Фото: фестиваль ледовых скульптур в китайском Харбине

  • 6 января 2019

Один из крупнейших в мире праздников зимы открылся в городе Харбин на северо-востоке Китая. Там возведены из льда сказочные замки, скульптурные композиции и масса снеговиков.

В субботу в Харбине официально открылся Международный фестиваль ледяной скульптуры Копірайт зображення Reuters
Image caption В субботу в Харбине официально открылся Международный фестиваль ледяной скульптуры
Открытию предшествовал длительный фейерверк Копірайт зображення EPA
Image caption Открытию предшествовал длительный фейерверк
Каждый год на фестиваль приезжают миллионы посетителей со всего мира Копірайт зображення EPA
Image caption Каждый год на фестиваль приезжают миллионы посетителей со всего мира
На сооружение ледяных и снежных композиций потребовалось около 120 тысяч кубометров льда и 111 тысяч кубометров снега Копірайт зображення EPA
Image caption На сооружение ледяных и снежных композиций потребовалось около 120 тысяч кубометров льда и 111 тысяч кубометров снега
Тысячи рабочих и художников в течение нескольких недель трудились на сооружением объектов фестиваля в условиях суровой зимы, когда температуры падают до минус 35 градусов Копірайт зображення EPA
Image caption Тысячи рабочих и художников в течение нескольких недель трудились на сооружением объектов фестиваля в условиях суровой зимы, когда температуры падают до минус 35 градусов
На льду замерзшей реки Сонгхуа выставлены 2019 снеговиков Копірайт зображення Reuters
Image caption На льду замерзшей реки Сонгхуа выставлены 2019 снеговиков
На фестивале проводится и соревнование по зимнему плаванию, в котором приняли участие более 300 пловцов Копірайт зображення EPA
Image caption На фестивале проводится и соревнования по зимнему плаванию, в которых принимают участие более 300 пловцов
Фестиваль, который стал проводиться с начала 1980-х годов, продлится до 5 февраля Копірайт зображення EPA
Image caption Фестиваль, который стал проводиться с начала 1980-х годов, продлится до 5 февраля

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