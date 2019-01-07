Автокефалия, бандеровцы и ссоры с журналистами: как Епифанию дали томос

Копірайт зображення Прес-служба президента України

"Вы не журналисты, а пропаганд ...", - нервно отвечал представитель администрации Петра Порошенко просто во дворе Вселенского патриархата корреспонденту российского "Первого канала". "А вы - бандеровские фашисты!", - не оставался в долгу корреспондент.

За полчаса до этого во время святой литургии и совместного служения Вселенский патриарх Варфоломей завершил почти годовой марафон предоставления автокефалии и вручил митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию желанный томос.

Эта словесная перепалка - выразительная иллюстрация политической атмосферы вокруг создания автокефальной церкви в призме отношений Украины и России. И очень часто эти политические страсти выплескивались даже в резиденции патриарха.

Нечто похожее иногда случалось между журналистами двух стран, приезжавших на Фанар освещать движение к автокефалии. И хотя представители Русской православной церкви очень редко выбирали слова в адрес Варфоломея, оценивая стремление предоставить украинской церкви томос, в резиденции патриарха никогда не дискриминировали или не ограничивали в аккредитации журналистов из России.

Исключением не был и финал эпопеи с автокефалией 5-6 января, когда Вселенский патриарх сначала торжественно подписал томос об автокефалии, а на праздник Епифании (Богоявление) 6 января после совместного служения вручил грамоту митрополиту Епифанию.

Некоторые собеседники ВВС в Константинополе даже шутили по этому поводу, что и митрополита выбирали под этот праздник и эту службу.

"Новая радость стала"

"Мы специально приехали в Стамбул, чтобы стать свидетелями получения томоса", - утром 5 января рассказывала ВВС Олеся из Черновцов, которая с мужем и многочисленными родственниками, узнав дату вручения томоса, сразу взяла билеты на самолет.

Image caption На церемонию вручения томоса кроме официальных лиц приехали и обычные украинцы

Украинцев, которые специально и за свой счет приехали на Фанар, чтобы стать свидетелями утверждения автокефалии, было не слишком много. Преимущественно это были журналисты и многочисленные члены украинской официальной делегации.

А ее размер впечатлял. В числе церковных посланцев во главе с митрополитом Епифанием - его недавние главные конкуренты на выборах предстоятеля - митрополит Михаил из бывшей УПЦ КП и Симеон, перешедший из УПЦ МП. Были также митрополит Александр, архиепископ Евстратий и еще десяток церковников.

Команда чиновников тоже была не маленькая - президент Петр Порошенко с семьей, спикер Верховной Рады Андрей Парубий, министр культуры Евгений Нищук, обороны Степан Полторак, вице-премьер Геннадий Зубко, экс-президент Виктор Ющенко и директор Института стратегических исследований Ростислав Павленко. Последний курировал переговоры по автокефалии со стороны украинской власти.

Копірайт зображення Прес-служба президента України

На службу даже приехал известный в определенных кругах Днепровский бизнесмен Александр Петровский. Некоторые СМИ пишут о его возможной причастности в прошлом к ​​криминальному миру, сам он подобную информацию отрицает.

Он часто появлялся на церковных событиях в Днепре, его появление на церемонии подписания томоса вызвало скандал в СМИ.

ВВС не удалось пообщаться с ним на Фанаре, однако здесь его видели и 5, и 6 января.

Двое собеседников в украинской делегации заверили, что Петровский прилетел в Стамбул самостоятельно. Он не член делегации, но как и любой другой человек, мог свободно прийти в храм святого Георгия, где происходили все события.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Вселенский патриарх подписывает томос для Православной церкви Украины

А вход в патриархию и в храм действительно был свободным для всех.

Обещанных чрезвычайных мер безопасности фактически так и не было. Если в привычный день на входе просто сидит охранник, то на этот раз была полиция.

Никаких рамок или металлоискателей - просто очень либеральный досмотр вещей посетителей. Охранники президента в середине храма были возле Порошенко.

Фактически, благодаря им и появилась фотография ВВС, которая за несколько часов стала мемом в украинском интернете.

Во время приветственного молебна перед подписанием томоса Петр Порошенко сидел на одном из самых почетных кресел. Журналисты держали длинный микрофон возле него, чтобы записывать слова патриарха. Но охранников все время беспокоил микрофон и они его постоянно дергали.

В какой-то момент Порошенко повернулся и улыбнулся журналистам, сказав, что все нормально. В этот момент его и "поймали" - очень довольное лицо президента на фоне церемонии подписания томоса.

Image caption Это фото BBC News Украина одни окрестили "снимком дня", другие - "снимком года".

Томос, написанный на греческом языке, сначала зачитали, потом пергамент раскрутили перед патриархом Варфоломеем, и он его подписал.

Это вызвало настоящий фурор в храме. "Слава Иисусу Христу - Навеки Слава!", Прозвучало под куполом. И здесь украинские церковники импровизировано затянули колядку "Новая радость стала!"

Пение показало, что лучшим колядником является митрополит Винницкий Симеон. Как часто бывает во время студенческих пений на вечеринках, когда слова каждого нового куплета знает только один, а за ним все остальные подпевают, так получилось и здесь. Когда уже казалось, что "колядники" выдохлись и завершают, Симеон затягивал все новые и новые куплеты.

Что ж, новая радость стала, томос подписали, а вечером первого томосного дня украинская власть пригласила на прием иерархов Вселенского патриархата для вручения орденов. Журналистов туда не пустили.

Порошенко в томосе и российские СМИ

6 января на святой литургии перед вручением томоса было не протолкнуться.

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С самого утра в храм святого Георгия начали сходиться люди. Большинство из них были православными греками - Епифания (Богоявление) - один из самых больших праздников, к тому же службу проводит сам патриарх.

Пока в храме не было патриарха, митрополита Епифания посадили на патриарший престол - редко кому предоставляется такая честь среди предстоятелей поместных церквей. Петр Порошенко опоздал минут на десять и также занял почетное место.

Патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний начали совместное служение после 9 утра, а ровно в 11 часов 11 минут Вселенский патриарх после приветственного слова поставил точку в процессе предоставления автокефалии - вручил томос.

"Сегодня, официально и канонически, вы становитесь пятнадцатой церковью в благословенном хоре автокефальных церквей", - заявил Варфоломей.

Епифаний особенно поблагодарил за развитие церкви "наставника" Филарета, наместником которого был в течение 5 лет в УПЦ КП.

Петра Порошенко вписали в томос, указав, что ему он также вручается. Но в церемонии участия он не принимал.

Хотя Епифаний всячески пытался обратить на него внимание. В частности, в момент службы, когда престоятели церквей начали обрызгивать святой водой, Варфоломей прошел по кругу и окропил всех понемногу. А вот Епифаний использовал свою возможность специфически - вовсю одним взмахом окропил в сторону президента - досталось ему, семье и ближайшим соседям.

После вручения томоса, но еще далеко до окончания службы, Петр Порошенко встал и в сопровождении охраны направился на выход из храма.

На выходе его уже ждали десятки российских журналистов, которые за эти два дня всячески пытались расспросить у украинских политиков о томосе, о том, возможно ли обострение в Украине, а также конфликты и раскол православия.

У каждого политика была своя стратегия общения. Андрей Парубий, к примеру, просто такие вопросы игнорировал. А вот Виктор Ющенко по-отечески пытался уразумить и просветить российских корреспондентов.

"Да еще томоса не было, как могли признавать, если томоса нет. Это московская церковь может жить 400 лет без томоса", - объяснял Ющенко журналистам "Первого канала".

Именно Ющенко во время своего президентства предпринял первую попытку получить автокефалию для украинской церкви. Он мог говорить на эту тему очень долго.

"Так, начнем с ситуации в Эстонии в 90-х годах", - объяснял он другому российскому журналисту свой опыт борьбы за автокефалию. Его лекция на этот раз затянулась минут на 20.

А вот Петр Порошенко с российскими журналистами разговаривать наотрез отказывался, еще и сам их атаковал.

Когда Порошенко выходил из храма святого Георгия, российские журналисты пытались что-то у него спросить. "Пока не признаете вашу армию, которая убивает украинцев, то в церковь ходить ничего", - с раздражением бросил он в их сторону.

Порошенко прошел в дом патриарха, а перепалка с российскими журналистами продолжилась.

"Не любит ваш начальник, когда неприятные вопросы задаем?", - обратился к одному из представителей администрации украинского президента журналист российского "Первого канала".

"Какие неприятные? Вы не журналисты, вы пропаганд ...", - парировал тот.

"А вы - бандеровские фашисты", - выпалил журналист. На этом эмоции несколько поутихли.

За три месяца до этого что-то подобное разворачивалось здесь между журналистами из Украины и России, которые освещали заседание Священного синода и ссорились где-то в таком же духе.

Как рассказывали собеседники ВВС в Константинополе, там прекрасно понимали уровень напряжения, однако ограничивать права журналистов никак не хотели - ни с одной, ни с другой стороны.

Даже после письма патриарха Кирилла Варфоломею от 30 декабря, в котором тот фактически пригрозил Вселенскому патриарху Страшным судом.

Русская церковь разорвала церковное общение с Константинополем, а вот Вселенский патриархат так не поступил.

В лучах славы

По окончании литургии состоялся традиционный для местного Крестный ход к заливу Золотого рога, освящение воды и купания.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Празднование Крещения в Стамбуле

Хотя за пределами патриархии в Стамбуле, кроме патриарха, остальным ходить в церковном облачении запрещено, на этот раз правил не очень придерживались.

"Крещение - это хорошо. Но не то что-то оно здесь. Атмосфера не та, пожалуй", - делился с ВВС один из украинских епископов, который впервые побывал на Фанаре в каноническом статусе.

В первый день его резиденция патриарха поражала, а на второй - он уже купался в своеобразных лучах славы.

Только он стал фотографироваться на фоне храма, к нему подходили местные верующие и целовали руку.

"Здесь у вас спрашивали, вы не митрополит Киевский", - шутим с ним. "Так надо было так и говорить", - так же отшутился архиерей.

Официальные делегации уже покинули Фанар, понемногу расходились и церковники.

В этот момент из патриархии вышел Варфоломей и вместе с митрополитом Епифанием и сопровождением они направились к кортежу.

За ними и целой делегацией последним бежал церковник с большим золотым тубусом, а в нем - желанный томос.

"Не отдам, ой, не отдам", - шутил он с коллегами, садясь в микроавтобус, похожий на переполненную маршрутку, с украинской церковной делегацией.

Так томос покинул патриархию и направился в Украину.

В воскресенье вечером томос доставили в Киев, а 7 января утром он будет в храме святой Софии на рождественской службе уже полноправного митрополита Киевского и всея Украины Епифания.

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