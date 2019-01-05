Томос готов: Варфоломей подписал грамоту об автокефалии

Image caption Стол, за которым прошло подписание томоса (белый свиток в руках одного из монахов)

Вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии для Православной церкви Украины (ПЦУ). Вручение документа предстоятелю церкви запланировано на 6 января.

Image caption Петр Порошенко возглавил украинскую делегацию

Варфоломей подписал томос во время встречи с новоизбранным предстоятелем ПЦУ митрополитом Киевским Епифанием после приветственной церемонии и молебна в храме святого Георгия.

Image caption Новоизбранный предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский Епифаний во время службы в храме святого Георгия в Стамбуле

Томос является патриаршей грамотой о предоставлении автокефалии (независимости) православной церкви и признании ее равной среди 14 поместных православных церквей мира.

Этот документ выдается один раз и является основой существования церкви.

Томос об автокефалии ПЦУ изготовлен на пергаменте и оформлен в старинном стиле.

"4 января 2019 года иеромонах Лука, известный на весь мир иконописец и каллиграф, привез в Константинополь текст-оригинал томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины. Текст каллиграфически оформлен на пергаменте по благословению игумена Ксенофонтского монастыря на Афоне, архимандрита Алексия", - написал накануне один из иерархов ПЦУ Александр Драбинко.

Копірайт зображення Ecumenical Patriarchate Image caption Вселенский патриарх Варфоломей

Синод Вселенского патриархата одобрил текст грамоты о независимости еще 29 ноября, и тогда же, по данным ВВС, его поддержало большинство его членов. Подпись патриарха под этим документом - последняя необходимая инстанция.

Процедуру предоставления автокефалии завершат завтра. После совместного богослужения патриарха Варфоломея и митрополита Епифания предстоятелю ПЦУ торжественно вручат томос.

Из-за присутствия президента Украины Петра Порошенко в резиденции Вселенского патриархата 5-6 января введены дополнительные меры безопасности.

Image caption Петр Порошенко и патриарх Варфоломей перед процедурой подписания томоса

Image caption Во время молебна Епифаний восседал на патриаршем престоле

Начало торжественной церемонии пришлось немного задержать из-за встречи украинской делегации с участием президента Порошенко и спикера Андрея Парубия с турецким лидером Реджепом Эрдоганом. На встрече говорили, в частности, об освобождении украинских моряков, захваченных Россией.

В состав украинской делегации помимо митрополита Епифания также вошли епископы ПЦУ Симеон (Шостацкий), Александр (Драбинко), Михаил (Зинкевич), Евстратий (Зоря).

Копірайт зображення Андрій Парубій Image caption Украинская делегация

Среди мирян, вошедших в состав делегации, много нынешних и бывших политиков, в частности экс-президент Виктор Ющенко, спикер Андрей Парубий, министр оброоны Степан Полторак, министр культуры Евгений Нищук, вице-премьер Степан Кубив, а также советник президента, курирующий вопросы автокефалии в администрации президента, Ростислав Павленко.

После получения документа полноправный предстоятель автокефальной церкви Епифаний направит так называемые письма мира другим предстоятелей поместных церквей с предложением установить церковное (евхаристическое) общение, сопроводив их копией полученного томоса.

Православная церковь Украины

Православная церковь Украины, именно такое официальное название получила новая украинская церковь, была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 года.

Ее предстоятелем избран митрополит Епифаний, бывший епископ УПЦ КП и наместник патриарха Филарета.

В соборе участвовали все иерархи бывших Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, а также два епископа УПЦ Московского патриархата (из почти 90).

Собор утвердил устав новой церкви - своего рода конституцию, регулирующую функционирование ПЦУ.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Митрополит Киевский Епифаний

Проект устава разработали в Константинополе. В конце ноября его одобрил священный синод Вселенского патриархата. Киев также внес в документ свои поправки.

Вечером 15 декабря патриарх Варфоломей поздравил предстоятеля новой церкви с избранием и пригласил в Стамбул для сослужения в совместной литургии и вручения томоса об автокефалии.

16 декабря во время службы в Константинополе впервые упомянул имя Епифания среди глав поместных церквей, объявив, таким образом, официально православному миру появление новой церкви.

Новая Православная церковь Украины займет 15 место в диптихе, то есть перечне признанных автокефальных православных церквей.

Впоследствии стало известно, что еще 24 декабря Варфоломей проинформировал все поместные церкви о создании ПЦУ и намерении предоставить ей томос, призвав в будущем установить с ней евхаристическое общение.

Признание поместными церквями

ПЦУ ожидает сложный и длительный процесс признания другими поместными православными церквями, который может затянуться на годы, и даже на десятилетия.

После получения "писем мира" от Епифания и копии томоса об автокефалии синод каждой поместной церкви может отказаться от общения и признания новой церкви или отложить принятие этого решения.

На данный момент эксперты предполагают, что несколько церквей могут сравнительно быстро признать ПЦУ, в частности, среди таких называют Кипрскую, Элладскую (Греческую) и Румынскую церковь.

В конце 2018 года синод Грузинской православной церкви воздержался от оценки создания в Украине поместной церкви, отложив решение этого вопроса до официального предоставления томоса.

Вместе с тем предстоятель польской церкви направил письмо в Константинополь, в котором негативно отозвался о создании ПЦУ, а также о каноническом признании бывшего "раскольника" Филарета.

Одними из последних, как ожидается, признать ПЦУ могут Антиохийская (Сирия), Сербская и Болгарская церкви, которые больше других ориентируются на Русскую православную церковь (РПЦ).

РПЦ резко осуждает предоставление автокефалии Украинской церкви и еще 15 октября объявила о полном разрыве отношений с Вселенским патриархатом Константинополя.

31 декабря 2018 года предстоятель РПЦ Кирилл направил письмо Варфоломею, в котором в довольно резкой форме осудил его действия по поддержке автокефальной церкви в Украине и пригрозил Страшным судом.

11 октября минувшего года Вселенского патриархат отменил действие синодального письма 1686 года, которым Киевская митрополия была подчинена Московскому патриархату.

Константинополь вновь подчинил себе Киевскую митрополию - то есть всех православных христиан Украины, а также решил предоставить украинской церкви автокефалию.

РПЦ считает подобные действия неканоническими.

Против создания независимой церкви выступили большинство епископов УПЦ Московского патриархата, находящейся в подчинении РПЦ.

Кроме того, УПЦ МП уже наказала двух своих епископов, принявших участие в объединительном соборе, запретив им проводить службы.

Отметим также, что с момента создания ПЦУ уже около 20 приходов УПЦ МП перешли в состав новой украинской церкви.

Кроме того, Верховная Рада приняла закон, обязывающий УПЦ МП изменить официальное название так, чтобы в нем указывалась страна, которой принадлежит церковь.

Споры вокруг устава

Устав Православной церкви Украины - один из основополагающих документов (своего рода конституция), текст которого основан на томосе об автокефалии, вызвал немало споров в украинских церковных кругах.

Он определяет статус церкви, функционирование ее руководящих органов, их избрание и все аспекты повседневной церковной жизни.

Устав хоть и одобрили на соборе, однако епископы не скрывали планы внести в него поправки. Отдельные собеседники ВВС не исключали, что попытки его изменить могут состояться уже в 2019 году.

Однако внесение изменений в устав - дело очень сложное.

Копірайт зображення EPA Image caption Президент Украины Петр Порошенко занял место в президиуме объединительного собора, который состоялся 15 декабря 2018 года

Архиерейский собор ПЦУ вправе менять устав, однако только "в духе патриаршего и синодального томоса". А право толковать положения устава относительно томоса имеет исключительно Вселенский патриарх.

Поэтому, похоже, серьезно менять устав без согласия Константинополя Украинская церковь не сможет.

Изменения в устав, внесенные архиерейским собором, должны быть представлены на утверждение поместному собору - общее собрание архиереев, клириков, монашествующих и мирян. Это собрание может самостоятельно вносить изменения в устав.

Но вопросы, которые сейчас не прописаны в уставе и нуждаются в регулировке, предварительно еще рассматриваются совместной комиссией ПЦУ и Константинополя.

Автокефальная поместная Украинская церковь имеет статус митрополии, а не патриархата. Однако ПЦУ может самостоятельно избирать предстоятеля без согласования с Константинополем.

Митрополит Епифаний публично признал, что такой статус будет способствовать признанию ПЦУ другими поместными церквями мира, а получение патриархии - вопрос более отдаленного будущего, который будет рассмотрен после "этапа становления".

Больше всего публичных споров относительно устава вызвало то, что зарубежные приходы бывшей УПЦ КП должны перейти в подчинение Вселенского патриархата.

Фактически, поместная церковь теряет зарубежные приходы, а их насчитывается около 60.

Собеседники ВВС с украинской стороны указывают, что руководитель ПЦУ может попытаться найти определенный компромисс с Вселенским патриархом в отношении зарубежных приходов.

Однако этот вопрос вряд ли будет обсуждаться во время первой поездки в Стамбул 5-6 января.

Миро, святые и Филарет

Некоторым украинским церковникам также не понравилось то, что святое миро ПЦУ будет получать (покупать) в Константинополе. Однако для многих поместных церквей это является нормальной практикой.

Еще больше критики досталось необходимости согласования с Константинополем канонизации святых ПЦУ.

Собеседники ВВС также предостерегали от попытки ПЦУ отразить в уставе определенную руководящую роль для бывшего патриарха УПЦ КП Филарета.

Копірайт зображення Reuters Image caption Экс-предстоятель УПЦ КП пока ограничится должностью постоянного члена синода ПЦУ

Митрополит Епифаний анонсировал, что пока собирать поместный собор, без которого поправки в устав внести невозможно, нет необходимости.

Предстоятель ПЦУ анонсировал, что после получения томоса в Киеве он планирует созвать священный синод Православной церкви Украины - сбор архиереев, который имеет исполнительные функции церкви. Синод должен приступить к формированию всех органов управления новой церковью.

Синод состоит из митрополита Киевского и 12 епархиальных архиереев. Все члены синода попадают в его состав по ротации на один год. Во время переходного периода он будет состоять из трех постоянных членов - бывшего предстоятеля УПЦ КП Филарета, экс-предстоятеля УАПЦ Макария и экс-представителя УПЦ МП Симеона.

Его созывает митрополит Киевский, а члены определяются автоматически по старшинству архиерейской хиротонии (времени рукоположения в епископы).

Кроме того, предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний уже неоднократно повторял, что пока рано говорить о модернизации церковного календаря и переносе церковных праздников по примеру большинства поместных церквей.

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