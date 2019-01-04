Как британская армия пытается завербовать "хрупкую" молодежь
Британская армия начала свою самую вербовочную кампанию - с плакатами, ориентированными на "снежинок", "милениалов" и "селфи-зависимых", то есть молодежь, годы взросления которой пришлись на начало 21-го века. Чем сегодняшняя кампания отличается от тех, что были прежде?
Новые плакаты, которые вскоре можно будет встретить на билбордах по всей Британии, имеют целью "выйти за пределы стереотипов" и подчеркнуть потенциал молодых людей и такие их качества, как доверие, умение фокусироваться и драйв.
Плакаты являются частью промо-кампании армии, включающей телевизионные ролики, где изображены молодые люди, которые чувствуют себя недооцененными на своих работах.
Стиль плакатов напоминает известный образ Первой мировой войны, бывшего британского военного министра лорда Китченера.
Но Алекс Уолтон, куратор Имперского военного музея, утверждает, что этот образ никогда не выдавали за официальный вербовочный плакат правительства Великобритании.
На самом деле, он появился впервые на обложке журнала London Opinion 5 сентября 1914, его создал иллюстратор Альфред Лите. Позже именно журнал напечатал собственные плакаты с этим изображением.
Хотя тогда сделали только 10 000 копий, по сравнению с 5,7 миллиона официальных плакатов, напечатанных в Великобритании в 1914-18 годах, с тех пор он вдохновил многочисленные копии.
"Интересно то, что эта последняя кампания действительно использует современные тенденции, но также и стиль плаката Первой мировой войны", - говорит Уолтон.
Она считает, что современная кампания может попытаться использовать нынешний интерес к Первой мировой войне в связи со столетним юбилеем ее завершения.
При этом Уолтон говорит, что темы современных кампаний по набору персонала очень отличаются от тех, которые были в прошлом.
Оригинальный образ лорда Китченера вместе с другими плакатами этого периода, призывал к чувству долга и необходимости, сегодня же акцент делается на возможностях личного развития, говорит она.
Маскулинность была еще одной общей темой для призывных кампаний времен Первой и Второй мировых войн.
Однако, два из шести современных плакатов, которые сегодня показали, изображают женщин в форме.
Следите за нашими новостями в Telegram
...