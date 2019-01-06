Один из крупнейших в мире праздников зимы открылся в городе Харбин на северо-востоке Китая. Там возведены из льда сказочные замки, скульптурные композиции и масса снеговиков.

Копірайт зображення Reuters Image caption В субботу в Харбине официально открылся Международный фестиваль ледяной скульптуры

Копірайт зображення EPA Image caption Открытию предшествовал длительный фейерверк

Копірайт зображення EPA Image caption Каждый год на фестиваль приезжают миллионы посетителей со всего мира

Копірайт зображення EPA Image caption На сооружение ледяных и снежных композиций потребовалось около 120 тысяч кубометров льда и 111 тысяч кубометров снега

Копірайт зображення EPA Image caption Тысячи рабочих и художников в течение нескольких недель трудились на сооружением объектов фестиваля в условиях суровой зимы, когда температуры падают до минус 35 градусов

Копірайт зображення Reuters Image caption На льду замерзшей реки Сонгхуа выставлены 2019 снеговиков

Копірайт зображення EPA Image caption На фестивале проводится и соревнования по зимнему плаванию, в которых принимают участие более 300 пловцов

Копірайт зображення EPA Image caption Фестиваль, который стал проводиться с начала 1980-х годов, продлится до 5 февраля

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