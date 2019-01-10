Американский "шатдаун": кто в США пострадал больше всего?

  • 10 января 2019
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Так называемый "шатдаун" - частичное прекращение работы правительственных структур - продолжается в США уже 19 дней с 22 декабря. Он может стать самым длинным за всю историю Соединенных Штатов.

Правительство не получило финансирование из-за того, что парламент отказывается принять новый бюджет, предусматривающий в том числе выделение средств на заградительный барьер вдоль границы. BBC News Украина собрала самые интересные факты о правительственном кризисе в Вашингтоне.

Что такое "шатдаун" и кто его ввел?

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Конфликт между президентом и конгрессменами возник при принятии временного бюджета США. Дональд Трамп требует включить в него 5,7 млрд долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Палата представителей США согласовали его финансирование, однако демократы в Сенате не захотели голосовать за эту статью бюджета.

Трамп же заявил, что не подпишет вариант бюджета без этой статьи. Впоследствии он заявил, что готов к "шатдауну" на месяцы и годы.

Договориться не удалось и накануне во время встречи Дональда Трампа с руководством Демократической партии.

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Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократов в сенате Чак Шумер призвали Трампа сначала прекратить "шатдаун", а потом начинать дебаты по строительству стены.

Стена на северной границе США - одно из главных предвыборных обещаний Дональда Трампа. В январе 2017 года Трамп подписал приказ о ее строительстве. Он обещал добиться того, чтобы за строительство платило мексиканское правительство, но этого не произошло.

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Ранее Трамп не исключал введения в стране чрезвычайного положения с целью финансирования стены. Это позволило бы ему построить заграждения силами военных, не требуя одобрения конгресса.

Как это работает?

"Шатдаун" - это временная ситуация в США, которая возникает, когда Конгрессу не удается согласовать финансирование деятельности государственных органов. На время "шатдауна" некритичные органы закрывают, а сотни тысяч их работников отправляют в неоплачиваемый отпуск.

Всего за историю США полных или частичных прекращений работы правительственных структур было 21.

Из-за настоящего "шатдауна" финансирование не имеют 25% госорганов, в частности, министерство внутренней безопасности, министерство торговли, МВД и Минфин. Закрылись национальные парки и музеи Смитсоновского института, а в неоплачиваемый отпуск ушли 800000 госслужащих.

Этот "шатдаун" - третий за время президентства Трампа и самый долгосрочный.

Кто уже пострадал?

На этой неделе 800 тысяч федеральных работников могут не получить свой первый в этом году зарплатный чек, если президент и законодатели не смогут достичь компромисса.

Работу временно приостановили девять министерств.

Многих из их сотрудников отправили в отпуска, но те, кто остался, работают без зарплаты с 22 декабря.

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За последние 19 дней многие из них предупреждали о том, что не будут в состоянии внести арендную плату, заплатить по кредитным карточкам и даже накрыть праздничный стол для семьи. Сотни людей объявили о благотворительном сборе средств или начали искать подработки, чтобы свести концы с концами.

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Image caption Туалеты в Национальном парках временно убирают волонтеры

Под наибольшим ударом оказались:

  • сотрудники Управления безопасности перевозок (TSA) в американских аэропортах, которые массово ушли на больничные;
  • национальные парки США, у которых нет денег на уборку, охрану, туалеты для посетителей и туристические центры;
  • американские ученые, не получающие финансирование собственных проектов;
  • представители коренных народов США, которые получали помощь из бюджета.
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Image caption Фермеры, которые выращивают соевые бобы, жалуются на финансовые проблемы
  • фермеры, которые получали деньги из федеральных бюджетов;
  • американские работодатели, которые не имеют возможности проверять потенциальных работников через электронные программы;
  • охранники в тюрьмах, работающие без зарплаты;
  • американцы, которые хотели жениться в декабре, однако не смогли это сделать из-за закрытых свадебных бюро.

Было ли такое раньше?

Всего за всю историю США полных или частичных приостановок работы правительственных структур было 21.

Первую - в 1977 году объявил президент Форд. Самый короткий"шатдаун" в истории продолжался несколько часов, самый длинный - 21 день.

За время президентства Трампа было объявлено уже три "шатдауна".

Наиболее масштабными "шатдаунами" были частичные приостановки работы правительства в 1995 и 1996 годах, когда президент-демократ Билл Клинтон не смог договориться с Конгрессом, в котором преобладали республиканцы, по финансированию медицинской и образовательной реформы.

Следующий "шатдаун" произошел через 17 лет в 2013-м, когда палата представителей США, которую контролировала Республиканская партия, не смогла договориться с Сенатом, где преобладали демократы. Проблемой для них стало бюджетирование реформы системы здравоохранения, которую продвигал президент Барак Обама.

Что Трамп будет делать дальше?

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Image caption Активисты у Белого дома

Аналитик BBC News Энтони Цуркер считает, что президент США может прибегнуть к трем вариантам действий.

Дональд Трамп может объявить чрезвычайное положение в стране. Таким образом он сможет обойти Конгресс и взять деньги на строительство стены из средств Минобороны.

Также президент может подписать соглашение с Конгрессом и возобновить работу правительства, поскольку постепенно теряет поддержку даже конгрессменов-республиканцев.

Либо "шатдаун" будет продолжаться, что приведет к большим финансовым убыткам.

Согласно свежим опросам общественного мнения, чуть более половины (51%) американцев возлагают ответственность за "шатдаун" на Трампа.

При этом среди сторонников республиканцев 77% поддерживают требование президента выделить средства на строительство стены.

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