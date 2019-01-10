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В Украине продолжают выдвигать кандидатов в президенты Украины. До 3 февраля партии и самовыдвиженцы могут подавать документы в Центральную избирательную комиссию.

Последний день регистрации кандидатов - 8 февраля. 8 марта 2019 года станет известен окончательный перечень кандидатов, которые будут участвовать в президентских выборах. Именно до этого дня претенденты имеют право снять свою кандидатуру.

ВВС News Украина отслеживает ход регистрации. Кто они - кандидаты в президенты, вы сможете узнать из этого материала, который постоянно обновляется.

Игорь Шевченко, 48 лет, юрист, экс-министр экологии

Идет на выборы как самовыдвиженец.

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Родился в Кировоградской области, окончил Киевский институт международных отношений. Работал в нескольких юридических фирмах, а до 2007 года был основателем и руководителем юридической компании "Шевченко, Дидковский и Партнеры", потом продал свою долю в фирме и занимался общественной и благотворительной деятельностью. Согласно документам, поданным в ЦИК, Игорь Шевченко возглавляет четыре общественные и благотворительные организации.

Работал министром экологии в 2014-2015 годах по квоте партии "Батькивщина", в правительстве Арсения Яценюка. В июле 2015 года Верховная Рада уволила его с должности по представлению премьера за "ненадлежащее исполнение обязанностей" и "коррупционные действия". Его, в частности, обвиняли в лоббировании интересов бизнесмена Александра Онищенко, против которого сейчас возбуждено уголовное дело. Однако сам Шевченко это категорически отрицал, утверждая, что имел конфликт с руководителем правительства. Подозрения в коррупции были сняты в судебном порядке.

Сергей Каплин, 39 лет, депутат Верховной Рады Украины

Сергея Каплина выдвинула кандидатом в президенты Социал-демократическая партия, которую он возглавляет.

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Сергей Каплин родился в Полтавской области, закончил Киевский национальный университет им. Шевченко. Утверждает, что начал работать с 19 лет, став тогда советником председателя Госкомитета Украины по вопросам развития предпринимательства и регуляторной политики. Был помощником депутата парламента, членом правления УСПП, в 21 год - исполнительным директором Кременчугского кожно-седельного комбината. Журналисты предполагают, что эти должности могли достаться ему благодаря отцу, который в середине 1990-х был советником премьер-министра Валерия Пустовойтенко.

В 2010-2011 годах руководил Кременчугской парторганизацией "Фронта перемен" Арсения Яценюка, но уже в 2012-м на парламентских выборах был избран депутатом по мажоритарному округу Полтавы от партии "УДАР" Виталия Кличко. В 2014-м, на внеочередных выборах победил в том же округе как кандидат от Блока Петра Порошенко. В 2015 году создал Партию простых людей, а в 2016-м переименовал ее в Социал-демократическую партию. Через два года на съезде Социалистической партии был избран ее председателем, но вокруг этой должности не угасает скандал: на лидерство претендует несколько человек.

Валентин Наливайченко, 52 года, экс-глава СБУ, лидер партии "Справедливость"

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Валентин Наливайченко родился в Запорожье, окончил Киевский национальный университет им.Шевченко, получил специальность переводчика английского языка, недолго преподавал в одном из столичных вузов. В 1991-1994 годах учился в Краснознаменном институте КГБ им. Андропова в Москве. Сейчас утверждает, что был отчислен из заведения по собственному желанию и вернулся в распоряжение СБУ.

Вернувшись из Москвы в Украину, 12 лет работал на дипломатической службе - в посольствах Украины в Финляндии, США, Беларуси, а также в МИД Украины. Во времена президентства Виктора Ющенко был заместителем министра иностранных дел Украины. Три года, до марта 2010 года, был председателем Службы безопасности Украины. Под его руководством СБУ открыла для свободного доступа исторические архивы, касающиеся политических репрессий и Голодомора.

В 2010 году стал членом партии "Наша Украина", в 2012-м присоединился к партии "УДАР" Виталия Кличко и по ее списку был избран депутатом парламента. После Евромайдана снова возглавил СБУ, но пробыл в должности недолго - в июне 2015 года Рада проголосовала за его отставку. В 2016 году создал и возглавил партию "Справедливость". Поддерживал "Движение новых сил" и его лидера Михеила Саакашвили, в частности участвовал в пересечении границы вместе с экс-президентом Грузии, что правоохранительные органы признали незаконным. Считает оппозиционные партии "Батькивщина", "Гражданская позиция", "Самопомощь", УКРОП союзниками своей партии.

Виталий Скоцик, 47 лет, экономист, экс-председатель Аграрной партии Украины

На президентские выборы идет как самовыдвиженец.

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Виталий Скоцик родился в Ровенской области, образование получил в Украинской сельскохозяйственной академии. Имеет степень доктора экономических наук. В 90-х годах преподавал в Национальном аграрном университете, затем с 1997 по 2009 год работал в American Machinery Company (АMAKO-Украина), в том числе генеральным директором. АМАКО является одним из крупнейших дилеров по продаже сельхозтехники. Впоследствии перешел в агрокомпанию с британскими инвестициями Landkom International, где также работал гендиректором. В 2012 году предприятие прекратило работу из-за долгов перед поставщиком сельхозтехники - той же компанией АMAKO. Вскоре он снова вернулся в эту компанию, на должность председателя наблюдательного совета.

В сентябре 2014 года Виталия Скоцика избрали председателем Аграрной партии Украины, членом которой он был еще с 2009-го. Но в сентябре 2018-го его отстранили от этой должности "за нарушения устава" и "дискредитацию руководства" партии. Сам Виталий Скоцик заявлял о "рейдерском захвате" партии.

Андрей Садовый, 50 лет, мэр Львова, лидер партии "Самопомощь"

Андрея Садового кандидатом на пост президента выдвинула его партия.

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Андрей Садовый родился во Львове, образование получил в университете "Львовская политехника". Всю жизнь живет и работает в родном городе, на время избирательной кампании с женой и пятью детьми обещал переехать в Киев.

Начинал трудовую деятельность на заводе "Львовприбор", в 1993-м стал одним из основателей радио "Люкс", затем - председателем наблюдательного совета компании "Галицкие инвестиции" - одной из первых инвестиционных компаний в Украине, которая имела лицензию на осуществление операций с ценными бумагами . В 1997-2005 годах председателем правления "Югозападэлектросетьстрой", председателем совета ЗАО "Телерадиокомпания "Люкс".

Городским головой Львова впервые стал в 2006 году и занимает эту должность до сих пор. В декабре 2012 года создал и возглавил партию "Самопомощь", хотя общественная организация с таким же названием, которую он возглавлял, была с 2005 года. После отстранения от власти экс-президента Виктора Януковича Андрею Садовому предлагали должность вице-премьер-министра в правительстве Арсения Яценюка, однако он отказался и объявил, что "Самопомощь" будет участвовать в парламентских выборах. Он возглавил партийный список партии, которая прошла в Верховную Раду, но в парламент работать не пошел.

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