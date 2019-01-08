Внуки на час: как в Ивано-Франковске спасают от одиночества пожилых людей

Копірайт зображення facebook.com/ilonamurzova Image caption Илона Мурзова, основательница проекта Stay ("Останься"), стала "внучкой" для 90-летней бабушки

Она часто сидит у окна, в коридоре смотрит на каждого посетителя пансионата с надеждой, что, может, пришли именно к ней. Это жительница гериатрического пансионата в Ивано-Франковске Евдокия Ивановна Цалив.

Она не помнит, сколько ей лет и периодически забывается во время разговора, а людей, которые пришли, провожает до лестницы, нерешительно переспрашивая, придут ли они снова. Уверяет, что ей совсем ничего не нужно, только чтобы пришли.

Евдокия Цалив стала участницей социального проекта Stay ("Останься"), который придумала и основала в Ивано-Франковске волонтер Илона Мурзова. Историю и фото Евдокии Цалив разместили в сообществе проекта Stay в Facebook. Для женщины ищут названных внуков, которые могли бы ее посещать.

"Отсутствие общения и чувство одиночества больше всего тяготит этих людей. В таких местах одиночество ощущается наиболее остро", - говорит Илона Мурзова.

Именно поэтому в октябре 2018 года она начала проект: для пожилых людей из пансионата начали искать "названных внуков", людей, которые могут регулярно их посещать.

Истории о 41 дедушке и бабушке вместе с фото размесили в Facebook, призвав людей принять участие в социальной инициативе.

"Эта программа для того, чтобы дарить свое время и свои эмоции этим людям. Она не обязывает заботиться и забирать домой этих людей или дарить им какие-то вещи", - объясняет Илона Мурзова.

Волонтеры, которые согласились стать "внуками", заполняют анкету, их просят посещать жильцов пансионата хотя бы раз в неделю.

Тех, кто хочет потом покинуть этот проект, просят даже не начинать - это ответственность, люди привыкают к своим посетителям, говорит Илона.

Пока "внуки" нашлись не для всех - согласились только 20 человек.

Дед Федор и его "новые внуки"

Федору Степановичу Салижику 76 лет. Он почти всю жизнь проработал строителем. Сначала он потерял жену, затем племянника, который мог о нем заботиться. Детей у них не было. Так шесть лет назад мужчина оказался в пансионате.

"Соседей поблизости нет, поэтому и переехал сюда - здесь есть с кем поговорить, а там... Там я имею два дома, а жить и даже поговорить не с кем", - говорит мужчина.

Копірайт зображення Фото участников проекта Stay Image caption Татьяна Ковалева навещает Федора Степановича с сыновьями, которые называют его дедушкой

Уже пять раз Федора Степановича навестила Татьяна Ковалева из Франковска вместе с детьми, и таким визитам он очень радуется. Информацию о проекте она увидела в посте Илоны Мурзовой в Facebook и решила присоединиться.

"У меня уже нет ни мамы, ни папы, соответственно, мои дети не имеют ни дедушки, ни бабушки... Те, кто видит наши с дедом Федором фотографии, говорят, что я на него похожа", - рассказывает женщина.

Дети в восторге от дедушки Федора и еще ни разу не пропустили визит, даже в сильный мороз, рассказывает Татьяна Ковалева.

"Люди, которые сейчас живут в гериатрическом пансионате, имели свои семьи, работали, у них была коммуникация, была своя жизнь, а когда попали сюда, их контакт с миром был прерван, им не хватает общения", - рассказывает Галина Данилюк, врач-психиатр гериатрического пансионата.

Она говорит, что жильцы пансионата - это коммуникабельные люди, которым общение очень необходимо, а "внуки" спасают их от одиночества.

Иногда пожилые люди к посторонним относятся осторожно, отмечает Галина Данилюк, но просит "внуков" не бояться людей, которые не идут им навстречу сразу, а все же попробовать достучаться до них: "Если к ним будут приходить, они будут чувствовать, что нужны кому-то и им будет не так одиноко".

"Внучка София"

"Моя "бабушка"очень близка мне по духу из-за своей открытости, любви к пению и маленькому пристрастию к макияжу", - рассказывает о своей названной бабушке еще одна жительница Ивано-Франковска София Бенза.

Каждый четверг уже два месяца девушка навещает Марию Фролову, 66-летнюю женщину, которая любит петь, любит, чтобы для пения была публика, и обожает косметику.

"Здесь один мужчина ходит и все говорит: "Вот, намазалась!" А что плохого в том, чтобы намазаться? Я же женщина", - говорит Мария о своем пристрастии к косметике.

Она живет в гериатрическом пансионате уже девять лет. Десять лет женщина не видела сына, который живет в Португалии и только изредка звонит ей.

Копірайт зображення Фото участников проекта Stay Image caption София Бенза: Я понимаю, что меняю чью-то жизнь, дарю веру в завтра, помогаю чувствовать себя нужной кому-то. Это и есть главный месседж этого проекта - просто быть хорошим человеком, чтобы вокруг царила любовь

София слушает истории о жизни Марии и рассказывает свои, держа ее за руку.

"Это очень милая женщина, с которой весело поговорить обо всем, даже о новинках в моде. Мы уже не раз фантазировали, как бы украсить ее комнату, в какой цвет перекрасить волосы и каких кавалеров стоит себе искать. Я всегда еду к ней с улыбкой и немного скучаю по ней в обычные дни", - говорит София.

"Кто вас прислал?"

"От этих встреч я получаю такой колоссальный заряд энергии, что словами не передать. Эти искры в глазах, когда тебя ждут и ты приходишь! Когда у стариков есть с кем поговорить. Есть люди, которые любят получать, а есть такие, которые любят отдавать. Я принадлежу к последним", - рассказывает Ульяна Тихая.

Она недавно потеряла родную бабушку и говорит, что не могла ни присоединиться к проекту "Внуки".

Копірайт зображення Фото участников проекта Stay Image caption Мария любит ходить с "внуками" на прогулку

Названной бабушкой выбрала 84-летнюю Марию, потому что она из ее родного города - Калуша.

"Мы помогли старушке выйти на улицу, где на лавочках сидели еще и другие "подопечные". Угощали всех вкусностями, знакомились, смеялись, едва сдерживая слезы, потому что истории этих искренних и добрых людей поражают - сломанные судьбы, равнодушие родных и близких. Но нас радовало, что старушки не теряют оптимизма, чувства юмора".

Ульяна Тихая рассказывает, что Мария никак не могла понять, кто прислал к ней людей, кто за это платит деньги.

"Здесь очень-очень скучно", - рассказывает о жизни в пансионате Мария и жалуется, что когда к ней приходят гости, то нечем их угощать.

С внуками она любит ходить на прогулки: "Сама я боюсь ходить, потому что падаю, ноги уже отказывают и все думаю: если упаду где-то, никто меня и не найдет".

Позитивные изменения

"Жители пансионата ждут своих посетителей, выглядывают их, они привыкли. Мы видим, как у них светятся глаза, люди чувствуют, что появился кто-то, кто о них заботится", - делится своими впечатлениями об акции Виталий Яворский, руководитель гериатрического пансионата.

Копірайт зображення Фото участников проекта Stay Image caption Мирон Данилович Сагайдак и его "внучка" Ульяна Гуменюк. Девушка приезжает к "дедушке" раз в неделю

По его словам, работники пансионата увидели позитивные изменения, которые происходят с их подопечными, потому что "волонтеры стали для них настоящими внуками".

Он рассказывает о невероятном случае: один мужчина, который живет за границей, увидел сюжет о проекте Stay и узнал своего двоюродного брата. Он даже не подозревал, что его брат живет в гериатрическом пансионате. Вот так и нашлись родственники.

Виталий Яворский называет проект "Внуки" очень мощным и говорит, что его следует ввести по всей Украине: "А еще названные внуки приходят к нам не одни, а со своими детьми. То есть мы еще и "правнуков" имеем".

Илона Мурзова мечтает, чтобы проекты с названными внуками появились в пансионатах в других городах Украины, чтобы одиночества в таких домах было меньше. Она отправила запрос в минсоцполитики и говорит, что имеет знакомых волонтеров, которые готовы за это взяться.

В планах волонтеров проводить тренинги для будущих "внуков", чтобы готовить их к таким визитам и заботиться об их эмоциональной безопасности.

А для бабушки Евдокии внучка нашлась. Навещать женщину согласилась Вера Бойчук из Ивано-Франковска.

Следите за нашими новостями в Telegram