Томос для церкви Украины: Епифаний получил грамоту об автокефалии

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В церкви святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили томос об автокефалии украинской церкви.

Во время вручения документа в храме присутствовали представители украинской церковной и светской делегации.

В состав украинской делегации входит и президент Украины Петр Порошенко, который также должен получить томос. То есть, имя Петра Порошенко вписано в текст документа.

С вручением томоса об автокефалии создание поместной православной церкви в Украине можно считать завершенным, и после этого должен начаться процесс признания ее другими поместными церквями мира.

Томос является патриаршей грамотой о предоставлении автокефалии (независимости) православной церкви и признании ее равной среди 14 поместных православных церквей мира.

"Время пришло" для славной Святой митрополии Киева получить духовную независимость, будучи включенной в тела поместных и святых Православных автокефальных церквей, путем включения уважаемого имени Вашего блаженства (митрополита Епифания) в канонический православный диптих", - сказал Вселенский патриарх на церемонии вручения томоса в воскресенье.

Этот документ выдается один раз и является основой существования церкви.

После получения документа полноправный предстоятель автокефальной церкви Епифаний направит так называемые письма мира другим предстоятелей поместных церквей с предложением установить церковное (евхаристическое) общение, сопроводив их копией полученного томоса.

Томос об автокефалии Православной церкви Украины Вселенский патриарх Варфоломей подписал 5 января во время встречи с Епифанием.

Image caption Томос вручили предстоятелю Православной церкви Украины митрополиту Епифанию во время службы в церкви святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе

В тот же день представители официального Киева и Константинополя опубликовали 3-х страничный перевод томоса на украинский язык.

"Провозглашаем, чтобы вся Православная Церковь в пределах политически сформированного и полностью независимого государства Украина ... существовала отныне канонически автокефальной, независимой и самоуправляемой", - сказано в документе.

Предстоятель новой церкви имеет титул "митрополит Киевский и Всея Украины".

В Украинской православной церкви (Московского патриархата) заявили, что подписание томоса об автокефалии для Православной церкви Украины прошло с нарушением фундаментальных канонических церковных правил.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Томос Вселенский патриарх торжественно подписал 5 января

Представитель Московского патриарха Александр Волков заявил, что подписание томоса для Украины окончательно "оторвало Константинопольский патриархат от мирового православия".

"Патриарх Варфоломей сегодня окончательно оторвал себя от мирового православия, вступив в раскол", - считает он.

Меры безопасности в резиденции Вселенского патриархата 5-6 января беспрецедентны. Полиция даже доставила туда водомет.

Православная церковь Украины

Православная церковь Украины, именно такое официальное название получила новая украинская церковь, была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 года.

Копірайт зображення Facebook/Ivan Sydor

Ее предстоятелем избран митрополит Епифаний, бывший епископ УПЦ КП и наместник патриарха Филарета.

В соборе участвовали все иерархи бывших Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, а также два епископа УПЦ Московского патриархата (из почти 90) - Симеон (Шостацкий) и Александр (Драбинко).

Оба присутствовали на церемонии вручения томоса.

Собор утвердил устав новой церкви - своего рода конституцию, регулирующую функционирование ПЦУ.

Копірайт зображення Администрация президента Украины Image caption Первый предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский Епифаний

Проект устава разработали в Константинополе. В конце ноября его одобрил священный синод Вселенского патриархата. Киев также внес в документ свои поправки.

Томос является патриаршей и синодальной грамотой о предоставлении автокефалии (независимости) православной церкви и признании ее равной среди 14 поместных православных церквей мира

Вечером 15 декабря патриарх Варфоломей поздравил предстоятеля новой церкви с избранием и пригласил в Стамбул для сослужения в совместной литургии и вручения томоса об автокефалии.

16 декабря во время службы в Константинополе впервые упомянул имя Епифания среди глав поместных церквей, объявив, таким образом, официально православному миру появление новой церкви.

Новая Православная церковь Украины займет 15 место в диптихе, то есть перечне признанных автокефальных православных церквей.

24 декабря Варфоломей проинформировал все поместные церкви о создании ПЦУ и намерении предоставить ей томос, призвав в будущем установить с ней евхаристическое общение.

Признание поместными церквями

ПЦУ ожидает сложный и длительный процесс признания другими поместными православными церквями, который может затянуться на годы, и даже на десятилетия.

После получения "писем мира" от Епифания и копии томоса об автокефалии синод каждой поместной церкви может отказаться от общения и признания новой церкви или отложить принятие этого решения.

На данный момент эксперты предполагают, что несколько церквей могут сравнительно быстро признать ПЦУ, в частности, среди таких называют Кипрскую, Элладскую (Греческую) и Румынскую церковь.

В конце 2018 года синод Грузинской православной церкви воздержался от оценки создания в Украине поместной церкви, отложив решение этого вопроса до официального предоставления томоса.

Вместе с тем предстоятель польской церкви направил письмо в Константинополь, в котором негативно отозвался о создании ПЦУ, а также о каноническом признании бывшего "раскольника" Филарета.

Одними из последних, как ожидается, признать ПЦУ могут Антиохийская (Сирия), Сербская и Болгарская церкви, которые больше других ориентируются на Русскую православную церковь (РПЦ).

Копірайт зображення Администрация президента Украины Image caption Процесс получения признания от других православных церквей может быть довольно сложным и длиться годы и даже десятилетия

РПЦ резко осуждает предоставление автокефалии Украинской церкви и еще 15 октября объявила о полном разрыве отношений с Вселенским патриархатом Константинополя.

31 декабря 2018 года предстоятель РПЦ Кирилл направил письмо Варфоломею, в котором в довольно резкой форме осудил его действия по поддержке автокефальной церкви в Украине и пригрозил Страшным судом.

11 октября минувшего года Вселенского патриархат отменил действие синодального письма 1686 года, которым Киевская митрополия была подчинена Московскому патриархату.

Константинополь вновь подчинил себе Киевскую митрополию - то есть всех православных христиан Украины, а также решил предоставить украинской церкви автокефалию.

РПЦ считает подобные действия неканоническими.

Против создания независимой церкви выступили большинство епископов УПЦ Московского патриархата, находящейся в подчинении РПЦ.

Кроме того, УПЦ МП уже наказала двух своих епископов, принявших участие в объединительном соборе, запретив им проводить службы.

Отметим также, что с момента создания ПЦУ уже около 40 приходов УПЦ МП перешли в состав новой украинской церкви, заявил 5 января спикер парламента Андрей Парубий в Константинополе.

Кроме того, Верховная Рада приняла закон, обязывающий УПЦ МП изменить официальное название так, чтобы в нем указывалась страна, которой принадлежит церковь.

Томос и споры вокруг устава

Копірайт зображення Администрация президента Украины Image caption Менять предоставленный томос украинская церковь не имеет права

Устав Православной церкви Украины - один из основополагающих документов (своего рода конституция), текст которого основан на томосе об автокефалии, вызвал немало споров в украинских церковных кругах после утверждения 15 декабря.

Однако томос четко зафиксировал эти противоречивые по мнению некоторых представителей положения, а менять текст томоса украинская церковь права не имеет.

Согласно уставу и теперь уже томосу - автокефальная поместная Украинская церковь имеет статус митрополии, а не патриархата. Однако ПЦУ может самостоятельно избирать предстоятеля без согласования с Константинополем.

Митрополит Епифаний признал, что такой статус будет способствовать признанию ПЦУ другими поместными церквями мира, а получение патриархии - вопрос более отдаленного будущего, который будет рассмотрен после "этапа становления".

Больше всего публичных споров вокруг устава вызвало то, что зарубежные приходы бывшей УПЦ КП должны перейти в подчинение Вселенского патриархата.

Фактически, поместная церковь теряет зарубежные приходы, а их насчитывается около 60.

Копірайт зображення УПЦ КП в США и Канаде Image caption Зарубежные приходы бывшей УПЦ КП должны перейти в подчинение Вселенского патриархата

Собеседники ВВС с украинской стороны указывают, что руководитель ПЦУ может попытаться найти определенный компромисс с Вселенским патриархом в отношении зарубежных приходов. Однако эта норма отражена и в томосе.

Некоторым украинским церковникам также не понравилось то, что святое миро ПЦУ будет получать (покупать) в Константинополе. Однако для многих поместных церквей это является нормальной практикой. И эта норма также четко прописана в томосе.

Еще большую критику вызвала необходимость согласования с Константинополем канонизации святых ПЦУ. Эта норма указана в уставе, однако в томосе ее нет.

Собеседники ВВС также говорили о возможной попытке ПЦУ отразить в уставе определенную руководящую роль для бывшего патриарха УПЦ КП Филарета.

Копірайт зображення Reuters Image caption Экс-предстоятель УПЦ КП ограничится должностью постоянного члена синода ПЦУ

Устав, основанный на томосе, определяет статус церкви, функционирование ее руководящих органов, их избрание и все аспекты повседневной церковной жизни.

Устав хоть и был одобрен собором, однако епископы не скрывали, что планируют внести в него некоторые поправки. Некоторые собеседники ВВС не исключали того, что попытки его изменить могут состояться уже в 2019 году.

Однако внесение изменений в устав - дело очень сложное.

Изменения устава церкви

Архиерейский собор ПЦУ вправе менять устав, однако только "в духе патриаршего и синодального томоса". А право толковать положения устава в отношении томоса имеет исключительно Вселенский патриарх.

Изменения в устав, внесенные архиерейским собором, должны быть представлены на утверждение поместному собору - общее собрание архиереев, клириков, монашествующих и мирян. Это собрание может самостоятельно вносить изменения в устав.

Но вопросы, которые сейчас не прописаны в уставе и нуждаются в урегулировании, предварительно еще рассматриваются совместной комиссией ПЦУ и Константинополя.

Митрополит Епифаний уже анонсировал, что пока собирать поместный собор, без которого поправки в устав внести невозможно, нет необходимости.

Предстоятель ПЦУ пообещал, что после получения томоса он планирует созвать священный синод Православной церкви Украины - собор архиереев, который имеет исполнительные функции церкви. Синод должен приступить к формированию всех органов управления новой церковью.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Предстоятель ПЦУ Епифаний считает, что пока рано говорить о модернизации церковного календаря и переносе церковных праздников по примеру большинства поместных церквей

Синод состоит из митрополита Киевского и 12 епархиальных архиереев. Все его члены попадают в его состав по ротации на один год. Во время переходного периода синод будет состоять из трех постоянных членов - бывшего предстоятеля УПЦ КП Филарета, экс-предстоятеля УАПЦ Макария и экс-представителя УПЦ МП Симеона.

Его созывает митрополит Киевский, а члены определяются автоматически по старшинству архиерейской хиротонии (времени рукоположения в епископы).

Некоторые собеседники ВВС допускали, что ПЦУ попытается изменить порядок формирования и работы синода, но это опять же четко прописано в томосе.

В томосе также нет требования о переходе к общему с Константинополем календарю.

Кроме того, предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний уже неоднократно повторял, что пока рано говорить о модернизации церковного календаря и переносе церковных праздников по примеру большинства поместных церквей.

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