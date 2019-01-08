Трансплантация в Украине: почему не сработал пилотный проект в Харьковской области

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1 января появилась надежда для многих больных, ожидающих трансплантации. С 2019 году в Украине начал действовать новый закон "О применении трансплантации анатомических материалов человека".

В нем среди прочего говорится о правилах донорства от умерших.

Одним из пилотных городов, где должны были проводить трансплантацию почки, выбрали Харьков.

Однако город оказался не готов, а играть по новым правилам все еще не могут не только в Харькове и области.

"Трансплантация - это качество жизни"

"Во всем мире диализ - это временная мера между тем моментом, когда у человека диагностировали почечную недостаточность, и до момента трансплантации почки. У нас человеку приходится так жить", - рассказывает больной с почечной недостаточностью Александр Пархоменко.

В 2002 году ему пересадили почку, и имплантат проработал всего восемь лет. С тех пор Александр вынужден постоянно проходить процедуру внепочечного очищения крови.

Диализ - метод очистки крови, который широко используется когда почка человека не способна эффективно очищать кровь, например, при почечной недостаточности

В областном клиническом центре урологии и нефрологии он проводит по 4 часа три раза в неделю.

Процедура отнимает не только время, но и здоровье.

Регулярное очищение крови отразилось на суставах. Сейчас передвигаться Александр может только с помощью костылей.

"Трансплантация почки - это качество жизни. Гемодиализ - это средство сохранить жизнь человеку. Здесь о качестве жизни речь не идет", - объясняет мужчина.

В Украине таким больным, как Александр, приходится рассчитывать только на родственников.

Копірайт зображення Антон Авижас Image caption Александр Пархоменко, больной с почечной недостаточностью, проводит в больнице по 4 часа трижды в неделю

Другая возможность - операция за рубежом. Ближайшая страна, где разрешено использование анатомического материала для донорства, - Беларусь. Для большинства украинцев цена такой операции чрезмерная, ведь она составляет более 70 тысяч долларов.

Новый закон дает надежду?

Ситуацию в Украине должен изменить новый закон о трансплантации, принятый в мае прошлого года.

Среди нововведений:

возможность при жизни дать согласие на донорство после смерти;

обмен органами между живыми донорами, не являющимися родственниками. Так называемое "перекрестное донорство";

появление трансплант-координатора - связного между донором и реципиентом;

создание Единой государственной системы трансплантации, по которой в том числе будут подбирать пару донор-реципиент.

В Харькове, одном из выбранных городов-пилотов, трансплантацию почки по новым правилам должны были делать с 2019 года.

Копірайт зображення Антон Авижас Image caption Областной клинический центр урологии и нефрологии в Харькове, где делают операции по трансплантации почки

Для старта проекта в сентябре 2018 года в области должны были составить реестр нуждающихся в трансплантации и возможных доноров. Но количество этих людей до сих пор точно неизвестно.

"У нас даже нет реестра людей, находящихся на гемодиализе, то есть он есть, но он делается по общественной инициативе", - говорит президент харьковской ассоциации пациентов гемодиализа Олег Нежурин.

"Информация там такая: одни предоставили, другие не предоставили данные".

В облгосадминистрации Харьковской области ссылаются на отсутствие объяснений от Минздрава относительно новых правил.

"Мы знаем своих пациентов, мы знаем, с кем мы работаем. Знаем потребности людей, и поэтому мы более или менее готовы", - говорит заместитель губернатора Харьковской области Михаил Черняк.

"Надо, чтобы это (вопрос трансплантации) было урегулировано на всех уровнях. Были понятны новые правила в рамках нового закона", - добавляет он.

Профессия, которой нет

Фиаско харьковского пилота объясняет анестезиолог Игорь Писаренко из Запорожья, где по собственной инициативе, без дополнительных разъяснений, за год сделали шесть трансплантаций от умерших доноров:

"Если дать хирургам орган в пакетике - почки, печень, сердце, - то они пересадят. Проблема в том, где взять этот орган".

По его словам, "эти органы в пакетике находятся внутри отделений реанимации, где должно быть трупное донорство".

Чтобы такая схема заработала в Харькове и других городах, говорит медик, необходима диагностика смерти мозга в реанимации.

Техническая возможность это сделать есть только в 1,5% больниц по всей стране.

Копірайт зображення LifePort/Getty Images Image caption Для успешной трансплантации нужны технические возможности и оборудование

Нет в Украине и трансплант-координаторов.

"Например, согласие родных на трансплантацию по новому закону за 8 часов могут принимать только трансплант-координаторы, которых не существует. Если согласие будет брать нЕ трансплант-координатор, это будет нарушением..., которое будет караться тремя годами условно", - объясняет анестезиолог Игорь Писаренко.

Эта функция, которую за границей может выполнять анестезиолог или волонтер, в Украине стала медицинской профессией.

В Минздраве уверяют: программа обучения таких врачей уже разработана в Запорожской медицинской академии последипломного образования. Но, по закону, трансплант-координаторы должны уже организовывать процесс пересадки органов.

При таких условиях любая трансплантация находится под угрозой.

Быть ли трансплантации в 2019 году?

Что касается причин неготовности к реализации закона - в Минздраве направляют к парламентариям.

Здесь и недостаток финансирования, и слишком короткие сроки. За 5 месяцев в министерстве должны были разработать более 30 нормативно-правовых актов, научить новых специалистов и переоборудовать центры трансплантации.

Об этом говорится в сообщении министерства, опубликованном 27 декабря 2018 года.

"Ежегодно украинские врачи выполняют около 200 операций по трансплантации. Для того, чтобы этот показатель существенно вырос и больше украинцев могли получать своевременную специализированную помощь, необходимо, чтобы заработала вся система, предусмотренная новым законом о трансплантации", - говорится в сообщении.

"Для того, чтобы выполнить весь необходимый объем работы, предусмотренный законом, необходимо не менее одного года и надлежащее финансирование из государственного бюджета всех составляющих системы, которое парламент не предусмотрел при принятии нового закона", - отмечает ведомство.

Чтобы пролонгировать начало действия нового закона, в Верховную Раду даже внесли новый законопроект. И проголосовать за него не успели.

Копірайт зображення SPL Image caption Украина еще только пытается осуществить изменения в области трансплантологии, которая успешно работает во многих странах

В тот же день, 27 декабря 2018 года, на своей странице в Facebook заместитель министра здравоохранения Роман Илык, который в последние два месяца занимался вопросом трансплантации, заверил: пересадка органов в Украине не остановится.

"Сегодня на заседании КМУ принято постановление, которое никоим образом не останавливает трансплантацию в Украине. Мы сформировали приказы Министерства, которые дадут возможность с нового 2019 года спокойно, уверенно проводить трансплантацию в Украине и в дальнейшем", - отметил замминистра.

Пока начнет работать новая система, будут действовать следующие правила пересадки органов:

решение о необходимости трансплантации будет принимать консилиум медиков больницы, где зарегистрирован больной;

согласие на донорство или отказ от него можно будет предоставить в медучреждение, где будет проходить операция, или оставить у трансплант-координатора, семейного врача или терапевта.

Заявления о донорстве будут хранить там, где приняли, и занесут в реестр в течение трех дней, как только он заработает.

Когда же программа все-таки заработает в Харькове? Никаких сроков не называют.

Сначала будут переоборудованы четыре центра в Киеве и Запорожье. Там будут проводить сложнейшие операции. А уже потом заработают центры и в других городах.

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