Акрополь в снегу: Грецию накрыл невиданный снегопад

Копірайт зображення Getty Images Image caption Акрополь в снегу

Акрополь в снегу, пальмы и лимонные деревья в инее - в таком необычном виде предстала греческая столица.

Снег в Афинах - редкое явление. Если он и выпадает, то обычно сразу же тает. Несколько дней назад на Грецию обрушились мощные снегопады с аномальными морозами.

Снегопады вызвал циклон. За одну ночь выпало несколько сантиметров снега.

Из-за непогоды не работает ряд школ и магазинов, закрыты многие автотрассе и некоторые участки железной дороги.

Из-за проблем с транспортом и пробок многие не смогли пойти на работу и были вынуждены остаться дома.

Несколько дней назад жертвами непогоды стали три человека.

На севере страны температура опустилась до 20 градусов ниже нуля. Синоптики обещают новую волну похолодания.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Необычный вид на Афины под снегом

Копірайт зображення Getty Images Image caption Под снегом оказались пальмы, апельсиновые и лимонные деревья

Копірайт зображення Getty Images Image caption Храм Зевса Олимпийского в снегу

Копірайт зображення Empics Image caption Фонтаны в Афинах работают даже зимой

Копірайт зображення Reuters Image caption Телебашня на горе Парнита около Афин

Копірайт зображення AFP Image caption Озеро Стимфалия на горном плато между горами Килин и Олигиртос в снегу

Копірайт зображення Reuters Image caption Пляж в городке Артемида сейчас не слишком привлекателен для солнечных ванн

Копірайт зображення Reuters Image caption Снег припорошил памятник Александру Македонскому в Салониках

Копірайт зображення Getty Images Image caption Площадь Аристотеля в Салониках

Копірайт зображення Getty Images Image caption Белая башня в Салониках

Копірайт зображення Getty Images Image caption Белая башня в Салониках

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