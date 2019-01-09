Дышать, чтобы есть: помогут ли гаджеты правильно питаться?
На выставке технологий CES (Consumer Electronics Show) в Лас-Вегасе представили два устройства, анализирующие химический состав выдыхаемого человеком воздуха, чтобы посоветовать, как улучшить рацион.
Lumen и FoodMarble - устройства карманного размера, в которые пользователям нужно просто подышать.
Каждое устройство работает в паре с приложением для смартфона, которое сообщает людям, насколько хорошо они переваривают пищу или сжигают калории.
При этом, по мнению эксперта, эффективность такой технологии еще должны подтвердить ученые.
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Lumen собрал почти два миллиона долларов на краудфандинговом сайте Indiegogo. Стартап разработал продукт в форме ингалятора, который измеряет уровень углекислого газа в дыхании пользователя.
Разработчики заявляют, что это дает возможность мониторить метаболизм человека - химические процессы, которые, среди прочего, превращают пищу в энергию.
"Вам не нужно гадать, сколько сахара было в курочке кунг пао или сколько калорий вы сожгли во время пробежки", - пояснил основатель компании Дрор Цедар.
Он сказал BBC, что вместо этого приложение просто объясняет, как пользователь сжигает углеводы или жир.
Затем оно предлагает рецепты, которые помогают сжигать именно жир, а со временем Lumen определит, какая диета является наиболее подходящей для каждого пользователя.
По словам Цедара, Lumen уже попробовали сотни пользователей в США.
Однако исследования эффективности продукта еще не прошли независимую оценку.
В продажу устройство поступит летом этого года. Его стоимость составит 299 долларов, при этом цена по предзаказу будет 250 долларов.
Приложение, необходимое для использования устройства, также может в будущем взимать плату за подписку, но в течение первого года оно будет бесплатным для всех.
Другой подход использован в устройстве FoodMarble, представленном в декабре 2018 года.
Оно измеряет уровень водорода, пытаясь с его помощью определить состояние здоровья пищеварительной системы человека.
В компании сообщили, что уже отправили покупателям почти миллион предварительно заказанных устройств.
Основатель компании-разработчика устройства Лиза Раттледж рассказала BBC, что водород в дыхании может быть признаком проблем с перевариванием недавно принятой пищи.
"Это происходит потому, что в вашем кишечнике проходит процесс ферментации, и определенное количество водорода, образующегося в ходе этого процесса, выдыхается", - сказала она.
Идея заключается в том, чтобы помочь людям, страдающим в том числе вздутием и болями в животе.
Устройство поможет выявить продукты, которые приводят к производству водорода, и таким образом FoodMarble может сформировать для вас более здоровую диету.
Однако, хотя такие тесты иногда используют врачи и диетологи, существуют определенные сомнения относительно того, насколько они точны.
"Существует лишь небольшое количество научных исследований, которые показывают, что эти тесты, проведенные в условиях больницы, могут рассказать о том, к каким продуктам вы чувствительны", - говорит профессор диетологии в Королевском колледже Лондона Кевин Уилан.
Это объясняется тем, что на химический состав выдыхаемого нами воздуха могут влиять различные факторы, в том чиисле время, необходимое для переваривания пищи, которое не всегда одинаково.
"Портативные устройства для анализа дыхания, которыми управляют сами пользователи, никогда не использовались в научных исследованиях для определения того, к каким продуктам люди могут быть чувствительны", - добавил он.