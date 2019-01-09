Дышать, чтобы есть: помогут ли гаджеты правильно питаться?

На выставке технологий CES (Consumer Electronics Show) в Лас-Вегасе представили два устройства, анализирующие химический состав выдыхаемого человеком воздуха, чтобы посоветовать, как улучшить рацион.

Lumen и FoodMarble - устройства карманного размера, в которые пользователям нужно просто подышать.

Каждое устройство работает в паре с приложением для смартфона, которое сообщает людям, насколько хорошо они переваривают пищу или сжигают калории.

При этом, по мнению эксперта, эффективность такой технологии еще должны подтвердить ученые.

Lumen собрал почти два миллиона долларов на краудфандинговом сайте Indiegogo. Стартап разработал продукт в форме ингалятора, который измеряет уровень углекислого газа в дыхании пользователя.

Разработчики заявляют, что это дает возможность мониторить метаболизм человека - химические процессы, которые, среди прочего, превращают пищу в энергию.

"Вам не нужно гадать, сколько сахара было в курочке кунг пао или сколько калорий вы сожгли во время пробежки", - пояснил основатель компании Дрор Цедар.

Он сказал BBC, что вместо этого приложение просто объясняет, как пользователь сжигает углеводы или жир.

Затем оно предлагает рецепты, которые помогают сжигать именно жир, а со временем Lumen определит, какая диета является наиболее подходящей для каждого пользователя.

Image caption Приложение Lumen дает советы о том, что его владелец должен съесть

По словам Цедара, Lumen уже попробовали сотни пользователей в США.

Однако исследования эффективности продукта еще не прошли независимую оценку.

В продажу устройство поступит летом этого года. Его стоимость составит 299 долларов, при этом цена по предзаказу будет 250 долларов.

Приложение, необходимое для использования устройства, также может в будущем взимать плату за подписку, но в течение первого года оно будет бесплатным для всех.

Другой подход использован в устройстве FoodMarble, представленном в декабре 2018 года.

Оно измеряет уровень водорода, пытаясь с его помощью определить состояние здоровья пищеварительной системы человека.

В компании сообщили, что уже отправили покупателям почти миллион предварительно заказанных устройств.

Основатель компании-разработчика устройства Лиза Раттледж рассказала BBC, что водород в дыхании может быть признаком проблем с перевариванием недавно принятой пищи.

Копірайт зображення FoodMarble / Alan Rowlette Image caption FoodMarble говорит, что здоровье вашей системы пищеварения можно отслеживать путем простого определения уровня водорода в дыхании

"Это происходит потому, что в вашем кишечнике проходит процесс ферментации, и определенное количество водорода, образующегося в ходе этого процесса, выдыхается", - сказала она.

Идея заключается в том, чтобы помочь людям, страдающим в том числе вздутием и болями в животе.

Устройство поможет выявить продукты, которые приводят к производству водорода, и таким образом FoodMarble может сформировать для вас более здоровую диету.

Однако, хотя такие тесты иногда используют врачи и диетологи, существуют определенные сомнения относительно того, насколько они точны.

"Существует лишь небольшое количество научных исследований, которые показывают, что эти тесты, проведенные в условиях больницы, могут рассказать о том, к каким продуктам вы чувствительны", - говорит профессор диетологии в Королевском колледже Лондона Кевин Уилан.

Это объясняется тем, что на химический состав выдыхаемого нами воздуха могут влиять различные факторы, в том чиисле время, необходимое для переваривания пищи, которое не всегда одинаково.

"Портативные устройства для анализа дыхания, которыми управляют сами пользователи, никогда не использовались в научных исследованиях для определения того, к каким продуктам люди могут быть чувствительны", - добавил он.

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