Фото: как в Украине встретили томос

В Софийском соборе состоялось рождественское богослужение предстоятеля Православной Церкви Украины, митрополита Киевского и всея Украины Епифания, во время которого отметили получение томоса и создание поместной православной церкви.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Вот так выглядит томос для Православной церкви Украины

В общей молитве принял участие президент Украины Петр Порошенко, народные депутаты, члены правительства, деятели культуры, капелланы и волонтеры.

"Знаковость и историчность этого богослужения заключается в том, что в этот день украинский народ будет отмечать не только спасительное событие рождения в мир Богомладенца, но и возрождение и утверждение единой поместной Украинской Православной Церкви", - отмечается в сообщении на странице предстоятеля ПЦУ Епифания в Facebook.

Во время богослужения в соборе представили томос - документ, который Вселенский Патриарх Варфоломей 6 января передал предстоятелю Православной Церкви Украины Епифанию.

Копірайт зображення УНІАН

Копірайт зображення УНІАН

Копірайт зображення УНІАН

Копірайт зображення Getty Images

Копірайт зображення Getty Images

Копірайт зображення УНІАН

Копірайт зображення Getty Images

Копірайт зображення УНІАН

Копірайт зображення Getty Images

Копірайт зображення УНІАН

Копірайт зображення УНІАН

Копірайт зображення УНІАН Image caption Юлия Тимошенко также посетила богослужение в Софийском соборе

Копірайт зображення УНІАН

Копірайт зображення УНІАН

После литургии томос перенесли для всеобщего обозрения в трапезный храм Софии Киевской.

По сообщению корреспондента ВВС, примерно две тысячи верующих ждали, пока уедут все официальные делегации, чтобы увидеть томос.

Image caption Верующие стоят в очереди, чтобы увидеть томос

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