Акрополь в снегу: Грецию накрыл невиданный снегопад
Акрополь в снегу, пальмы и лимонные деревья в инее - в таком необычном виде предстала греческая столица.
Снег в Афинах - редкое явление. Если он и выпадает, то обычно сразу же тает. Несколько дней назад на Грецию обрушились мощные снегопады с аномальными морозами.
Снегопады вызвал циклон. За одну ночь выпало несколько сантиметров снега.
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Из-за непогоды не работает ряд школ и магазинов, закрыты многие автотрассе и некоторые участки железной дороги.
Из-за проблем с транспортом и пробок многие не смогли пойти на работу и были вынуждены остаться дома.
Несколько дней назад жертвами непогоды стали три человека.
На севере страны температура опустилась до 20 градусов ниже нуля. Синоптики обещают новую волну похолодания.