторим под музыку".

В правом углу зала за замечаниями преподавательницы сосредоточенно наблюдает 34-летняя Марина (имя изменено. - Ред.). Телосложением она не похожа на балерину, впрочем ее натянутому как струна телу можно только позавидовать.

"Раз-два! Раз-два!", - едва заметно отчисляет девушка подъем ноги сама себе. "Раз-два! Раз-два!".

Марина закончила специальность "Прикладная математика и фундаментальные науки", а сейчас работает в IT.

О балете она мечтала с детства. Впрочем родители были уверены, что посвящать свою жизнь танцам не совсем правильно, и настояли, чтобы она пошла учиться более серьезной, по их мнению, профессии.

"И сегодня я им благодарна за это, мне нравится то, что я делаю, но несбывшаяся детская мечта осталась. Как-то я попыталась нагуглить что-то типа "балета для взрослых" и была уверена, что ничего не найду, но ошиблась. Студия на тот момент работала всего месяц", - вспоминает девушка.

Копірайт зображення Студія балету для дорослих Євгенії Коршунової

До занятий балетом она не танцевала и не увлекалась спортом - разве что немного ходила в тренажерный зал и на пилатес. На шпагат не садилась, и первая позиция вместо ровных ног выглядела, как елочка, говорит Марина. По словам балерины-любительницы, на первом занятии чувствуешь себя странно - впечатление, будто тело не твое.

"Вообще новеньких мы стараемся подбадривать всей группой, потому что понимаем, как они себя чувствуют. Я даже руку в первой позиции держать правильно не могла! Все движения были такими корявыми. Начинать очень трудно", - говорит Марина.

Девушка признается, что не бросить балет ей помогли преподаватели. Именно они проговаривали чуть ли не каждое движение, объясняли, что сначала и не должно все получаться идеально, ведь балет - это большой труд.

Впервые на балет в 55

Копірайт зображення Hanna Belovolchenko

В другом районе Львова, в теплой и новой студии, занимается еще более неординарная группа балерин. Тех, кому за 50. Посетительниц здесь немного - всего трое, но преподаватели говорят, что энергии у них больше, чем у всех остальных учениц.

Татьяне - 55. По специальности женщина геофизик, а по призванию, похоже, балерина. Новое для себя занятие она открыла всего три месяца назад, но уже сейчас может практически полностью сесть на шпагат и с легкостью выполняет demi-plié и battement fondu у станка.

"Я начинала с йоги, но "не пошло", - говорит Татьяна.

"Там есть упражнения вниз головой - у меня поднималось давление. Также ходила на пилатес, но расписание не подошло. А потом увидела объявление о балете, подумала, почему бы нет, попробовала, и мне понравилось".

Женщина говорит, что после занятий у нее улучшилась осанка - теперь она не заставляет себя выпрямлять спину, а механически ходит ровно. Также отмечает, что тело постоянно в тонусе и морально она лучше себя чувствует.

"Ты выходишь из зала и понимаешь - что-то смогла, а не просто пролежала на диване. Кто для нас будет что-то делать, кроме нас самих?" - риторически спрашивает она.

Преподавательница группы "50+" Елена Гунько говорит, что сначала и сама не верила в то, что старшие женщины будут выполнять те или иные движения, прыжки. Но ее скепсис развеялся, когда она только пришла на первый урок. Ученицы приобрели себе профессиональную одежду: купальники, юбки, обувь.

"И выполняли все с таким рвением, что и молодые могли бы позавидовать", - вспоминает педагог.

Копірайт зображення Hanna Belovolchenko

По ее мнению, такая порывистость связана с тем, что в Украине людям старшего возраста трудно найти себе занятие для души. Для них работает довольно мало секций.

"А тут и здоровье улучшается, и новому можно научиться. Понимаете, настоящий балет - это каторжный труд, и человек должен любить его, чтобы достойно выполнять. Мы здесь берем из балета все лучшее, исключая фанатизм", - добавляет Елена.

Фанатка своего дела

А вот основала студию балета для взрослых настоящая фанатка своего дела Евгения Коршунова. Когда-то - ведущая солистка Львовского национального театра оперы и балета, а сегодня - Национальной оперы Украины.

Сама она не расстается с классическим танцем с 5 лет, а для воплощения мечты уже в 10 лет переехала в Минск - учиться в хореографическом училище.

Теперь, говорит Евгения, сама не понимает, как решилась на такой шаг, ведь из-за постоянного обучения детства было не так много.

"Я жила в интернате сама, без родителей. И отдавала все время учебе. Но это очень рискованно - из 10 балерин, которые выпустились из училища, только 2 работают по специальности. Это связано и с большими психологическими, физическими нагрузками, моральным давлением", - объясняет Евгения.

Копірайт зображення Iryna Sereda Image caption Евгения Коршунова занимается балетом с 5 лет, а в 2015 году решила открыть балетную школу для любителей

Впрочем, балерина смогла не только выдержать все это, а и построить успешную карьеру - от стажерки на сезон во львовском театре дотанцевала до ведущей солистки и теперь гастролирует по миру.

Открывать же что-то вроде балетной школы она не планировала. Но в пользу этого решения сыграли несколько факторов: финансовый кризис, из-за которой зарплата балерин стала существенно меньше, и общая сложная ситуация в стране в 2015 году.

Тогда начались поиски помещений, сбор документов, и уже в конце февраля студия официально заработала.

"Сначала я преподавала сама. На первые занятия приходили по два-три человека, и каждый раз они менялись. Только я объясню азы одним, на следующий день надо снова делать это другим. Я даже начала было сомневаться, что все получится, но со временем дело закрутилось", - вспоминает Евгения.

Когда людей стало больше, владелица студии приобщила к делу других преподавателей, чтобы расширить деятельность.

Обращалась только к профессиональным балеринам. Причина - сложность танца. По словам Евгении, существует специальная методика того, как учиться балету, разработанная много лет назад. Если следовать ей, то не будет травм, а будет результат.

Копірайт зображення Студія балету для дорослих Євгенії Коршунової

"И я, и наши ученицы знаем, что они не станут профессиональными балеринами. Но это не повод прибегать к самодеятельности. Все должно быть профессионально", - убеждена Евгения.

Танцовщица говорит, что на балет для взрослых записываются в основном или те, кто мечтал об этом искусстве с детства, или же те, кто уже все перепробовал и не нашел себя.

"Девушки часто идут на балет, чтобы просто разгрузить мозг. Говорят, если у тебя проблемы, ты с кем-то поссорился, то после занятия балетом тебя это уже не интересует. Ты возвращаешься домой, выпиваешь бутылку воды и просто уставший, но счастливый засыпаешь" , - добавляет основательница студии.

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