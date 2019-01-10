Копірайт зображення GETTY IMAGES Image caption "Фукубукуро", или же "счастливые сумки", очень популярны в Японии в начале года

В начале года тысячи людей в Японии часами стоят в очередях, чтобы приобрести "фукубукуро", что означает "счастливая сумка" или "мешок счастья".

Это загадочные наборы, которые могут содержать что угодно - одежду, еду или косметику, в зависимости от того, какой магазин их продает.

Началось все с того, что японские магазины пытались избавиться от устаревших коллекций и товаров. Наборы загадочного содержания быстро приобрели популярность по всей стране.

Продажи "фукубукуро" начинаются ежегодно 1 января. Обычно их продают в течение первой недели года или пока они есть в наличии.

Любопытство и выгода

Трудно точно сказать, откуда взялся такой тренд - на этот счет существует несколько версий. По одной из них, такие наборы появились еще в начале XX столетия.

Как рассказывают, крупные магазины хотели избавиться товаров перед началом нового года, поэтому решили продавать загадочные сумки, содержащие случайный набор имеющихся товаров по значительными скидками.

К тренду присоединились даже такие сети как Starbucks.

Сейчас, вместо неликвидных остатков, сумки наполняют товарами премиального класса, которые стоили бы гораздо дороже, если бы их продавали отдельно.

Стоимость такой "счастливой сумки" может составлять от нескольких долларов до нескольких сотен долларов.

Заветные сумки с товарами обычно продают в ограниченном количестве, поэтому многие часами стоят в очередях, чтобы купить "фукубукуро" своей мечты.

Копірайт зображення GETTY IMAGES Image caption Очереди за фукубукуро выходят за пределы магазинов

Копірайт зображення Getty Images Image caption Но и внутри магазина надо отвоевать свое право на заветный пакет

"Это немного напоминает азартную игру", - рассказал BBC Кларк Льютон из Японии. Он говорит, что интересно, когда не знаешь, что именно ждет тебя внутри, а также это - возможность приобрести что-то дешевле, чем оно стоит на самом деле.

Счастливый улов

Ежегодно люди выкладывают в соцсетях свою добычу, которую нашли в "фукубукуро". Это могут быть, например, одежда, обувь, косметика, сувениры или сладости.

"Так довольна нынешним фукубукуро, - пишет одна из пользовательниц Twitter. - Еще и размер подошел".

"Мне нравится, что все вещи милые, но практичные", - пишет еще одна ценительница загадочных наборов.

Даже рестораны продают "мешки счастья", добавляя туда немало местных вкусностей.

Те же, кому не посчастливилось найти в фукубукуро то, что они хотели, могут продать свою сумку онлайн или поменяться с друзьями.

В интернете можно найти немало таких объявлений.

Следите за нашими новостями в Telegram