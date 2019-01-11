Загадочные радиосигналы из космоса: пять теорий о том, что это такое
Ученые зафиксировали странные радиосигналы неизвестной природы, исходящие из далеких галактик.
Когда эти сигналы, известные как "быстрые радиовсплески" (FRB), достигают земных радиотелескопов, они ярко вспыхивают - на тысячные доли секунды - и пропадают.
За последнее десятилетие таких импульсов было зафиксировано уже несколько десятков, но на этой неделе сигналы оказались еще более странными, чем обычно - они повторялись.
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Ученые не знают наверняка, что это именно и откуда исходят радиоволны, но у них есть несколько возможных версий.
Нейтронная звезда
Когда звезда взрывается и умирает, она может превратиться в быстро вращающуюся нейтронную звезду. Астрономы считают, что те из них, что находятся в зоне сильного магнитного поля, могут излучать подобные странные сигналы.
"Вообще, вариант с чем-то похожим на нейтронную звезду выглядит как довольно неплохое объяснение", - говорит канадский астрофизик из Ванкувера Ингрид Стэйрз.
"Но природу физических процессов, задействованных в процессе рождения радиоволн столь высокой энергии, мы пока не знаем", - уточняет она.
Слияние двух звезд
Еще одно возможное объяснение - это столкновение двух нейтронных звезд.
По словам астронома из Монреаля Шрихарша Тендукара, это одна из основных версий - однако она работает только для не повторяющихся космических сигналов, поскольку в процессе столкновения звезды разрушаются.
"Такое событие - разовый катаклизм. Так что эта теория не может объяснить повторяющиеся радиосигналы", - поясняет он.
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Большинство зафиксированных телескопами за последнее десятилетие радиовсплесков - как раз единичные.
Однако два обнаруженных сигнала повторятся снова и снова, и им придется найти иное объяснение.
Блицар
Блицар - это быстро вращающаяся нейтронная звезда, которая не выдерживает собственного веса, резко сжимается и превращается в черную дыру.
Однако, опять же, этот феномен приводит к разрушению звезды, так что не может излучать повторяющийся сигнал.
Черная дыра
О черных дырах мы знаем так немного, что они фигурируют сразу в нескольких возможных объяснениях.
Есть версия, что радиовсплески излучает нейтронная звезда, падающая в черную дыру. Или сама черная дыра, резко уменьшающаяся в размерах. Или темная материя при столкновении с черной дырой.
Или все-таки инопланетяне?
Хотя многие уверены, что радиосигналы имеют исключительно природное происхождение, кое-кто полагает, что они могут быть доказательством существования внеземных форм жизни.
Однако профессор Стэйрз полагает, что такое объяснение весьма маловероятно.
"Сигналы фиксируются из самых разных мест - и по направлению, и по расстоянию. Они точно происходят из совершенно разных галактик", - утверждает она.
"Кажется совершенно немыслимым существование такого огромного количества разнообразных инопланетных цивилизаций - притом чтобы все они якобы решили излучать сигналы совершенно одинакового типа одним и тем же образом. Вероятность такого совпадения просто стремится к нулю", - заключает астрофизик.
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