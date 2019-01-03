Китай и Тайвань: истоки противостояния

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Китай считает Тайвань отколовшейся провинцией и стремится непременно ее вернуть. Однако многие тайваньцы хотят жить в отдельном государстве.

Спор делает ситуацию в регионе напряженной, существует угроза конфликта, в котором могут принять участие и США.

Каковы история и источник этой напряженности?

Первые известные поселенцы на Тайване - австронезийские племена, которые, как полагают, пришли с территории современного южного Китая.

Остров впервые появляется в китайских хрониках в 239 году нашей эры, когда Китай послал экспедиционные силы для его исследования - факт, который Пекин использует для обоснования своих территориальных претензий.

После периода существования острова как голландской колонии (1624-1661) Тайванем безоговорочно правила китайская династия Цин с 1683 по 1895 год.

Image caption Остров Тайвань расположен на юго-восток от материкового Китая

С XVII века значительное количество мигрантов из Китая начало прибывать на остров, часто спасаясь от трудностей.

Большинство из них были китайцами народности Хокли из провинции Фуцзянь (Фукана) или гакк, что из провинции Гуандун. Потомки этих двух миграций сейчас составляют самую большую группу населения острова.

В 1895 году, после победы Японии в Первой китайско-японской войне, правительство династии Цин не имело другого выбора, кроме как передать Тайвань Японии.

После Второй мировой войны Китайская Республика, одна из держав-победительниц, начала править Тайванем с согласия союзников - США и Великобритании. Япония отказалась от претензий на остров.

Однако в течение следующих нескольких лет войска во главе с Чан Кайши потерпели поражение от коммунистов Мао Цзэдуна.

Копірайт зображення Central Press Image caption Чан Кайши, некогда руководитель всего Китая, бежал со своими сторонниками на Тайвань

Чан Кайши и остатки его правительства от партии Гоминьдан бежали на Тайвань в 1949 году.

Эту группу называли материковыми китайцами. Их численность составляла 1,5 млн человек. Именно они доминировали в политике Тайваня в течение многих лет, хотя составляют только 14% населения.

Сын Чан Кайши Цзян Цзинго унаследовал эффективную диктатуру, которая вызвала сопротивление со стороны местных жителей, возмущенных расправами и авторитарным правлением.

Из-за этого, а также под давлением демократического движения, он начал процесс демократизации, который в конце концов привел в 2000 году к избранию первого президента острова не из партии Гоминьдан Чэнь Шуйбяня.

Что происходит сейчас?

После десятилетий вражды и агрессивной риторики отношения между Китаем и Тайванем начали улучшаться в 1980-х годах.

Китай выдвинул формулу, известную как "одна страна - две системы", согласно которой Тайваню дадут значительную автономию, если он согласится на воссоединение с материковым Китаем.

Предложение отвергли, но Тайвань упростил правила посещения и инвестирования в Китай. Он также в 1991 году объявил о завершении войны с Китайской Народной Республикой.

Велись и ограниченные переговоры между неофициальными представителями обеих сторон.

Позиция Китая, что власть Китайской Республики является нелегитимной, препятствует контактам между правительствами.

Копірайт зображення AFP Image caption Чэнь Шуйбянь был сторонником независимости Тайваня от Китая

В 2000 году Пекин обеспокоило избрание в Тайване президента Чэнь Шуйбяня, который открыто поддерживал независимость острова.

Чэнь Шуйбяня переизбрали в 2004 году, что побудило Китай в 2005-м принять так называемый антисецессионный закон, в котором говорилось о праве КНР использовать "немирные средства" против Тайваня, если он попытается отделиться от Китая.

В 2008 году на острове президентом избрали Ма Инцзю. Он стремился улучшить отношения с Китаем, главным образом путем экономических соглашений.

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На выборах в января 2016 года Цай Инвэнь победила кандидата от Гоминьдана Эрика Чу.

Г-жа Цай возглавляет Демократическую прогрессивную партию (ДПП), которая склоняется в пользу независимости от Китая.

Копірайт зображення Reuters Image caption При президентстве Цай Инвэнь отношения между островом и материком вновь ухудшились

После того, как Дональд Трамп выиграл выборы в США в 2016 году, Цай Инвэнь поговорила с ним по телефону.

Этот разговор пошел вразрез с американской политикой, установленной в 1979 году, когда официальные отношения между США и Тайванем были прекращены.

В течение 2018 года Китай усиливал давление на международные компании, заставляя их указывать Тайвань как часть Китая на своих веб-сайтах и ​​угрожал запретить им вести бизнес в Китае, если они этого не сделают.

В ноябре политическая партия Цай Инвэнь потерпела поражение на региональных выборах, что Пекин воспринял как удар по ее сепаратистской позиции.

Что же такое Тайвань?

Существует расхождение и путаница относительно того, что такое Тайвань, а также того, как его следует называть.

Правительство Китайской Республики Чан Кайши, которое в 1949 году бежало с материка на Тайвань, сначала утверждало, что оно представляет весь Китай, контроль над которым оно намеревалось восстановить.

Власти острова занимали место в Совете Безопасности ООН, и многие западные страны признавала ее как единственное китайское правительство.

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Но в 1971 году ООН признала Пекин, и правительство Китайской Республики исключили. С тех пор количество стран, которые признают правительство острова дипломатично, упало примерно до 20.

Китай рассматривает Тайвань как свою отколовшуюся провинцию. Материковые власти намерены вернуть ее, в том числе с применением силы, если будет необходимо.

Но лидеры Тайваня говорят, что остров гораздо больше, чем просто провинция, утверждая, что он является суверенным государством.

Он имеет свою собственную конституцию, демократически избранных лидеров и около 300 тысяч военных в своих вооруженных силах.

Учитывая огромную разницу между этими двумя позициями, большинство других стран, кажется, довольны нынешней ситуацией, когда Тайвань имеет большинство признаков независимого государства, даже если его правовой статус остается неопределенным.

Насколько проблемна независимость Тайваня?

Хотя политический прогресс и был медленным, связи между двумя народами и экономиками резко возросли. Тайваньские компании инвестировали в Китай около 60 млрд долларов, а около миллиона тайваньцев теперь живут там, работая на тайваньских заводах.

Некоторые тайваньцы обеспокоены тем, что их экономика сейчас зависит от Китая. Другие указывают на то, что более тесные деловые связи делают военные действия со стороны Китая менее вероятными из-за возможных убытков китайской экономики.

Противоречивое торговое соглашение между странами привело к возникновению движения "Подсолнух" в 2014 году, когда студенты и активисты заняли тайваньский парламент, протестуя против того, что они называли ростом влияния Китая на Тайвань.

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Некоторые жители Тайваня поддерживают провозглашение независимости, но большинство выступает за сохранение нынешнего состояния

Официально Демократическая прогрессивная партия (ДПП) выступает за независимость Тайваня, тогда как Гоминьдан - за возможность объединения.

Опросы общественного мнения показывают, что лишь небольшая часть тайваньцев сейчас поддерживает одно или другое мнение, причем большинство предпочитает сохранять нынешнее состояние.

Однако все больше и больше людей говорят, что они чувствуют себя тайванцами, а не китайцами. Поддержка ДПП увеличилась на выборах в январе 2016 года.

Это частично объясняли недовольством экономической политикой Гоминьдана от разрыва между богатыми и бедными до высоких цен на жилье, а частично - из-за опасений, что администрация Ма Инцзю сделала Тайвань слишком зависимым от Пекина.

Какую роль играют США?

США - самый важный друг Тайваня и единственный союзник.

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Эти отношения, выстроенные еще во время Второй мировой и Холодной войны, прошли суровые испытания в 1979 году, когда президент Джимми Картер приостановил дипломатично признавать Тайвань, чтобы сосредоточиться на активизации связей с Китаем.

Копірайт зображення Getty Images Image caption После своего избрания Дональд Трамп нарушил политику США по предотвращению прямых контактов с Тайванем

Конгресс США, реагируя на этот шаг, принял Закон об отношениях с Тайванем, который содержит обещание поставлять Тайваню оборонительное вооружение, и определяет, что любое нападение Китая будет рассматриваться США как "серьезное беспокойство".

С тех пор американскую политику описывали как "стратегическую неоднозначность", которая стремится сбалансировать появление Китая как региональной силы с восторженностью США относительно экономических успехов Тайваня и его демократизации.

Свою роль США ярко продемонстрировали в 1996 году, когда Китай провел провокационные ракетные испытания, чтобы попытаться повлиять на первые прямые президентские выборы на Тайване.

В ответ президент США Билл Клинтон приказал провести крупнейшие учения военных сил США в Азии со времен войны во Вьетнаме, отправив корабли в Тайваньский пролив, дав тем самым четкий сигнал Пекину.

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