Недозапрещенные коммунисты: может ли КПУ выдвигать Симоненко в президенты

Копірайт зображення kpu.life Image caption Петр Симоненко продолжает заниматься политикой. На фото - он на съезде "Житомирского обкома КПУ" 22 декабря 2018 года.

3 января Коммунистическая партия Украины на своем сайте сообщила о выдвижении ее многолетнего лидера Петра Симоненко в президенты.

Действительно ли эта политсила, деятельность которой уже только одним ее названием подпадает под действие закона о декоммунизации, может претендовать на то, чтобы ее представитель стал главой государства?

Как выдвигали Симоненко

Копірайт зображення kpu.life Image caption Вел съезд КПУ давний соратник и заместитель Петра Симоненко в партии Адам Мартынюк - бывший первый вице-спикер Верховной Рады в течение многих лет

В сообщении КПУ говорится, что на своем внеочередном 54-м съезде (Компартия Украины считает себя правопреемницей Компартии УССР) делегаты "от всех 25 региональных партийных организаций" единодушно решили выдвинуть кандидатом в президенты Петра Симоненко - "первого секретаря ЦК" партии.

К 20 января 2019 годапартийные комитеты и организации КПУ планируют собирать добровольные взносы для денежного залога Петру Симоненко, который он должен предоставить ЦИК, чтобы официально стать кандидатом - это 2,5 млн грн.

В конце съезда Петр Симоненко выступил перед партийцами и поблагодарил их за доверие.

"В речи была дана характеристика будущей избирательной кампании, которая, по его убеждению, будет драматической по характеру и трагической по последствиям для народа", - завершают авторы официального сайта КПУ новость о собрании.

В реестре партий

Копірайт зображення УНІАН Image caption Компартия Украины заявляет о ее преследовании со стороны украинских националистов и властей после Майдана. На фото - разгромленный офис КПУ в Киеве, апрель 2014 года

Новость о том, что Компартия Украины не только официально существует, но и выдвигает кандидата в президенты, вызвала резонанс в информационном поле, ведь еще в 2015 году министр юстиции Павел Петренко заявлял, что КПУ и другие "коммунистические" партии "не могут быть субъектами избирательного процесса и не могут принимать участие в местных, общегосударственных и президентских выборах".

Все это - в рамках законов о декоммунизации.

BBC News Украина решила обратиться в Министерство юстиции за разъяснением ситуации вокруг КПУ - там согласились предоставить ответ только на официальный запрос, который может рассматриваться в течение нескольких дней.

Такой же был ответ пресс-службы СБУ, где, кроме того, посоветовали просмотреть реестр политических партий, которые официально зарегистрированы и действуют в Украине.

Коммунистическая партия действительно есть в этом списке "по состоянию на 18 января 2017 года" - под номером 17.

Никуда не исчезла

Копірайт зображення УНІАН Image caption Петр Симоненко и еще один опытный член КПУ Георгий Крючокв во время возложения цветов к могиле неизвестного солдата 9 мая 2016 года

"Уже несколько лет в Украине считается, что Коммунистическая партия просто исчезла. Но Компартия сегодня остается официально зарегистрированной политической силой и действует в рамках действующего законодательства", - объясняет BBC News Украина председатель общественной организации "Комитет избирателей Украины" Алексей Кошель.

"Да, это официально противоречит закону о декоммунизации. Но уже два года дело находится в судах - в партии идет война с Министерством юстиции", - добавляет эксперт.

Пока идут суды, партия продолжает законно функционировать.

В конце декабря на ее веб-ресурсе появилась новость о том, что Киевский апелляционный суд признал незаконной блокировку старого сайта КПУ.

"Даже если кому-то кажется, что они растворились и их не существует - нет, они существуют. У них есть сайт, и они проводят свою деятельность. Петр Симоненко путешествует по всему миру, от Латинской Америки до Брюсселя, где выступает с антиукраинской риторикой", - добавляет Алексей Кошель.

Копірайт зображення kpu.life Image caption На сайте КПУ публикуются новости с критикой нынешней украинской власти, сообщение о партийных мероприятиях в различных регионах, а также поздравления к годовщинам советских праздников или дней рождения лидеров СССР

Компартия Украины, как того требует закон, отчитывается перед Национальным агентством по предотвращению коррупции.

Так, в отчете за третий квартал 2018 года, указывается, что в ее аппарате работает пять человек, она обладает имуществом на 3,1 млн грн, и на ее счета были внесены 294 тыс. грн.

При этом Компартия за этот период потратила "на уставную деятельность" 147 тыс. грн., почти 120 тыс. грн из которых - налоги.

В то же время в НАЗК отмечают, что в 2016-2017 годах КПУ была среди 16 партий, по которым агентство обращалось в полицию из-за "представления заведомо недостоверных сведений в отчетах".

ЦВК не зарегистрирует?

Image caption Петр Симоненко и Татьяна Монтян во время мероприятия в Брюсселе, организованном несколькими депутатами Европаралмента

"Есть логика в том, что они заявили, что выдвигают Симоненко своим кандидатом в президенты", - отмечает Алексей Кошель.

И добавляет - Центризбирком, скорее всего, откажет Симоненко быть кандидатом именно от КПУ.

В ЦИК заявления коммунистов о походе на президентские выборы пока не комментируют.

Впрочем, экс-заместитель председателя Центризбиркома Андрей Магера объяснил ситуацию: "Симоненко знает, что его как выдвиженца КП, не зарегистрирует ЦИК, потому что в пункте 8 части первой статьи 52 Закона Украины "О выборах Президента Украины" есть соответствующее основание для отказа в регистрации".

Пункт, о котором вспоминает Андрей Магера, запрещает выдвигаться кандидатам от партий, которые "осуществляют пропаганду коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов".

"Если бы вопрос заключался в результате (то есть, в регистрации), то Симоненко подал бы документы в ЦИК как самовыдвиженец", - добавляет Андрей Магера.

Алексей Кошель предполагает, что объявление выдвижения именно от Компартии - часть политической защиты Симоненко от возможного уголовного преследования.

В мае прошлого года СБУ провела обыски у Петра Симоненко в рамках дела о свержении конституционного строя. Допрашивали лидера коммунистов и раньше - за его выступления и комментарии российским каналам.

"Декларации об участии Симоненко в выборах - это попытка придать политическую окраску уголовным делам против политиков такого рода. Или будущим уголовным делам", - считает Алексей Кошель.

Копірайт зображення kpu.life

А Андрей Магера допускает, что вся демонстрация выдвижения "кандидата от КПУ" направлена на Европейский суд по правам человека, куда политсила обратилась из-за попыток ее запретить.

"Во-вторых, эта акция Симоненко нужна Кремлю для дальнейшего нагнетания антиукраинской истерии в РФ", - резюмирует Андрей Магера.

В самой Компартии Украины выдвижение Петра Симоненко - кроме сообщения о съезде - не комментируют, а раздел "контакты" на сайте не работает.

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