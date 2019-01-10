Веганское или животного происхождения: какое молоко меньше вредит природе

Популярность веганских продуктов постоянно растет, а январь еще и традиционно считают лучшим месяцем для того, чтобы их попробовать.

Особенно потребителей интересуют заменители молока животного происхождения - овсяное, соевое, миндальное и кокосовое. Их продажа в Британии постоянно растет.

Как свидетельствуют данные научного исследования, производство растительных видов молока (по сравнению с молоком животного происхождения) сопровождается меньшими выбросами парниковых газов.

Но какое же молоко наносит наименьший вред планете?

Согласно результатам исследования ученых из Оксфордского университета, производство стакана молока животного происхождения вызывает почти втрое больше выбросов парниковых газов, чем молока из растительных продуктов.

А учитывая использование земли, разница еще заметнее.

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По данным исследования, для ежедневного производства стакана молока от животных в течение года необходимо 650 м² земли. Это территория двух теннисных кортов - в 10 раз больше, чем нужно для получения такого же стакана кокосового молока.

Для производства кокосового молока нужно больше воды, чем для соевого или миндального. На один стакан такого молока расходуется 74 литра воды - это больше, чем один обычный душ. Рисовое молоко тоже "пьет" сравнительно много воды - 54 литра на стакан.

Однако стоит обратить внимание на то, что миндальное и рисовое молоко все равно требуют для производства меньше воды, чем обычный стакан коровьего молока.

По данным исследования доктора Джозефа Пура из Оксфордского университета, наше питание также способствует глобальному потеплению.

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С производством пищевых продуктов связана четверть всех выбросов парниковых газов в атмосферу, вызванных деятельностью человека.

В процессе исследования выяснилось, что производство мяса и других продуктов животноводства вызывает больше "пищевых" выбросов парниковых газов, несмотря на то, что оно обеспечивает лишь пятую часть количества потребляемых калорий.

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Люди склонны недооценивать объем выбросов парниковых газов, связанных с продуктами. И молоко от животных - не исключение. Так утверждает доктор Адриан Камиллери, психолог, который провел исследования в Сиднейском технологическом университете.

"Выбросы парниковых газов в процессе производства молока примерно в 30 раз больше, чем привыкли считать люди", - сообщил исследователь в интервью BBC News.

"Подозреваю, что большинство потребителей не до конца понимают, насколько можно сократить выбросы парниковых газов, если отказаться от животного молока и перейти на растительное, например, соевое".

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По данным исследовательского агентства Mintel, специализирующегося на изучении рынка, продажа так называемого альтернативного молока в Великобритании растет быстрее, чем продажи традиционного молока.

Ежегодно в январе поиск альтернатив для молока в Британии достигает пика. Особенно людей интересует соевое и миндальное.

Недавно на британском рынке появились компании - производители овсяного молока. Поэтому выросло количество поисковых запросов, связанных с этим напитком. За последние 12 месяцев потребители в Великобритании чаще всего искали информацию о соевом молоке по сравнению с другими странами мира.

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В прошлом году рекордное количество людей (50 тысяч) подписались на кампанию "Veganuary" (Веганоянварь). Они получили задание месяц прожить без продуктов животного происхождения. Однако рост популярности веганства не ограничивается январем. За последний год количество поисковых запросов о веганской диете увеличилось вдвое.

Поэтому идет ли речь о фактических цифрах, когда мы обсуждаем трендовость питания растительными продуктами?

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В Британии насчитывается около 540 тысяч веганов. Таковы данные опроса, который провело в 2016 году "Общество веганов". И по приблизительным оценкам, их количество растет, ведь в 2006 году веганов в Великобритании было 150 тысяч.

Однако некоторые союзы фермеров критически относятся к "Веганоянварю".

В частности в Национальной ассоциации овцеводов, как утверждают организаторы этой кампании, пренебрегают тем, что овцеводство в Британии "ведется в гармонии с нашей окружающей средой, ландшафтом и экологией".

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По словам генерального директора Фила Стокера, красное мясо скота, выращенного на подножном корме, отличается от мяса, полученного в результате интенсивного животноводства.

"Некоторые люди с упорством ослов изображают овец как вселенское зло. Но на самом деле овцы прекрасно вписываются в технологию использования возобновляемых источников энергии. Овцеводство - эффективная форма продуктивного землепользования, которая не вредит планете", - объясняет Стокер.

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