Фото: как в Украине встретили томос
В Софийском соборе состоялось рождественское богослужение предстоятеля Православной Церкви Украины, митрополита Киевского и всея Украины Епифания, во время которого отметили получение томоса и создание поместной православной церкви.
В общей молитве принял участие президент Украины Петр Порошенко, народные депутаты, члены правительства, деятели культуры, капелланы и волонтеры.
"Знаковость и историчность этого богослужения заключается в том, что в этот день украинский народ будет отмечать не только спасительное событие рождения в мир Богомладенца, но и возрождение и утверждение единой поместной Украинской Православной Церкви", - отмечается в сообщении на странице предстоятеля ПЦУ Епифания в Facebook.
Во время богослужения в соборе представили томос - документ, который Вселенский Патриарх Варфоломей 6 января передал предстоятелю Православной Церкви Украины Епифанию.
- Автокефалия, бандеровцы и ссоры с журналистами: как Епифанию дали томос
- Порошенко пообещал не вмешиваться в дела церкви, и "обрубить щупальца" агрессора
- Константинополь: Московского патриархата в Украине больше нет
После литургии томос перенесли для всеобщего обозрения в трапезный храм Софии Киевской.
По сообщению корреспондента ВВС, примерно две тысячи верующих ждали, пока уедут все официальные делегации, чтобы увидеть томос.
Следите за нашими новостями в Telegram