Американский "шатдаун": кто в США пострадал больше всего?

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Так называемый "шатдаун" - частичное прекращение работы правительственных структур - продолжается в США уже 19 дней с 22 декабря. Он может стать самым длинным за всю историю Соединенных Штатов.

Правительство не получило финансирование из-за того, что парламент отказывается принять новый бюджет, предусматривающий в том числе выделение средств на заградительный барьер вдоль границы. BBC News Украина собрала самые интересные факты о правительственном кризисе в Вашингтоне.

Что такое "шатдаун" и кто его ввел?

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Конфликт между президентом и конгрессменами возник при принятии временного бюджета США. Дональд Трамп требует включить в него 5,7 млрд долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Палата представителей США согласовали его финансирование, однако демократы в Сенате не захотели голосовать за эту статью бюджета.

Трамп же заявил, что не подпишет вариант бюджета без этой статьи. Впоследствии он заявил, что готов к "шатдауну" на месяцы и годы.

Договориться не удалось и накануне во время встречи Дональда Трампа с руководством Демократической партии.

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Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократов в сенате Чак Шумер призвали Трампа сначала прекратить "шатдаун", а потом начинать дебаты по строительству стены.

Стена на северной границе США - одно из главных предвыборных обещаний Дональда Трампа. В январе 2017 года Трамп подписал приказ о ее строительстве. Он обещал добиться того, чтобы за строительство платило мексиканское правительство, но этого не произошло.

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Ранее Трамп не исключал введения в стране чрезвычайного положения с целью финансирования стены. Это позволило бы ему построить заграждения силами военных, не требуя одобрения конгресса.

Как это работает?

"Шатдаун" - это временная ситуация в США, которая возникает, когда Конгрессу не удается согласовать финансирование деятельности государственных органов. На время "шатдауна" некритичные органы закрывают, а сотни тысяч их работников отправляют в неоплачиваемый отпуск.

Всего за историю США полных или частичных прекращений работы правительственных структур было 21.

Из-за настоящего "шатдауна" финансирование не имеют 25% госорганов, в частности, министерство внутренней безопасности, министерство торговли, МВД и Минфин. Закрылись национальные парки и музеи Смитсоновского института, а в неоплачиваемый отпуск ушли 800000 госслужащих.

Этот "шатдаун" - третий за время президентства Трампа и самый долгосрочный.

Кто уже пострадал?

На этой неделе 800 тысяч федеральных работников могут не получить свой первый в этом году зарплатный чек, если президент и законодатели не смогут достичь компромисса.

Работу временно приостановили девять министерств.

Многих из их сотрудников отправили в отпуска, но те, кто остался, работают без зарплаты с 22 декабря.

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За последние 19 дней многие из них предупреждали о том, что не будут в состоянии внести арендную плату, заплатить по кредитным карточкам и даже накрыть праздничный стол для семьи. Сотни людей объявили о благотворительном сборе средств или начали искать подработки, чтобы свести концы с концами.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Туалеты в Национальном парках временно убирают волонтеры

Под наибольшим ударом оказались:

сотрудники Управления безопасности перевозок (TSA) в американских аэропортах, которые массово ушли на больничные;

национальные парки США, у которых нет денег на уборку, охрану, туалеты для посетителей и туристические центры;

американские ученые, не получающие финансирование собственных проектов;

представители коренных народов США, которые получали помощь из бюджета.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Фермеры, которые выращивают соевые бобы, жалуются на финансовые проблемы

фермеры, которые получали деньги из федеральных бюджетов;

американские работодатели, которые не имеют возможности проверять потенциальных работников через электронные программы;

охранники в тюрьмах, работающие без зарплаты;

американцы, которые хотели жениться в декабре, однако не смогли это сделать из-за закрытых свадебных бюро.

Было ли такое раньше?

Всего за всю историю США полных или частичных приостановок работы правительственных структур было 21.

Первую - в 1977 году объявил президент Форд. Самый короткий"шатдаун" в истории продолжался несколько часов, самый длинный - 21 день.

За время президентства Трампа было объявлено уже три "шатдауна".

Наиболее масштабными "шатдаунами" были частичные приостановки работы правительства в 1995 и 1996 годах, когда президент-демократ Билл Клинтон не смог договориться с Конгрессом, в котором преобладали республиканцы, по финансированию медицинской и образовательной реформы.

Следующий "шатдаун" произошел через 17 лет в 2013-м, когда палата представителей США, которую контролировала Республиканская партия, не смогла договориться с Сенатом, где преобладали демократы. Проблемой для них стало бюджетирование реформы системы здравоохранения, которую продвигал президент Барак Обама.

Что Трамп будет делать дальше?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Активисты у Белого дома

Аналитик BBC News Энтони Цуркер считает, что президент США может прибегнуть к трем вариантам действий.

Дональд Трамп может объявить чрезвычайное положение в стране. Таким образом он сможет обойти Конгресс и взять деньги на строительство стены из средств Минобороны.

Также президент может подписать соглашение с Конгрессом и возобновить работу правительства, поскольку постепенно теряет поддержку даже конгрессменов-республиканцев.

Либо "шатдаун" будет продолжаться, что приведет к большим финансовым убыткам.

Согласно свежим опросам общественного мнения, чуть более половины (51%) американцев возлагают ответственность за "шатдаун" на Трампа.

При этом среди сторонников республиканцев 77% поддерживают требование президента выделить средства на строительство стены.

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