Акрополь в снегу: Грецию накрыл невиданный снегопад

  • 9 января 2019
Акрополь в снегу Копірайт зображення Getty Images
Image caption Акрополь в снегу

Акрополь в снегу, пальмы и лимонные деревья в инее - в таком необычном виде предстала греческая столица.

Снег в Афинах - редкое явление. Если он и выпадает, то обычно сразу же тает. Несколько дней назад на Грецию обрушились мощные снегопады с аномальными морозами.

Снегопады вызвал циклон. За одну ночь выпало несколько сантиметров снега.

Из-за непогоды не работает ряд школ и магазинов, закрыты многие автотрассе и некоторые участки железной дороги.

Из-за проблем с транспортом и пробок многие не смогли пойти на работу и были вынуждены остаться дома.

Несколько дней назад жертвами непогоды стали три человека.

На севере страны температура опустилась до 20 градусов ниже нуля. Синоптики обещают новую волну похолодания.

Необычный вид на Афины под снегом Копірайт зображення Getty Images
Image caption Необычный вид на Афины под снегом
Пальма в снігу Копірайт зображення Getty Images
Image caption Под снегом оказались пальмы, апельсиновые и лимонные деревья
Храм Зевса Копірайт зображення Getty Images
Image caption Храм Зевса Олимпийского в снегу
Фонтаны в Афинах работают даже зимой Копірайт зображення Empics
Image caption Фонтаны в Афинах работают даже зимой
Телебашня на горе Парнита около Афин Копірайт зображення Reuters
Image caption Телебашня на горе Парнита около Афин
Озеро Стимфалия на горном плато между горами Килин и Олигиртос в снегу Копірайт зображення AFP
Image caption Озеро Стимфалия на горном плато между горами Килин и Олигиртос в снегу
Пляж в городке Артемида сейчас не слишком привлекателен для солнечных ванн Копірайт зображення Reuters
Image caption Пляж в городке Артемида сейчас не слишком привлекателен для солнечных ванн
Снег припорошил памятник Александру Македонскому в Салониках Копірайт зображення Reuters
Image caption Снег припорошил памятник Александру Македонскому в Салониках
Площадь Аристотеля в Салониках Копірайт зображення Getty Images
Image caption Площадь Аристотеля в Салониках
Белая башня в Салониках Копірайт зображення Getty Images
Image caption Белая башня в Салониках
Белая башня в Салониках Копірайт зображення Getty Images
Image caption Белая башня в Салониках

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