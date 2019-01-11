Загадочные радиосигналы из космоса: пять теорий о том, что это такое

Копірайт зображення Getty Images Image caption Звездная туманность

Ученые зафиксировали странные радиосигналы неизвестной природы, исходящие из далеких галактик.

Когда эти сигналы, известные как "быстрые радиовсплески" (FRB), достигают земных радиотелескопов, они ярко вспыхивают - на тысячные доли секунды - и пропадают.

За последнее десятилетие таких импульсов было зафиксировано уже несколько десятков, но на этой неделе сигналы оказались еще более странными, чем обычно - они повторялись.

Ученые не знают наверняка, что это именно и откуда исходят радиоволны, но у них есть несколько возможных версий.

Нейтронная звезда

Когда звезда взрывается и умирает, она может превратиться в быстро вращающуюся нейтронную звезду. Астрономы считают, что те из них, что находятся в зоне сильного магнитного поля, могут излучать подобные странные сигналы.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Примерно так в представлении художника должна выглядеть нейтронная звезда

"Вообще, вариант с чем-то похожим на нейтронную звезду выглядит как довольно неплохое объяснение", - говорит канадский астрофизик из Ванкувера Ингрид Стэйрз.

"Но природу физических процессов, задействованных в процессе рождения радиоволн столь высокой энергии, мы пока не знаем", - уточняет она.

Слияние двух звезд

Еще одно возможное объяснение - это столкновение двух нейтронных звезд.

По словам астронома из Монреаля Шрихарша Тендукара, это одна из основных версий - однако она работает только для не повторяющихся космических сигналов, поскольку в процессе столкновения звезды разрушаются.

"Такое событие - разовый катаклизм. Так что эта теория не может объяснить повторяющиеся радиосигналы", - поясняет он.

Большинство зафиксированных телескопами за последнее десятилетие радиовсплесков - как раз единичные.

Однако два обнаруженных сигнала повторятся снова и снова, и им придется найти иное объяснение.

Блицар

Блицар - это быстро вращающаяся нейтронная звезда, которая не выдерживает собственного веса, резко сжимается и превращается в черную дыру.

Однако, опять же, этот феномен приводит к разрушению звезды, так что не может излучать повторяющийся сигнал.

Черная дыра

О черных дырах мы знаем так немного, что они фигурируют сразу в нескольких возможных объяснениях.

Есть версия, что радиовсплески излучает нейтронная звезда, падающая в черную дыру. Или сама черная дыра, резко уменьшающаяся в размерах. Или темная материя при столкновении с черной дырой.

Копірайт зображення NASA/JPL-Caltech Image caption А примерно так, должно быть, выглядит черная дыра

Или все-таки инопланетяне?

Хотя многие уверены, что радиосигналы имеют исключительно природное происхождение, кое-кто полагает, что они могут быть доказательством существования внеземных форм жизни.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Радиовсплески фиксируют такие телескопы

Однако профессор Стэйрз полагает, что такое объяснение весьма маловероятно.

"Сигналы фиксируются из самых разных мест - и по направлению, и по расстоянию. Они точно происходят из совершенно разных галактик", - утверждает она.

"Кажется совершенно немыслимым существование такого огромного количества разнообразных инопланетных цивилизаций - притом чтобы все они якобы решили излучать сигналы совершенно одинакового типа одним и тем же образом. Вероятность такого совпадения просто стремится к нулю", - заключает астрофизик.

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