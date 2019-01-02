Горе-грабители, приз Дарвина и храбрые животные. Самые смешные новости 2018 года

Копірайт зображення MAHMOUD A SARHAN

2018 год был несомненно богат на серьезные новости и события. Но мы предлагаем вам вспомнить те информационные поводы, которые заставляли нас улыбаться, и представляем вам номинации и победителей конкурса на самые забавные новости 2018 года.

Самые бестолковые преступники года

Борьба за эту награду велась нешуточная, но лидерам гонки удалось обойти всех конкурентов с большим отрывом.

Победитель

Речь идет о двух грабителях из Шанхая, которые в феврале пытались ворваться в магазин, разбив витрину кирпичами.

Первый кирпич попал прямо в цель, но второй прилетел в голову одному из взломщиков.

"Если бы все грабители были такими, нам бы не приходилось работать сверхурочно," - прокомментировали инцидент в полиции.

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение Самое нелепое ограбление в истории

Второе место

Молодые люди, которые в октябре решили ограбить магазин электронных сигарет в Бельгии.

Встретив преступников за прилавком, владелец магазина предложил им вернуться под вечер, когда будет больше выручки. Они, как ни удивительно, согласились.

Сначала доверчивые грабители пришли в лавку за час до закрытия. Хозяин магазина сказал, что еще не время и нужно прийти еще позже - прямо к закрытию. Молодых людей это ничуть не насторожило.

Вернувшись через час, они обнаружили, что у магазина их ждет полиция.

"Это смех какой-то. Пожалуй, самые худшие грабители в истории Бельгии", - сказал Би-би-си владелец лавки.

Третье место

Неуклюжий грабитель из Колорадо.

Мужчина, решивший ограбить магазин, явно выбрал для этого не самый удачный день.

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На кадрах видно, как грабитель уверенно подходит к прилавку, но эффектно достать оружие у него не получается - пистолет падает из его рук за прилавок. Мужчина пытается перепрыгнуть через прилавок, чтобы вернуть его, но переоценивает свои физические возможности.

Самые храбрые животные года

В 2018 году нас удивляли не только люди, но и животные, храбрости и отваги которых можно только позавидовать.

Победитель

Енот в американском городе Сен-Пол, штат Миннесота, забрался по стене на крышу небоскреба. Восхождение заняло весь день - за это время енот превратился в звезду интернета и главного ньюсмейкера Америки с собственным "Твиттером".

Второе место

17-летний пес Макс, который уже частично глух и слеп, помог спасти свою маленькую хозяйку Аврору в австралийском Квинсленде.

Копірайт зображення QUEENSLAND POLICE

Трехлетняя Аврора самостоятельно покинула дом - пес следовал за ребенком 16 часов и оберегал ее до тех пор, пока девочку и собаку не нашли спасатели. Когда Аврору и Макса обнаружили, правоохранители присвоили собаке титул "Почетный полицейский пес".

Трамп года

На протяжении всего 2018 года хитами интернета становились изображения Дональда Трампа и мемы с участием американского президента.

Победитель

Снимок фотографа немецкого правительства Джеско Дензела смог передать атмосферу, царившую на саммите "Большой семерки". Фотографу удалось уловить момент и показать силу языка тела и жестов, которые подчас говорят гораздо больше слов.

Копірайт зображення EPA

Второе место

Картина художника Энди Томаса "Клуб республиканцев", которая теперь висит в Белом доме.

Копірайт зображення ANDY THOMAS ARTIST

Дональду Трампу ее подарил конгрессмен-республиканец Даррелл Исса. В соцсетях картина вызвала противоречивые оценки. Кому-то работа показалась странной - голова Трампа явно пририсована к другому телу, а все президенты смотрят в разные направления.

Голодные покупатели года

Проблем с продовольствием в 2018 году в европейских странах не было. Однако иногда потребители сходили с ума от нехватки того или иного продукта, или впадали в панику от скидок на любимый товар.

Победители

70-процентная скидка на "Нутеллу" в одном из французских супермаркетов спровоцировала настоящий ажиотаж. Спрос на товар оказался таким высоким, что сотни банок "Нутеллы" раскупили за первые пять минут. Руководство супермаркета было вынуждено ограничить продажу шоколадной пасты.

Хоть покупатели серьезно конкурировали друг с другом за последнюю банку "Нутеллы" и часто разговаривали на повышенных тонах, до драк в магазине дело все же не дошло.

Второе место

Закрытие ресторанов KFC спровоцировало панику в Великобритании. Часть кафе быстрого питания временно прекратили работу из-за нехватки куриного мяса."У KFC закончилась курятина. Вот так начинается апокалипсис", "KFC без курицы?!!! Что же дальше!!!" - писали пользователи сетей. Некоторые даже стали звонить в полицию.

Полицейским в Англии пришлось вежливо напоминать гражданам, что отсутствие жареной курицы в любимом кафе - еще не повод обращаться в органы правопорядка.

Копірайт зображення Twitter/MPSTowerHam Image caption Надпись в "Твиттере" полицейской службы: "Пожалуйста, не связывайтесь с нами из-за кризиса KFC. То, что ваше любимое кафе не подает то меню, какое вы хотите, - это не дело полиции".

Фейковые новости о животных

В 2018 году мы поняли, что фейковые новости могут касаться не только мировых лидеров, но и рядовых представителей дикой природы.

Победитель

Зоопарк Каира, где до сих пор утверждают, что не разрисовывали ослов в зебр.

Копірайт зображення MAHMOUD A SARHAN Image caption Зоопарк отрицает, что это разрисованный осел

В июле этого года студент Махмуд Сархан обратил внимание, что в парке "Международный сад" в Каире черные полосы у зебр растекаются в области морды и туловища. Также в глаза бросался небольшой рост животных и заостренные уши, скорее присущие домашним ослам, распространенным в Египте, нежели зебрам.

Второе место

Снимок чучела муравьеда фотографа Марсио Кабрала. В 2017 году фотограф получил премию за этот снимок на конкурсе фотографий дикой природы.

Копірайт зображення MARCIO CABRAL

Однако в 2018 году специалисты обнаружили, что муравьед на фото - мертвый и является только чучелом животного.

Ошибки года

Первое место

Ложная тревога об атаке баллистических ракет на Гавайях. В сообщениях, которые были разосланы на мобильные телефоны жителям Гавайских островов, людей призывали "немедленно искать убежище".

Копірайт зображення Twitter Image caption Сообщение о тревоге: "Угроза балистической ракеты направляется на Гавайи. Немедленно ищите убежище. Это не учения".

Сообщение вызвало панику среди населения. До инцидента в СМИ не раз появилась информация о том, что КНДР могут запустить ракету в направлении Гаваев.

Второе место

Авиакомпания, которая не может написать собственное имя на своих самолетах правильно.

Копірайт зображення Cathay Pacific

В надписи на одном из джетов флагманской авиакомпании Гонконга Cathay Pacific обнаружили орфографическую ошибку. Имя компании было написано как "Cathay Paciic".

Самый жаркий семейный спор 2018 года

Победитель

Родители, которые судятся с 30-летним сыном, не желающим съезжать из их дома. Согласно представленным суду документам, сын не платит арендную плату, никаким образом не помогает родителям по дому и игнорирует их предложения помочь ему обустроиться в другом месте.

Копірайт зображення Reuters Image caption Сын строит свою защиту на том, что по закону его должны были известить о грядущем выселении заблаговременно, но этого сделано не было,

Несмотря на то что родители уже пять раз письменно уведомляли Майкла о необходимости съехать из дома, он отказывается его покидать.

Специальный приз от Чарльза Дарвина за выживание сильнейшего

Победитель

Австралийский бык Никерс.

Бык, достигающий в холке почти двух метров (194 см) и весящий около 1400 килограммов, считается самым крупным представителем своего вида в этой стране фермеров.

Копірайт зображення Geoff Pearson Image caption Стада коров часто следуют за Никерсом, куда бы он ни направился

Это уже спасло ему жизнь. Когда хозяин Никерса Джефф Персон попытался выставить быка на аукцион, его не купил ни один мясокомбинат - забить такой крупный экземпляр очень сложно. Так Никерс избежал бойни.

Второе место

В августе в Германии мужчина вызвал полицию, заявив, что его преследует и терроризирует маленькая белка. По словам мужчины, царство террора грызуна прекращалось только ночью, когда животное засыпало.

Копірайт зображення EPA/KARLSRUHE POLICE

Местное отделение полиции решило взять белку себе в качестве своего нового талисмана.

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