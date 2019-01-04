7 комиков, которые ушли в большую политику

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В новогоднюю ночь артист Владимир Зеленский объявил о намерении баллотироваться в президенты в эфире телеканала 1 + 1. Кандидатом официально его можно будет считать после регистрации ЦИК.

Возможное участие комика в выборах стало одной из главных тем споров в соцсетях на этой неделе.

ВВС News Украина вспоминает истории комиков из других стран, которые участвовали в выборах и даже становились лидерами государств.

Колюш (1944-1986), французский комик

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Осенью 1980 года знаменитый французский комик Колюш объявил о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах.

Для традиционных французских политиков, как справа, так и слева, это сообщение сначала показалось очередной шуткой. Однако, как гром среди ясного неба, в конце года появились результаты опроса, согласно которым за Колюша были готовы проголосовать не менее 11% французов. Тот, кто казался обычным клоуном, превратился в опасного оппонента сразу для нескольких ведущих политиков страны.

На тот момент Мишель Колуччи, известный больше своим сценическим псевдонимом Колюш, уже был популярным во Франции благодаря своим комическим пьесам и скетчам с издевкой над политиками, как актер Théâtre du Gymnase и соучредитель культового театра Café de la Gare в Париже, где выступали такие будущие кинозвезды как Миу Миу и Депардье.

С каждым годом Колюш становится все острее на язык, высмеивая реалии современной ему Франции, которая в то время после 30 лет экономического роста впервые столкнулась с падением экономики.

"Месяц года, когда политик говорит меньше глупостей - это февраль, так как в нем 28 дней", - одна из шуток Колюша о французской политике.

"Благодаря ядерному оружию, хоть мы и появились на свет по ошибке, вероятно мы и умрем из-за ошибки", - комментирует он ядерные гонки.

"Я хотел бы подбодрить народы, умирают от голода в мире: здесь мы едим за вас", - критикует он консюмеризм.

В начале 1980 года из-за насмешки в адрес президента Франции Валери Жискар д'Эстена (1974-1981) с Колюшем прекращают работать две радиостанции. На самом деле, комик не единственный, кто смакует скандальную информацию о подаренных президенту самопровозглашенным императором Центральной Африки Бокассой бриллианты. Речь идет и о самом Бокассе, которого обвиняли в каннибализме и убийстве школьников, и которого французские военные в 1979 году отстранили от власти.

Именно тогда друг Колюша Ромен Гупиль, один из активных участников бунта французской молодежи в 1968 году, в шутку предлагает ему выдвинуть свою кандидатуру в президенты. Пройдет несколько месяцев, и артист соберет самых близких друзей, чтобы написать манифест кандидата в президенты и создать "штаб".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Сначала французские политики воспринимали кандидатуру Колюша как шутку, но после первых опросов им стало не до юмора

30 октября он проводит пресс-конференцию, на которой объявляет журналистам о выдвижении своей кандидатуры.

"Они нас держат за идиотов, так проголосуем же за идиота", - говорит комик.

"Сейчас Франция разделена надвое, я сверну ее вчетверо!", - обещает Колюш.

Шутки становятся его основным оружием в кампании.

"Один за всех, и все негодяи", - характеризует он мир политиков.

"Дебре - это пустое место. Он хотел отдать свое тело науке, но наука не захотела", - смеется Колюш над одним из кандидатов в президенты.

"Министры - это как дырки в швейцарском сыре. Чем больше сыра, тем больше дырок. А потом чем больше дырок, тем меньше швейцарского сыра", - высмеивает он бюрократию.

Сначала большинство традиционных политиков не обращают внимания на клоуна, который, по их мнению, думает об эпатаже.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Колюш оказался на пути у двух ведущих политиков Франции. У лидера социалистов Миттерана (слева) он смог увести избирателя, а действующего президента Валери Жискар д'Эстена (справа) он сделал мишенью шуток

Другое мнение было у министра внутренних дел Жанна Бонне. В комментарии к документальному фильму "Колюш - клоун-враг государства" (2011) советник Жискар д'Эстена Бернар Ридо расскажет, что Бонне был настроен любой ценой добиться переизбрания президента, а в выдвижении Колюша видел дискредитацию президентских выборов как таковых и возможный заговор левых.

25 ноября полиция берет артиста под надзор, а специальной группе в ее разведывательном подразделении Renseignements généraux поручают сбор информации о нем. 30 лет назад экс-директор этого подразделения Ив Бертран признал существование спецгруппы, которая была "государством в государстве полицейских".

У ведущих политиков страны окончательно исчезает чувство юмора, когда в Journal du Dimanche в декабре 1980 года публикуют опрос, где рейтинг Колюша достигает 16%. В конце года следует опрос уважаемой соцслужбы Ifop, в котором у Колюша достигает 11% по сравнению с 32% президента д'Эстена, 18% социалиста Миттерана и 14,5% коммуниста Марше.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Опросы зимой 1981 года показывают - за Колюша готовы проголосовать не менее 11% французов

Социалисты и коммунисты, которых министр Бонне подозревает в поддержке Колюша, на самом деле видеть комика кандидатом не хотят, потому что он может отвлечь избирателя левых. Советники лидера социалистов Франсуа Митеррана обеспокоены тем, что из Колюша он может потерять голоса и не попасть во второй тур.

Много лет спустя представитель коммунистов Пьер Жюкан признается, что Компартия провела внутренний опрос. И оказалось, что среди рабочих Колюш был более популярен, чем лидер коммунистов Жорж Марше.

Главный коммунист поклонником Колюша не был, и для этого были причины. "Компартия - это партия рабочих: именно там есть живые ископаемые, а некоторые из них полностью помешаны", - такое можно было услышать от комика.

К Колюшу с просьбой отказаться от участия в выборах приходят эмиссары и от Соцпартии, и от действующего президента д'Эстена. Он им отказывает.

В то же время против кандидата разворачивается кампания угроз и разоблачений. Приходят письма от ультраправой организации "Честь полиции" с угрозой убийства. 27 ноября с двумя пулями в затылке находят режиссера комика - Горлана.

Копірайт зображення Getty Images Image caption По одной из версий, правая организация "Честь полиции" могла угрожать Колюшу из-за роли в фильме "Инспектор-разиня", где он играл непутевого полицейского, который нечаянно помогает вору в исполнении Жерара Депардье

Пройдет немало времени, пока в полиции поверят, что убийство произошло из-за амурных дел.

Журнал Express публикует статью "Вся правда о Колюше", где рассказывает, как он превысил скорость в 1979 году, обругал полицейских, и заплатил огромный штраф. А издание Minute каким-то образом получает данные из полицейского досье, где указано, что в 1963 году знакомые Колюша похитили аксесуары для бритья из магазина и поделились ими с парнем, причинив ущерб на 1220 франков.

Такие разоблачения не меняют желание Колюша баллотироваться, о его поддержке заявляют сатирическое издание Charlie Hebdo, социолог Пьер Бурдье и философ Жиль Делез.

Но одновременно перед комиком закрывают двери телеканалы и радио, объясняя, что он проводит политическую агитацию, поэтому не может считаться юмористом.

"Если в Гестапо были средства заставить вас говорить, у современных политиков есть средства заставить вас замолчать", - говорит комик.

16 марта Колюш объявляет, что выходит из гонки. "Я предпочитаю снятие свои кандидатуры, потому что она начала меня доставать", - заявляет он журналистам и объявляет голодовку с требованием возвращения в эфир его передач.

Позже он призвал голосовать за Миттерана, и его победу на выборах в мае встретил в штабе социалистов.

Для Колюша провал идеи с участием в выборах не был трагедией, гораздо большей потерей он считал развод с женой вскоре после выборов.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Основанная Колюшем организация Les Restos du cœur - "Рестораны любви" - оказывает помощь бедным, бездомным, семьям с маленькими детьми

При президенте Миттеране (1981-1995), радио и телевидение вновь открыли для комика двери. В 1984 году он получает кинопремию Сезар за лучшую мужскую роль в фильме "Чао, паяц!", Где играл полицейского, расправляется с бандой наркомафии.

В сентябре 1985 года комик инициирует создание главного проекта своей жизни - организации Les Restos du cœur ( "Рестораны сердца" или "Рестораны любви"), которая должна была обеспечивать продуктами бедных и бездомных. Вместе с друзьями - композитором Жан-Жаком Гольдманом, актером Ивом Монтаном, футболистом Мишелем Платини, журналистом Мишелем Дрюкером и актрисами Натали Бай и Катрин Денев он записывает песню-гимн ресторанов, которая становится хитом и приносит деньги для начала деятельности организации.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Колюш обожал мотоциклы. Он погиб в результате ДТП в июне 1986 года

Колюш обожал мотоциклы и быструю езду. В 1985 году он даже установил рекорд Гиннеса на мотоцикле Yamaha 750cc, проехав дистанцию ​​в 1 км со скоростью 252 км / час.

В июне 1986 года во время одного из путешествий на юге Франции мотоцикл Колюша врезался на повороте в грузовик. На похороны актера в Париже пришли тысячи людей.

Впоследствии усилиями друзей и экс-жены Колюша Вероники, десятков тысяч волонтеров, "Рестораны любви" превратились в одну из самых мощных гуманитарных организаций Франции, где работают десятки тысяч волонтеров.

В этой сети сейчас существуют более 2000 заведений, где не только оказывают помощь продуктами, но и помогают бедным семьям с детьми с поиском работы, оказывают психологическую поддержку и принимают бездомных. Ежегодно в поддержку организации проходят фандрейзинговые концерты, в которых в разное время принимали участие Моника Белуччи, Селин Дион, Ален Делон, Эмманюэль Беар, Ализе, Патрисия Каас, ZAZ, Зинедин Зидан и многие другие.

Копірайт зображення Getty Images Image caption "Прощай, мой друг" - с Колюшем пришли прощаться тысячи французов

Именем Колюша названы школы и улицы во Франции, а в Париже установлен ему памятник в виде его знаменитого комбинезона.

А спекуляции вокруг той избирательной кампании и смерти Колюша не утихают до сих пор. В 2005 году экс-советник Миттерана Жак Аттали в своей книге написал, что именно он стоял за выдвижением кандидатуры Колюша. А экс-президент Жискар д'Эстен в 2008 году в интервью Europe 1 в 2008 году утверждал, что комик встречался с ним накануне выборов и поддерживал его: "Он совсем не был за Франсуа Миттерана". Но эти утверждения, как и сообщения некоторых фанов артиста в соцсетях о том, что его на самом деле убили, не имеют какого подтверждения фактами.

Джимми Моралес, президент Гватемалы с 2016 года

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Джимми Моралес родился в 1969 году в бедной семье евангельских христиан в одной из беднейших стран Центральной Америки. Рано потерял отца, в детстве занимался торговлей бананами.

Получил высшее образование в сфере бизнес-администрации и международных отношений, но вместе со старшим братом Сэмюэлом с головой погрузился в киноиндустрию. В течение 15 лет они создавали комедийную телепрограмму Moralejas, где играли, в частности, грубоватых и недалеких крестьянских ребят Нито и Нето.

В 2011 году Моралес решил начать политическую карьеру. Сначала присоединился к христианским демократам, а затем к партии Фронт национальной конвергенции, которую создали ультраправые военные из Ассоциации военных ветеранов Гватемалы, боровшихся с левыми повстанцами во время гражданской войны 1960-1996 годов в стране. Позже политик отрицал, что отстаивает интересы этой организации, некоторых членов которой подозревали в причастности к геноциду народа майя в 1980-х годах.

В 2015 году, в разгар политического кризиса в стране, Моралес выдвинул свою кандидатуру на президентских выборах. Тогда генпрокурор Гватемалы Телма Алдана и Иван Веласкес, представитель Международной комиссии против безнаказанности в Гватемале, образованной по двустороннему соглашению с ООН, выдвинули обвинения действующему президенту страны Отто Пересу Молини и вице-президенту Роксане Балдетти в участии в коррупционной схеме на таможне. Обое оказались на скамье подсудимых.

Копірайт зображення JOHAN ORDONEZ Image caption Экс-президент Гватемалы Отто Перес Молини (справа) и бывший вице-президент Роксана Балдетти попали на скамью подсудимых из-за коррупционного скандала

Моралес во время кампании обещал борьбу с коррупцией и преступностью, и акцентировал внимание на том, что не относится к политической элите.

«Не коррумпированный, не вор» - таков был его лозунг. Среди обещаний было и обеспечение каждого школьника смартфоном. Оппоненты шутили, что кандидат просто хочет, чтобы дети смотрели сериалы с его участием.

Политик собирал толпы поклонников по всей стране, легко общался с простыми людьми, отличался остроумием на фоне других кандидатов.

"Как поживаешь, Гватемала?", - обращался он к толпе.

А еще Моралес использовал националистические лозунги, в частности отмечал, что Гватемала еще может вернуть себе соседней Белиз, который был долгое время британской колонией и который Гватемала с 1821 по 1991 год считала незаконно отторгнутой территорией. В Белизе даже после обретения независимости некоторое время находились тысячи британских военных для обороны от возможного нападения Гватемалы.

В итоге на выборах в октябре 2015 года политик получил 67,4% голосов. А уже через несколько месяцев его имидж антикоррупционера начал разрушаться из-за ряда скандалов.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Комик с огромным стажем, Джимми Моралес легко завоевывал симпатии простых гватемальцев, где по состоянию на 2015 год 73% населения жили за чертой бедности

В январе 2017 года его брата и советника президента Самуэля и сына Хосе арестовали по делу о коррупции. Десятки тысяч людей вышли на протесты и требовали отставки президента.

Прокурор Международной комиссии против безнаказанности в Гватемале Иван Веласкес и генпрокурор Телма Алдана в августе 2017 обратились в Верховный суд и парламент с просьбой снять неприкосновенность с президента, чтобы начать его судебное преследование по подозрению в нелегальном финансировании партии.

Президент издал приказ об объявлении Веласкеса, гражданина Колумбии, персоной нон грата. Глава МИД отказался подписывать этот приказ, за ​​что был отправлен в отставку, а Конституционный суд Гватемалы признал его антиконституционным.

В сентябре 2017 года парламент Гватемалы отказался снять с президента неприкосновенность. А через несколько дней вспыхнул новый скандал.

Министра обороны Уильямса Мансилью обвинили в выплате ежемесячных бонусов президенту на сумму 7300 долларов США. Эти деньги проходили в документации как "бонус за чрезвычайную ответственность". Мансилья ушел в отставку, а через несколько месяцев его арестовали.

Несмотря на протесты, Джимми Моралес продолжил борьбу против Международной комиссии против безнаказанности в Гватемале, в сентябре 2018 года объявил о прекращении ее работы в Гватемале и добился от Совета безопасности страны решения о запрете Ивану Веласкесу возвращаться в страну.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Телма Алдана и Иван Веласкес отправили на скамью подсудимых Отто Переса Молини, который руководил Гватемалой в 2012-2015 годах, и были близки к тому, чтобы отправить туда же действующего президента Джимми Моралеса

В конце 2018 года Телма Алдана и Иван Веласкес были награждены премией The Right Livelihood Award - за разоблачение злоупотребления властью, преследования коррупции и восстановления доверия людей к правоохранительным институтам.

Эту премию считают "Нобелем" для борцов за права человека и антикоррупционеров. Ожидается, что Телма Алдана выдвинет свою кандидатуру на президентских выборах в Гватемале этого года.

Ион Гнарр, мэр исландской столицы Рейкьявик (2010-2014)

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У Иона Гуннара Кристинсона, который во взрослом возрасте изменил свое имя на Йон Гнарр, было тяжелое детство. Его отец был полицейским-сталинистом, и втолковывал идеологию ребенку. Его считали "умственно отсталым" и парень много времени провел в больнице, пока врачи не установили, что у него дислексия. Читать и писать Гнарр научился только в подростковом возрасте.

Реакцией парня на позицию аутсайдера в школе и идеологию отца стало увлечение идеями анархизма и игра на бас-гитаре в панк-группе. Музыка подарила ему много друзей, в том числе дружбу с певицей Бьорк, и встречу с будущей женой Йоханной, с которой Гнарр воспитывает пятерых детей.

В университет он не поступил, работал на автозаводе, четыре года был таксистом. В 27 лет Гнарр оставляет музыку и начинает карьеру юмориста. Он работает в популярных телепрограммах, снимается в комедийных сериалах, трижды получает премию Эдда как лучший актер года.

Вероятно, эта карьера бы и продолжалась без существенных изменений, если бы не экономический кризис 2008 года, жертвой которого Исландия стала одной из первых.

Осенью 2008 года три ведущих банка, где многие граждане и компаний Великобритании и Нидерландов держали вклады, лопнули, и государство должно было национализировать их, чтобы спасти финансовую систему.

Так Исландия в считанные дни превратилась в страну-должника, чей внешний долг превышал ВВП страны в разы. Тысячи исландцев были в ярости. Рейкьявик охватили самые массовые в истории Исландии протесты, произошли столкновения с полицией, правительство ушло в отставку.

На фоне падения доверия к традиционным политикам в обществе, Йон Гнарр в ноябре 2009 года основывает "Лучшую партию", которая обещает сделать жизнь исландцев более яркой и веселой, смеется над политической элитой и обещает привлечь к ответственности виновников финансового краха.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В 2008-2011 годах тысячи исландцев выходили на акции протеста, требуя наказать виновников финансового краха

"Мы обещаем прекратить коррупцию, мы выполним это, принимая в ней участие открыто. Отмена всех долгов: мы слушаем народ и делаем так, как он хочет, потому что народ знает, что является лучшим для него", - говорилось в программе партии.

Партия обещала бесплатные авиаполёты для женщин и автомобили для крестьян, создание Диснейленда в аэропорту Рейкьявика, завоз белого медведя в зоопарк, бесплатные бассейны и полотенца и борьбу с употреблением наркотиков в парламенте.

Партия, которую сформировали бывшие актеры, музыканты, панки и недавние выпускники вузов, приняла участие в выборах в муниципальный совет Рейкьявика весной 2010 года. В видеоролике, сделанном под музыку из песни The Best Тины Тернер, Гнарр обращался к избирателям:

"Настало время для всех заглянуть глубоко в свои сердца. Хотите ли вы светлого будущего с лучшей партией? Или вы хотите разрушенный Рейкьявик?"

Хотя традиционные политики призывали не отдавать город "в руки клоунов", "Лучшая партия" получила 34% голосов и сформировала правящую коалицию с социал-демократами, которым пришлось для этого посмотреть любимый полицейский сериал Гнарра "Провода".

После инаугурации новый мэр в шутку предложил переименовать город в свою честь в Гнарренбург. Принял участие в гей-прайде в женском платье в образе дрэг-королевы, провел конкурс толстого кота, побил горшки с китайской делегацией, обвинив Пекин в нарушении прав человека, позже в том же он обвинял и Россию, поддерживая Pussy Riot.

Впрочем, мерство Гнарра не было катастрофическим, как прогнозировали оппоненты, хотя большую роль сыграла поддержка более опытных социал-демократов. За четыре года в городе решили проблемы с энергокомпанией, которая поставляет воду и свет, провели школьную реформу, сделали немало велодорожек, ввели поддержку художественных проектов, и достигли туристического бума.

Когда осенью 2013 года рейтинг Лучшей партии достиг 38%, Гнарр объявил о ее роспуске и отказе баллотироваться на второй срок. Такой шаг контрастировал с действиями традиционных политиков, которые пытаются всеми силами переизбраться и зацепиться за власть.

После отставки Гнарр издал книгу "Как я стал мэром самого крупного города в Исландии и изменил мир".

Он отказался участвовать в выборах президента в 2016 году, но вернулся к политике в 2017 году, вступив в ряды социал-демократов.

Ленин Морено, президент Эквадора с 2017 года

Копірайт зображення Getty Images Image caption Из-за нападения Ленин Морено остался в инвалидной коляске. Он пропагандировал "смехотерапию" как метод улучшения состояния человека в подобной ситуации

Один из самых противоречивых политиков Латинской Америки Ленин Больтер Морено родился в 1953 году. Его отец был учителем и увлекался вождем большевиков, а также очень уважал французского философа Вольтера, чем объясняется его странное двойное имя, которое чиновники так и не смогли правильно написать в акте о рождении.

Ленин Морено в молодости участвовал в различных левых движениях, делал карьеру в бизнесе, а затем перешел на госслужбу, где занимался развитием туризма.

В 1998 году, когда он занимал должность директора Национальной федерации туристических палат Эквадора, произошло событие, изменившее его жизнь. Во время ограбления один из воров выстрелил Ленину Морено в спину, что привело к параличу.

Ленин Морено решил, что лучшее, что может помочь в такой ситуации - это юмор.

Он создает фонд Eventa, который пропагандирует юмор и смехотерапию, пишет книги "Лучшие шутки мира", "Теория и практика юмора", "Смейтесь, не болейте", "Юмор известных" и пропагандирует свои идеи по всей стране в должности национального директора по инвалидности при Министерстве здравоохранения.

Инвалидная коляска не помешал политической карьере Ленина Морено, так же как много лет назад не помешала Франклину Рузвельту стать президентом США. В 2006 году он присоединился к команде левого политика Рафаэля Корреа, и был избран вице-президентом страны.

Корреа, руководивший страной с 2007 по 2017 год, объявил "Гражданскую революцию" - проект перестройки государства на социалистический лад, полностью изменил внешнеполитический курс Эквадора - страна разорвала оборонное сотрудничество с США, стала союзником Уго Чавеса, вступила в блок ALBA, где лидером была Венесуэла.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Ленин Морено шесть лет был вице-президентом страны при левом президенте Рафаэле Корреа (слева). Через несколько месяцев после инаугурации Ленина Морено, они станут заклятыми врагами

Ленин Морено поддерживал эту политику. На посту вице-президента он приложил немало усилий для создания безбарьерной среды для людей с инвалидностью в стране, за что в 2012 году был номинирован на Нобелевскую премию.

В 2013 году он покинул пост вице-президента и стал спецпосланником генсека ООН по вопросам инвалидности и доступности.

Осенью 2016 года он возвращается в Эквадор, чтобы при поддержке Корреа стать кандидатом в президенты. На выборах в следующем году он победил во втором туре с 51% голосов.

За несколько месяцев он полностью развернул политический курс страны и стал врагом экс-президента. Он отстраняет вице-президента, добивается контроля над руководящей партией, с которой вынуждены были уйти сторонники Корреа, увольняет приближенных к нему чиновников. В июне 2018 года страна восстановила сотрудничество с США в сфере обороны и разведки, и объявила о намерении закупать американское оружие, а в августе 2018 года вышла из созданного Венесуэлой объединения ALBA.

В июле 2018 года эквадорский суд по обвинению в похищении человека выдал ордер на арест Корреа, который сейчас живет в Брюсселе и имеет собственную телепередачу на испаноязычном канале Russia Today.

Копірайт зображення Getty Images Image caption "Благосостояние и гигиена" кота стали проблемой в отношениях между правительством Ленина Морено и Джулианом Ассанжем,который с 2012 года живет в эквадорском посольстве в Лондоне

А у Джулиана Ассанжа, который с 2012 года проживает в посольстве Эквадора в Лондоне и пользовался покровительством Корреа, в марте 2018 отключили интернет за "вмешательство в дела других стран". В октябре доступ решили частично вернуть, но обязали основателя WikiLeaks следить за "питанием, благосостоянием и гигиеной" его кота и убирать за собой ванную комнату.

• Эквадор просит Ассанжа лучше ухаживать за своим котом

В интервью DW Ленин Морено возразил, что на Эквадор давят США и другие страны с требованием выселить Ассанжа из посольства.

"Существует два типа свободы. Ответственная свобода и пещерная свобода, в которой один считает, что он может делать то, что он хочет, как ему заблагорассудится. Это не свобода. Свобода должна осуществляться с большой ответственностью", - отметил он, акцентируя требование к Ассанжу не вмешиваться в политику других стран, имея статус убежища в Эквадоре.

Марьян Шарец, премьер Словении с 2018 года

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41-летний Марьян Шарец - выпускник Люблянской академии театра, радио, фильма и телевидения. В начале 2000-х он начинал карьеру с работы журналистом на телеканале RTV Slovenija, участвовал в комедийных радио и телешоу, во время которых имитировал ведущих словенских политиков, Фиделя Кастро и Усаму бин Ладена.

Наибольшую известность ему принесли скетчи, где он играл вечно недовольного жизнью крестьянина Ивана Серпентиншека. Этот вымышленный персонаж всегда говорит людям то, что думает, особенно, когда чем-то недоволен, ненавидит бюрократию, уважает только практическую работу, а не философов или политиков. Его шутки никто не понимает, но это - не главное, ведь сам он над ними смеется.

Шарец считал персонаж Серпентишека своим наибольшим успехом и отмечал, что он основан на чертах реальных людей, которых встречал. Он был популярным у зрителей как в селе, так и в городе.

В 2010 году Серпентишек остался в прошлом, а Марьян Шарец сделал шаг в политическое будущее, чтобы доказать, что может быть не только успешным комиком, но и серьезным политиком.

Он победил на выборах мэра маленького городка Камник. Актерскую профессию и комедийные роли оставил, не давал абсурдных обещаний. В 2014 году его переизбрали мэром с 64% голосов уже как главу собственной партии - Список Шареца.

2017 Шарец выдвинул свою кандидатуру на президентских выборах и сразу оказался среди фаворитов гонки. Его кампания сопровождалась критикой политической элиты страны, призывами к политикам слушать избирателей и делать практические шаги.

Шарец предлагал уменьшить количество чиновников, сбалансировать бюджет и уменьшить госдолг. увеличить полномочия местных властей, провести избирательную реформу, которая бы создала лучшие условия для независимых кандидатов, легализацию марихуаны, оппонировал приватизации стратегических и инфраструктурных компаний. С 47% голосов он уступил действующему президенту Боруту Пахору во втором туре.

В июне 2018 года Список Шареца получил второе место на парламентских выборах с 12,7% голосов, и после длительной коалициады политик возглавил правительство страны.

Чем объясняется его успех? Хотя Словения самая развитая и богатая страна среди государств, образовавшихся на обломках Югославии - долгое время ее даже называли "балканской Швейцарией" - последнее десятилетие ознаменовалось в Словении падением экономики в результате кризиса 2008/9 годов, политической нестабильностью, потерей доверия к политикам и существенным ростом государственного долга.

Шарец - новое лицо на фоне таких словенских тяжеловесов как президент Пахор, который уже 30 лет в политике, или лидер консерваторов экс-премьер Янез Янша, союзник премьера Венгрии Виктора Орбана, разделяющий риторику Дональда Трампа. Янша также находится на политической арене уже 30 лет, боролся за независимость страны в начале 90-х, несколько раз возглавлял правительство и даже отсидел несколько месяцев по приговору по коррупционному делу, но был полностью оправдан.

Так Шарецу было не трудно собрать голоса молодежи, протестного электората и недовольных экономической ситуацией избирателей.

Беппе Грилло, основатель итальянского "Движения пяти звезд"

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70-летний итальянский комик Беппе Грилло создал движение, изменившее итальянскую политику.

В молодости Беппе Грилло бросил учебу в университете и работал торговым представителем, но мечтал о карьере актера. Во время прослушивания в миланском кабаре в 1977 году его заметил известный продюсер Пиппо Баудо, который пригласил его для участия в комедийных телепрограммах.

В 1986 году во время шоу на государственном телевидении Грилло пошутил о тогдашнем премьере-социалисте, друге Сильвио Берлускони Беттино Кракси. Шутка была о помощнике Кракси, который поехал в коммунистический Китай и позвонил доложить Кракси: "Я странно себя чувствую, их здесь миллиард, и все социалисты - сказал помощник Кракси. "Да, а что?", - говорит премьер. "Просто если все они социалисты, то у кого они крадут? - спросил помощник."

После этого двери государственного телевидения на некоторое время перед ним закрыли. Через несколько лет в рамках операции "Чистые руки" Беттино Кракси обвинили в коррупции. Он бежал в Тунис, где скрывался до самой смерти, а на родине его осудили на более чем 9 лет тюрьмы заочно.

Несмотря на популярность программ Грилло, за его пристрастия к насмешкам над политиками, они долго не задерживались на телевидении. В 1998-2001 годах он появлялся на телеканале TELE + в новогоднюю ночь, сразу после традиционного новогоднего выступления президента Италии и пародировал его. Программу закрыли после смены собственника канала.

В 2005 году комик создает блог, который использует для агитации за свои убеждения, обсуждения экологических вопросов и политической коррупции, и начинает собирать через соцсеть Meetup своих фанов, чтобы обсудить текущие проблемы страны. Встречи проводились в разных городах, и постепенно создавались локальные организации, выступавшие за активное приобщение граждан к принятию решений. В 2007 году сторонники Беппе Грилло начали собирать подписи за проведение референдума о запрете баллотироваться в парламент ранее осужденным и ограничение срока пребывания в должности двумя сроками.

В октябре 2009 года на фоне экономического кризиса Беппе Грилло вместе со своим другом, бизнесменом Джанроберто Касаледжо, создает "Движение пяти звезд". Программа этой политической силы была смесью левых и правых лозунгов - против иммиграции, за защиту окружающей среды, за гарантированный минимальный доход. Но большинство экспертов сходились на том, что партия является популистской и выступает против традиционных политических элит.

"Мафия никогда не душила своего клиента, она принимала пиццо (отступные, дань. - Ред.) в 10%. Здесь у нас мафия, у которой другие мерки, и которая душит свою жертву", - заявляет Грилло.

"Страны, загрязняющих окружающую среду, в частности, наша, заслуживают нового Нюрнбергского трибунала. Судья, и он же палач, уже существует. Это планета Земля", - критикует он экологическую ситуацию на планете.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Благодаря участию в "Движении пяти звезд" Луиджи ди Майо (слева) стал вице-премьером Италии, а Вирджиния Раджи - мэром Рима

Одним из идеологов "Пяти звезд" считался Нобелевский лауреат, драматург Дарио Фо (1926-2006), известный критикой банков, крупного бизнеса, в частности экс-премьера Италии Сильвио Берлускони и его сторонников. В пьесе "Двуглавая аномалия" он описывает последствия вымышленного теракта на вилле Берлускони, в результате которого его друг Владимир Путин погибает, а правое полушарие мозга российского лидера нейрохирурги вставляют в череп тяжелораненого Берлускони, чтобы его спасти, и таким образом создают нового человека.

Через несколько лет Движение пяти звезд вызовет настоящее землетрясение в итальянской политике, используя критику итальянской политической системы, Евросоюза, лозунги проведения референдума о выходе из еврозоны. На парламентских выборах 2013 года партия получила первое место с 25,6% голосов, и хотя правительство сформировали левоцентристы, сторонники Грилло получили прекрасную платформу для продвижения своих идей.

Сам Беппе Грилло в парламент не баллотировался, поскольку имел судимость за непреднамеренное убийство - в 1981 году он стал виновником ДТП, в котором погибли три человека. Его старая судимость противоречила позиции "Движения пяти звезд" против избрания в парламент ранее судимых. Кроме того, политик несколько раз проигрывал суды по делам о клевете и вынужден был выплатить десятки тысяч евро компенсации.

В то же время неприязнь партии к Путину из-за проблем ЛГБТ в России изменится в результате его политики. "Путин - это тот, кто говорит умные вещи относительно внешней политики", - скажет Грилло.

Несмотря на отсутствие места в парламенте, он до 2017 года оставался лидером партии и легко уступил эту позицию в пользу молодого политика Луиджи ди Майо.

На парламентских выборах в марте 2018 года Движение получило первое место с 32,7% голосов, Луиджи ди Майо сформировал правительство с ультраправой Лигой Севера Сальвини и стал вице-премьером. Партнеры по коалиции внесли в правительственную программу снятие санкций с России, хотя до сих пор это обещание не выполнили.

Лука Максимович, кандидат в президенты Сербии (2017)

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В 2017 году комик Лука Максимович стал главным сюрпризом на президентских выборах в Сербии.

Он начал снимать юмористические ролики и выкладывать их в Youtube еще в школе. В студенческие годы снял юмористический сериал "Гей-пара из Шумадии", в котором сыграл гея из сербского городка, что было вызовом в стране, где настроения против сексуальных меньшинств являются распространенными.

Позже Максимович взял себе сценическое имя Любиша Прелетачевич Белый. Слово "прелетач" по-сербски означает политик-флюгер, который думает о своей выгоде.

Весной 2016 года с друзьями создал в городе Младеновац сатирическую партию "Вы не пробовали сарму (так называется блюдо балканской кухни. - Ред.)" И участвовал в выборах в горсовет во главе списка "Белый - просто замечательно".

Сторонники Максимовича обещали "наиболее ужасную кампанию в истории, с рядом лживых обещаний, мегаломанией и возрождением бесполезной надежды", а также открытие в местной больнице департамента эвтаназии для пенсионеров с целью сохранения бюджета страны. Партия получила второе место на выборах с 21% голосов и 13 из 55 мест в горсовете.

Во время президентских выборов в апреле 2017 года составляющей образа комика стали белый костюм, напоминающий одежду Бората, островерхие туфли, хипстерська борода и самурайская прическа. Сторонники кандидата сняли видеоклип в ретростиле 90-х, где Максимович выступает в образе бойца кунг-фу, который преодолевает негодяев.

Хотя на выборы Лука Максимович шел с программой "полной банализации публичной жизни и политической системы", он собрал протестного избирателя и получил 326 000 голосов - 9,4% от общего количества.

В следующем году Максимович попытался принять участие в муниципальных выборах в Белграде. Избирательная комиссия не хотела регистрировать список Прелетачевича из-за наличия в названии фамилии вымышленного человека, поэтому родственник комика сменил фамилию на Любишу Прелетачевича Белого и дал согласие на его использование в названии.

Скорость, с которой была проведена бюрократическая процедура, вызвала подозрения оппонентов из сербской оппозиции, обвинившей Максимовича в тайном сотрудничестве с правящей партией. Он сотрудничество с властью отрицал. Список комика получил 2,3% голосов и ни одного места в муниципальном совете.

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