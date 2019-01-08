В поисках Леонарда, моего предка-мученика

Еще каких-то 100 лет назад на востоке Турции существовало большое и успешное сообщество христиан. Но с тех пор большинство верующих разъехались или же были убиты. Корреспондент BBC Илай Мельки отправился на поиски следов родственника, которого в 33 года постигла мученическая смерть.

Одним июньским вечером я сидел, любуясь закатом солнца, среди древнеримских руин холма Зирзаван на юго-востоке Турции. По преданию, там, в массовом захоронении, покоятся останки моего предка. Когда началась Первая мировая война, Леонарду Мельки было около 33 лет, и его судьбу определила христианская вера.

К тому времени примерно четвертая часть жителей востока Турции (тогдашней Османской империи) принадлежала к восточным деноминациям христианской церкви, в частности Армянской апостольской церкви, Сирийской церкви, Церкви Востока (несторианского) и Халдейской церкви.

Image caption Беатификация Леонарда Мельки началась в 2005 году

Все они, кроме армян, вели службу на сирийском языке - диалекте арамейского. Словом, на языке Иисуса Христа.

Они жили в империи, большинство жителей которой были мусульманами. Многим христианам удалось добиться успеха и процветания, но в определенные периоды в некоторых местностях они подвергались открытым преследованиям. А во времена Первой мировой ситуация чрезвычайно ухудшилась.

Леонард был кузеном моего прадеда. Он родился в семье, принадлежавшей к одной из восточных церквей (маронитов). Но впоследствии стал монахом-капуцином, и в 25 лет его отправили руководить школой ордена в городе Мардин, недалеко от современной границы Турции и Сирии.

В то время население Мардина на 35-40% состояло из христиан. Монастырь капуцинов, где Леонард преподавал мальчикам основы христианской веры, находился рядом с францисканским монастырем в самом центре Мардина.

Чтобы узнать больше о Леонарде, я расспросил Фареса Мельки, сына его родственника. Фарес создал сайт, посвященный Леонарду и другим миссионерам из Баабдата, маленького городка под Бейрутом, где мы оба родились.

Мы сели под семейным дубом, и Фарес рассказал мне, что при рождении около 1881 года Леонардо дали имя Юсуф ( "Иосиф" по-арабски). В семье было 11 детей. Мальчиком Леонард обрабатывал землю вокруг того места, где мы сидели.

Фарес показал мне пожелтевшие письма и фотографии, которые Леонард посылал родственникам и наставникам. В этих свидетельствах прошлого вырисовывается четкий образ юноши - верного христианина, который нежно любил свою сестру Тамар и, несмотря на проблемы со здоровьем, охотно отправился в миссию за тысячу километров от дома в живописном и богатом горном Ливане.

В письме, датированном 1912 годом, он писал о молодых мусульманах из Мардина, которых отправляют на балканские войны.

"Бедные, мне их очень жалко. Шагают, как овцы на заклание, имеют плохую подготовку и снаряжение, однако вопреки всему демонстрируют достойную уважения отвагу. Им не хватает всего, даже хлеба, и в конце концов они, где бы ни появились, разоряют все вокруг и наводят ужас на людей. Пусть Господь положит конец этому горю и подарит мир и покой этой земле".

Но вскоре произошло совершенно противоположное: началась Первая мировая. Националисты-младотурки, которые предводительствовали в Османской империи, стали опасаться возможного альянса между местным христианским населением и Россией, которая быстро перешла в наступление.

Было принято решение депортировать армянское население во внутренние провинции. Хотя на самом деле мужчин часто просто казнили, а женщин и детей гнали под конвоем колоннами, которые превращались в марши смерти.

Эти действия, якобы направленные против армян, недвусмысленно дали всем христианам региона понять, что они утратили протекцию государства. Результатом стала волна погромов, которые устраивали как османская власть на местах, так и некоторые курды.

По приблизительным оценкам, некоторые сирийские христианские церкви потеряли в этой волне насилия около половины паствы. Тот период получил название "Сайф" (Год меча). Одной из его жертв стал Леонард.

Сегодня в Мардине почти ничто не напоминает о древнем христианском наследии. От монастыря капуцинов не осталось и следа. Хотя волею случая я встретил местную женщину-историка (вероятно, последнюю армянку, оставшуюся в этом городе), которая смогла точно указать, где когда-то стоял францисканский монастырь.

Благодаря старым фотографиям и мемуарам своей бабушки, которая когда-то училась в школе для девочек под руководством монахинь-францисканцев, историк смогла четко указать места расположения каждой арки здания.

Сейчас там, где был монастырь, все кишит людьми и машинами, есть здесь и паркинг для автомобилей, обрамленный узкими торговыми улочками этого турецкого города. Трудно даже представить, что когда-то здесь гомонили на школьных дворах дети и звонили монастырские колокола.

И вот в здании бывшей общественной бани армянка показала мне арочный проход, оставшийся на месте одного из двух разрушенных монастырей. И тут в моей голове родилась выразительная картинка - Леонард с учениками проходят мимо меня. Или их тащат силой после ареста.

Леонарда схватили в 1915 году, когда власть по сфабрикованным обвинениям в коллаборационизме (обычно - за сотрудничество с французами) задерживала многих священнослужителей и других выдающихся деятелей города. В христианах видели пятую колонну западных государств, а миссионеров воспринимали как вражеских агентов.

Мы прогулялись по извилистой старой главной улице, о которой упоминал монах-доминиканец Жак Реторе в своем рассказе о тех арестах.

Image caption Братья-капуцины в Мардине и францисканская обитель

"Отца Леонарда, капуцина, вели впереди конвоя арестантов, между двумя учениками школы Святого Франциска. Проходя мимо своего монастыря, он поднял глаза вверх, будто прощаясь со святой обителью, где жил, имея благословение делать добро. И вдруг сопровождавший его солдат ударил его по голове палкой и закричал: "Прямо иди, грязный фраранджи (француз)!".

Тот конвой, один из многих, повели в город Диярбакыр, где арестантов должны были судить за государственную измену. Однако на середине пути колонну задержанных, которые уже были в ужасном состоянии, направили к холму Зирзаван.

Image caption Вид с Зирзавана: старая дорога, по которой гнали арестантов, слева от нового шоссе

Их последний час описал в воспоминаниях другой доминиканец, Гиацинт Симон.

"Их убивали по четыре - ножами, кинжалами и скимитарами, забивали до смерти палками, а тела сбрасывали в колодец. Старая крепость до сих пор хранит их кости и тайны последних минут их жизни", - писал он.

Сидя на холме Зирзаван, я размышлял о том, какими могли быть последние мысли Леонарда, когда он понял, что его жизнь вот-вот кончится. Вспоминал ли он наш мирный родной городок, фамильную землю с величественным старым дубом, братьев-монахов, любимую сестренку?

Для меня Леонард олицетворяет трагедию сотен тысяч в основном невинных и безоружных людей, которых истребили в те роковые весну и лето 1915 года в восточной части Османской империи. Его фигура помогает мне понять весь ужас той катастрофы.

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Поодаль, под холмом, раскинулся обновленный город Мардин. Вместо старой дороги, по которой шел тот марш смерти, здесь теперь тянется автомобильное шоссе - как символ окрепшей Турции. Страны, в которой от двух тысячелетий присутствия христиан остались разве что руины храмов. А еще - около 2500 человек, носителей сирийского языка, которые до сих пор, вопреки всему, цепляются за жизнь в нескольких городах и селах ближнего региона Тур-Абдин, "Горы верующих".

В краях, где когда-то проживали древнейшие и самые многочисленные сообщества в мире, сегодня почти не осталось христиан.

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