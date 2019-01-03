13 удивительных фактов о паспортах

Копірайт зображення Getty Images Image caption Паспорт может стать ключом для исследования мира

Паспорта могут открывать двери для путешествий и исследования мира, но для некоторых становятся ограничением в передвижении.

Согласно рейтингу паспортов, составленному компанией Arton Capital, украинский паспорт занимает 27-е место в мире по влиятельности.

Существует интересная история о том, каким образом у человечества появились специальные документы для путешествий. Предлагаем интересные факты, которые помогут вам по-другому взглянуть на знакомую вещь.

1. На паспортах Норвегии можно увидеть... северное сияние

Копірайт зображення Getty Images Image caption Скандинавы даже в путешествие берут с собой северное сияние

Если поместить паспорт Норвегии под ультрафиолетовый свет, на бумаге появятся узоры Северного сияния.

2. Впервые паспорт упоминается в Библии

Копірайт зображення Getty Images Image caption Впевые это появилось здесь

В Книге Неемии говорится о письме царя Персии Артаксерксе I, который гарантировал безопасный проезд во время путешествия по Иудее.

3. Фотографии появились в паспортах только после Первой мировой войны

Копірайт зображення Getty Images Image caption Фото в паспорте требовалось не всегда

Фотографии потребовали только после начала Первой мировой войны - после того, как шпион, работавший на Германию, въехал в Великобританию с фальшивым американским паспортом.

4. Похудели? Меняйте паспорт

Копірайт зображення Getty Images Image caption Веселые фотографии с накладными усами - не для паспортов

В США нужно заменить фото в паспорте, если вы набрали вес или похудели, сделали пластическую операцию, а также если вы добавили или убрали большую татуировку или пирсинг на лице.

5. Когда-то в паспорте разрешались семейные фото

Копірайт зображення Getty Images Image caption Просто выберите свое лучшее фото

Когда фотографии в паспорт только ввели, можно было использовать любое свое фото на свой вкус.

Разрешались даже семейные фотографии.

6. Обновляйте свой паспорт за полгода до окончания срока действия

Копірайт зображення Getty Images Image caption Откладывание выполнения важной задачи может сработать против вас

Не рискуйте со сроком окончания действия вашего паспорта перед поездками.

Некоторые страны, в том числе большинство стран Европы, требуют, чтобы паспорт действовал 90 дней после въезда.

Но на всякий случай лучше, чтобы этот срок составлял шесть месяцев, - этого требуют Китай, Индонезия, Саудовская Аравия и другие страны.

7. Чтобы попасть в Австралию через штат Квинсленд, паспорта не нужны. Но...

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Но только для жителей одного из девяти поселков на побережье Папуа-Новой Гвинеи.

Они имеют специальное соглашение, позволяющее им въезд без паспортов. Об этом договорились, когда Папуа-Новая Гвинея получила независимость.

8. Ватикан не имеет иммиграционного контроля

Копірайт зображення Getty Images Image caption Угадайте, у кого паспорт №1 в Ватикане...

Ватикан не имеет никакого пограничного или иммиграционного контроля, а у Папы Римского - ватиканский паспорт под номером 1.

9. У многих американцев вообще нет паспорта

Копірайт зображення Getty Images Image caption Не все американские граждане хотят путешествовать за границу

Во многих странах паспорт является одновременно и внутренним документом, и документом для путешествий за границу. Но в некоторых странах загранпаспорта выдают отдельно, как в Украине.

Американцам паспорт нужен только если они хотят путешествовать за границу. По данным госдепартамента США, на 321 362 789 американских граждан приходится 121 512 341 паспорт.

10. Королевство Тонга продавало свои паспорта

Копірайт зображення Getty Images Image caption Тонга продавала свои паспорта

Страна Тонга когда-то продавала свои паспорта за 20 тысяч долларов.

По сообщениям, покойный король Тауфа'ахау Тупоу IV этого полинезийского государства продавал паспорта Тонга гражданам других стран, пытаясь пополнить государственную казну.

11. В паспортах Финляндии и Словении можно увидеть анимированные картинки

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Владельцы финских и словенских паспортов могут не скучать в аэропорту: если быстро пролистывать страницы этих паспортов, можно увидеть движущиеся картинки, как в мультфильме.

12. Паспорта Никарагуа меньше подделывают

Копірайт зображення Getty Images Image caption Этот паспорт сложнее подделать

Паспорт Никарагуа имеет 89 видов защиты, в частности голограммы и водяные знаки.

В результате этот паспорт реже подделывают.

13. У Королевы Великобритании нет паспорта

Копірайт зображення Getty Images Image caption Некоторым паспорт не нужен

Королеве Великобритании Елизавете II не надо волноваться, что она случайно забыла взять с собой паспорт. Поскольку это она выдает их своим подданным, ей этот документ не нужен.

Однако паспорта есть у ее секретных документов.

Посланцы королевы отвечают за доставку этих секретных документов по всему миру, и дипломатические кейсы, в которых перевозят такие документы, имеют собственный паспорт.

По сообщениям, существует только 15 таких паспортов. Специальные паспорта есть и у посланцев королевы.

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