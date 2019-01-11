Экзарх Константинополя Даниил: Православная церковь Украины может стать патриархатом

Копірайт зображення Daniel Zelinsky Image caption Архиепископ Памфильский Даниил родился и вырос в Украине

Архиепископ Даниил Памфильський Украинской православной церкви в США сыграл одну из ключевых ролей в создании автокефальной Православной церкви Украины.

Родился и вырос он в Украине, в девяностые годы переехал учиться и служить в США.

Вместе с епископом Эдмонтонского Иларионом в конце августа 2018 был назначен экзархом Вселенского патриарха в Украину для подготовки автокефалии и создание поместной церкви.

Именно они вели переговоры с представителями всех украинских церквей и властью, отчитывались Вселенскому патриарху, помогали готовить томос и объединительный собор в Киеве.

В течение месяцев переговоров владыка Даниил был очень осторожен в высказываниях и не давал интервью, преимущественно ограничиваясь обещаниями, что "все будет хорошо".

После вручения томоса в резиденции Вселенского патриарха архиепископ Даниил пообщался с корреспондентами ВВС и рассказал о перипетиях подготовки автокефалии, сложных переговорах в Украине и будущем новой церкви.

Хотя его миссия экзарха в Украине уже завершилась, он до сих пор пытается быть чрезвычайно осторожным, чтобы не навредить новой церкви.

Запрет Москвы и 18 иерархов УПЦ МП

ВВС: Что было самым сложным в вашей четырехмесячной работе экзарха Вселенского патриарха в Украине?

Архиепископ Даниил: Труднее всего было найти контакт с иерархами, представителями УПЦ на то время Московского патриархата. Не было никаких проблем с наведением контактов с духовенством бывших УПЦ КП и УАПЦ, но представители УПЦ МП имели указания, полученные из Москвы: им было запрещено выходить с нами на контакт.

Однако, когда, несмотря на запрет общаться, они все же шли на встречи с нами, мы должны были найти, как и где встретиться, чтобы не создать условий, когда их могли бы наказать за общение с нами. И, с другой стороны, чтобы не создать предпосылок для обвинений нас во вмешательстве во внутренние дела их церкви. Это было самое большое переживание.

ВВС: Со сколькими иерархами Московского патриархата вам удалось встретиться?

А.Д.: С нами встретились 18 иерархов.

ВВС: Какие у вас общие впечатления после встреч с ними?

А.Д.: Большинство из них были и, мне кажется, по сей день остаются готовы сделать шаг, чтобы влиться в новую поместную Украинскую православную церковь.

Копірайт зображення Daniel Zelinsky Image caption Экзархи Вселенского патриарха Даниил и Илларион

Их больше всего беспокоило, что произойдет с ними. Какое наказание, санкции на них будут наложены. То, что произошло с владыками Симеоном и Александром сейчас (УПЦ МП запретила в священнослужении двух иерархов, принявших участие в Объединительном соборе и влившихся в ПЦУ - Ред.), - именно этого они боялись.

И несмотря на то, что мы им гарантировали, что Константинополь защитит их, не оставит под церковными санкциями и так далее, они все равно хотели увидеть, когда этот процесс дойдет до конца. Томос будет, - говорили они, - и тогда мы с нашим духовенством начнем предпринимать какие-то радикальные шаги.

Вторая вещь - мы это должны также понимать - архиерей без своего духовенства и мирян не является полноценным архиереем. Им нужно было сработать с их священниками, деканами, мирянами, чтобы не создать каких-либо препятствий, которые могли возникнуть на местах.

ВВС: У вас есть ощущение, что в ближайшее время какая-то весомая часть УПЦ МП перейдет в новую церковь?

А.Д.: Думаю, да. Переговоры продолжаются. Архиереи, которые были с нами на связи, сейчас общаются с владыкой Симеоном, с владыкой Епифанием, чтобы определить, как они могут прийти в ПЦУ всеми своими епархиями или частями этих епархий.

С другой стороны, есть большой противовес: идет своеобразное финансирование от определенных олигархов, депутатов Верховной рады, пытающихся заблокировать этот процесс, помешать духовенству и архиереям осуществить свой свободный выбор.

ВВС:Вы сейчас эти переговоры не ведете?

А.Д.: Мой мандат закончился.

ВВС: Сейчас это скорее внутриукраинская история?

А.Д.: Да, все, что делается сейчас с объединением иерархов в структурах новой церкви, - это уже внутренняя проблема Украины.

ВВС: Вселенский патриарх выдал письма, которыми освободил владык Симеона и Александра от церковных санкций со стороны их бывшей церкви. Возможно ли, что другие иерархи попросят какие-то подобные грамоты?

А.Д.: Сейчас в этом нет смысла, потому что новая церковь имеет полную независимость, и она сама может дать защиту этим архиереям.

Копірайт зображення Pomisna.info Image caption Митрополит Александр один из двух представителей УПЦ МП, пришедших на собор

ВВС: Вы ожидаете перехода в ПЦУ 18 архиереев УПЦ МП или большего их числа?

А.Д.: Откровенно, я ожидаю намного больше, но это будет [длительный] процесс.

Все зависит от того, насколько архиереи, духовенство внутри новой структуры смогут найти общий язык между собой, чтобы в ней не начались внутренние конфликты - за епархии, места служения и так далее.

У владыки Епифания нет никаких предпосылок для того, чтобы создавать проблемы для кого бы то ни было: наоборот, он хочет, чтобы все шло очень спокойно. Думаю, в этом и заключается преимущество его молодости. Кроме того, у него спокойный характер, он - не жестокий лидер, который будет кулаком по столу бить...

ВВС: Ожидали ли вы, когда 15 декабря утром пришли в Софийский собор, что там окажется только два иерарха Московского патриархата?

А.Д.: За пару дней до этого мы знали, что подобное возможно, и мы были согласны на это. Могли ли мы разочаровывать людей и отменять собор из-за того, что кто-то изменил свое мнение в последнюю минуту, потому что ему нужно было еще больше гарантий, чем данные нами?

Мы решили, что мы идем вперед.

ВВС: Кто-то из иерархов, которые могли приехать, но не приехали, выходили с вами на связь перед собором?

А.Д.: Да, двое вышли на контакт.

ВВС: И что сказали?

А.Д.: Мы сейчас не можем, потому что мы боимся.

ВВС: Некоторые наши собеседники на Фанаре перед Объединительным собором говорили, что если на него придет слишком мало архиереев УПЦ МП, Константинополь может отказаться признавать этот собор объединительным.

А.Д.: Внутренние разговоры о такой возможности шли. Но нашей, экзархов, задачей было готовить собор независимо от того, сколько на него придет иерархов УПЦ МП.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Митрополит Черкасский Софроний на собор не пришел, сославшись на здоровье

ВВС: Отдельный вопрос - о митрополите Черкасском Софронии. Он не скрывает, что встречался с вами в Черкассах. Перед собором он заявлял, что является сторонником автокефалии. Потом он не приехал на собор, сославшись на болезнь, но на странице его епархии 16 декабря появилось приветственное слово митрополита Епифания. Впоследствии приветствие исчезло, а сейчас он дает интервью, в которых цитирует несуществующие положения устава ПЦУ, говоря, что такая автокефалия церкви нужна. Вы понимаете его позицию?

А.Д.: Откровенно говоря, я с ним не встречался, потому что в то время был в Австралии. К нему ездил владыка Иларион и еще один священник, чтобы на встрече был еще один человек. Я не хочу говорить о содержании разговора, на котором я не присутствовал, и не хочу сейчас это комментировать.

Запоздалый собор

ВВС.: Вам не кажется, что проведение собора 15 декабря было несколько преждевременным? Возможно, не все аргументы были представлены иерархам Московского патриархата? С предстоятелем УПЦ КП Филаретом, как оказалось, не все вопросы проговорили. В конце концов, возможно, меньше было бы спекуляций на тему использования темы православия в предвыборной кампании одного из потенциальных кандидатов в президенты Украины...

А.Д.: Я думаю, нет. 15 декабря - это была вторая или третья дата проведения собора, которую мы обсуждали; до того мы говорили о начале и о конце ноября.

Как по мне, после того, как нас назначили, мы приехали в Украину, начали переговоры и нашли определенное взаимопонимание - проводить собор нужно было как можно скорее.

Чем больше времени ты давал, тем больше было путей для другой, русской стороны дискредитировать нашу работу и создать предпосылки для того, чтобы все развалилось.

И чем больше было проволочек, тем больше меня беспокоило, что мы или не сможем провести собор, или нам создадут условия, в которых мы не сможем его провести. И отчасти так это и произошло.

Мне кажется, что если бы мы его провели намного раньше, на него бы пришло намного больше архиереев УПЦ МП.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Экзархи Вселенского патриарха с президентом Петром Порошенко и его советником Ростиславом Павленко, который от власти вел переговоры об автокефалии

ВВС: Перед собором много говорили о проблемах с подготовкой устава новой церкви. Правда ли, что этот документ изначально должны были написать в Украине, но в итоге составили на Фанаре из-за того, что украинцы не договорились между собой?

А.Д.: Неправда. Киевский патриархат предложил свой проект устава - едва ли не кальку бывшего устава УПЦ КП. Вот, мол, все готово, принимайте его, все замечательно. Но ведь несправедливо брать устав одной структуры, а остальным двум сказать: вот, мол, мы вам даем.

Мы никогда не давали никому никакой надежды, никому никогда не говорили, что примем устав, написанный в Украине.

Мы постоянно говорили, что к Объединительному собору мы разработаем устав, который должен будет удовлетворить все ветви. Устав писался здесь, мы его разрабатывали, советуясь с представителями УАПЦ, УПЦ КП и с иерархами, переходившими из УПЦ МП. Все были в курсе того, что происходит.

Канонизация Бандеры?

ВВС: Согласно уставу ПЦУ, она готовит предложения по введению новых святых во всеправославный месяцеслов, но одобряет это предложение Константинополь. Может ли случиться, что ПЦУ в какой-то момент захочет канонизировать, условно говоря, Степана Бандеру, и Константинополь спросит: вы точно хотите его канонизировать?

А.Д.: Не только Константинополь, думаю, и другие поместные церкви такое скажут.

Когда канонизируется святой, на эту личность в течение определенного периода люди смотрят: произошло ли какое-то связанное с ней чудо, действительно ли люди молились о ее покровительстве и так далее... потом ставят в известность о канонизации другие поместные церкви. Поэтому говорить о канонизации политических лидеров - я думаю, мы не пойдем на такие радикальные действия.

ВВС: РПЦ, например, канонизирует Николая Второго и всю царскую семью...

А.Д.: И не все церкви признали эту канонизацию.

Копірайт зображення Daniel Zelinski Image caption Архиепископ Даниил

ВВС: И это нормально?

А.Д.: Для внутреннего почитания этого святого Московской церковью - это замечательно. Мы, Украинская церковь за границей, не признаем канонизацию Николая II.

Так бывает, что церковь провозглашает своих внутренних святых, но они не выходят на всеправославный уровень. В католической церкви их называют блаженными. Мы называем их святыми, но для внутреннего почитания.

ВВС:В Украине и за ее пределами достаточно распространено мнение, что УПЦ КП изначально была заинтересована не столько в создании объединенной, инклюзивной, как ее называют, церкви, где у одной иконы могли бы молиться, условно говоря, ополченец ДНР и нацгвардеец, сколько в простом изменении своей вывески с неканонической церкви на каноническую. И, не в последнюю очередь, из-за такой позиции и соответствующих заявлений представителей УПЦ КП эта церковь по факту не стала объединяющей.

А.Д.: Мне кажется, представители УПЦ КП, включая ее тогдашнего предстоятеля, высказывавшие свое мнение, имели свое видение того, каким образом произойдет это объединение. И это абсолютно нормально.

Я прошу у Филарета, дайте возможность Епифанию быть предстоятелем церкви

УАПЦ тоже имела свое мнение, у представителей УПЦ МП было очень много идей, как все пройдет.

Но когда речь идет об объединительном, а не "присоединительном" соборе, то для того мы и были назначены экзархами, чтобы учесть позиции всех сторон, объединить их и выйти на финишную прямую.

ВВС: Можно ли сказать, что вы на 100% удовлетворены тем, что получилось в результате процесса создания ПЦУ?

А.Д.: Принимая во внимание обстоятельства, в которых мы работали и внешнее давление со стороны РПЦ на этот процесс и на другие поместные церкви, я удовлетворен тем, что произошло.

Лично я думаю, что это произошло вовремя, и это - именно то, что нужно Украине и украинской церкви на сегодняшний день.

Общениес Онуфрием иотказ Филарета

ВВС: Однако некоторые представители Константинополя, кажется, говорили о создании внеполитической структуры - в чем-то похожей на Греческую церковь, верные которой могут бросать друг в друга коктейли Молотова, однако в церкви они об этом забывают, и именно она является платформой для национального примирения при любых кризисах и пертурбациях, происходящих в стране. В свою очередь, принадлежность к ПЦУ в Украине становится чуть ли не вопросом политической ориентации...

Копірайт зображення pomisna.info Image caption Митрополит Киевский Епифаний

А.Д.: То, о чем вы говорите, должно было и всё еще должно произойти, но это будет процесс. Мы не можем при помощи устава или томоса сказать: вот так вы будете себя вести.

Как ребенок растет и с этим ростом начинает вести себя тем или иным образом, так же произойдет с церковью. Сейчас это маленький ребенок: были болезненные роды, мы его родили, а теперь это дитя будет расти на наших глазах. И, конечно, мы и все остальные поместные церкви будем ему подсказывать, советовать, но не вмешиваться во внутреннюю жизнь этой церкви.

Чего я больше всего боялся? Того, о чем вы говорите, - чтобы создание новой структуры не стало просто сменой вывески. Церковь - это святое учреждение, но люди в ней несовершенны. У нас есть амбиции, взгляды, нервы и Бог знает что еще. Обуздание всего этого займет время, прямо сейчас этого не произойдет.

Но я оптимист, потому что в Украине есть достаточно молодого духовенства, молодых парней и женщин в лоне церкви, стремящихся к тому, чтобы церковь вышла на другой уровень, чем тот, который мы имеем сегодня.

Ведь и УПЦ КП, и УАПЦ, и УПЦ МП - это всё модель РПЦ, только с измененными титулами. А мы не можем быть моделью РПЦ на территории Украины.

ВВС: Говоря о "смене вывески", есть информация, что Константинополь провел титаническую работу, чтобы предстоятель УПЦ КП Филарет не стал руководителем новой церкви. Чем руководствовались на Фанаре, когда высказывали такие пожелания? И тяжело ли было убедить его отказаться от выдвижения своей кандидатуры?

А.Д.: Мы были готовы идти на собор и принять любого кандидата, которого избрали бы предстоятелем. Но мы смотрели на реальность духовного развития Украины, на историю украинской церкви, на лидеров украинской православной церкви.

Чтобы идти вперед, не деградировать, церковь должна расти, развиваться, она не может оставаться в застое, в эпохе 50-60-70-летней давности. Поэтому мы постоянно советовали и апеллировали к предстоятелям украинских церквей, чтобы они не выдвигали себя кандидатами.

ВВС: Предстоятелю УПЦ МП митрополиту Онуфрию вы бы тоже это советовали?

А.Д.: Да, если бы он пришел. Но он не пришел. Он отказался с нами встречаться. Закулисно мы с ним общались, но содержательного общения в течение действия нашего мандата у нас с ним не было.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Вадим Новинский - один из самых известных политиков и бизнесменов Украины, который поддерживает УПЦ МП

Однако владыка Филарет и владыка Макарий согласились и вскоре после октябрьского решения синода [Вселенского патриархата] написали письмо, в котором сообщили Вселенскому патриарху, что ради блага украинской церкви готовы не быть кандидатами, не занимать административных постов в новой церкви. Конечно, до этого момента мы не могли этого разглашать...

ВВС: А с Вадимом Новинским вы пытались выйти на контакт?

А.Д.: Нет, ни разу с ним не пытались выйти на контакт и не хотели.

ВВС: Может, стоило бы?

А.Д.: Нет, потому что в таком случае начался бы слишком политический процесс.

Мы встретились с президентом и председателем Верховной Рады, поскольку они являются лидерами украинского государства, они апеллировали к Вселенскому патриарху, и мы должны были дать ответ на их обращение. Но с Новинским - это бы началась политическая ситуация, и мы ни в коем случае не пошли бы на это.

ВВС: Не кажется ли вам, что если бы предстоятелем стал митрополит Симеон или другой представитель УПЦ МП, ваша задача была бы выполнена полнее и процессы объединения украинского православия пошли бы быстрее?

А.Д.: Вы уверены в этом? На это есть два взгляда. С канонической точки зрения, если бы избрали бывшего архиерея УПЦ МП, гораздо легче было бы привлечь внимание иерархов Московского патриархата к новой церкви.

С другой стороны, как бы это восприняла украинская среда? Мы должны были принять эти два фактора во внимание.

Копірайт зображення http://orthodox.vinnica.ua Image caption Митрополит Винницкий Симеон занял второе место во время избрания предстоятеля ПЦУ

Поэтому, когда дошло до того, кто из архиереев станет предстоятелем, мы понимали историческую ответственность и все эти нюансы, и поэтому мы никак не хотели вмешиваться в этот процесс.

Мы были готовы жить с последствиями, что бы ни произошло. Константинополь был на это готов.

ВВС: После собора некоторые епископы ПЦУ говорили, что сразу после получения томоса собираются подправить утвержденный на соборе устав церкви под предлогом его подготовки к государственной регистрации в Минюсте. Говорят, что такие новации могут привести к изменению демократического устройства церкви, которое предусматривает документ, разработанный в Константинополе. Как вы относитесь к таким заявлениям?

А.Д.: Как к своеобразной демагогии. Это своеобразные видения определенных иерархов того, как все должно происходить, для того, чтобы удовлетворить амбиции того или другого бывшего лидера той или иной бывшей церкви.

Об изменениях в устав... Минимальные изменения - конечно, могут быть сделаны. Там можно прописать структуру административных органов церкви, конкретизировать ее пастырские обязанности и тому подобное.

Константинополь не будет в это вмешиваться, потому что это нормально - ПЦУ просто должна будет сообщить Константинополю о внесении этих изменений...

Какие-то радикальные изменения в устав - например, относительно предстоятеля, главы Священного Синода и т.д. - должны быть согласованы с Константинополем.

ВВС: Но если в какой-то момент вы увидите, что без вашего ведома внесены не мелкие изменения, вы как-то будете реагировать?

Копірайт зображення President.gov.ua Image caption Митрополит Епифаний и патриарх Варфоломей

А.Д.: Любые изменения в устав, даже мелкие, ПЦУ должна донести до сведения Константинополя, потому что Константинополь дал им этот устав, дал им этот томос, и поэтому должно быть согласование, общий язык.

Но это ни в коем случае не означает, что Константинополь скажет: нет, этого не делайте. Мы можем сказать, что не согласны на то или иное радикальное изменение.

Например, в Киеве могут сказать: мы не хотим называться митрополией, мы хотим быть патриархатом, - некоторые люди уже об этом говорят. Но они не могут этого сделать, потому что патриархат должен быть кем-то провозглашен.

Духовный дедушка и внутренний патриарх

ВВС: Но, по слухам, часть ПЦУ выступает за то, чтобы собрать собор, внести изменения в устав и прописать в нем должность для определенного лица, которое якобы должно руководить внутренней жизнью церкви в то время, как митрополит Епифаний будет заниматься представлением церкви, добиваться ее признания другими церквями...

А.Д.: Во всех церквях, включая Константинополь, есть предстоятель, и есть тот, кто руководит внутренними делами церкви. Это не противоречит никаким канонам. И устав ПЦУ предусматривает, что эта церковь может принимать такие решения.

Но это не значит, что этот человек получает больше полномочий, чем предстоятель, поскольку именно он является руководителем всей церкви.

ВВС: А заявления владыки Филарета о том, что он и в дальнейшем будет руководить церковью вместе с митрополитом Епифанием, вас не беспокоят?

Копірайт зображення UNIAN Image caption Филарет продолжает называть себя патриархом. Для внутреннего использования Константинополь против этого не возражает

А.Д.: Нет. Я думаю, у владыки Филарета сейчас есть шанс войти в историю в качестве одного из создателей поместной ПЦУ, человека, который в течение своей жизни проделал огромную работу и с большой честью и достоинством отошел в сторону, став своего рода духовным дедушкой этой церкви.

Или же он имеет шанс разрушить всё, что он строил всю свою жизнь. Выбор за ним.

ВВС: То, что он носит патриарший куколь...

А.Д.: Нас это не беспокоит. Это внутреннее дело ПЦУ. Он был лидером, мы его называем бывшим митрополитом, и внутри своей страны он может сохранять за собой тот титул, который он имел...

ВВС: Патриарха?

А.Д.: Тот титул, который он имел - из уважения к его преклонному возрасту, из уважения к его служению церкви и так далее. Но для мирового православия он является бывшим митрополитом Киевским.

Патриарх Варфоломей встретится с Филаретом

Влияние Филарета на Епифания

ВВС:Не преувеличивают ли СМИ влияние владыки Филарета на митрополита Епифания? И если это влияние действительно так сильно, как о нем пишут, не помешает ли это его работе по развитию церкви?

А.Д.: Думаю, что владыка Филарет влиял и, возможно, до сих пор влияет на владыку Епифания. Но думаю, что владыке Филарету пришло время осознать свое место в истории ПЦУ.

Он довел ее до этого момента. Если же он сейчас будет слишком сильно вмешиваться в ее административный аспект, он может создать предпосылки, при которых владыке Епифанию будет очень трудно выполнять свою миссию предстоятеля церкви.

Владыка Филарет свил гнездо, в котором были его птенцы, которых он воспитывал и лелеял. Но сейчас пришло время птенцам вылететь из этого гнезда.

Многие вылетели и пошли служить на епархии, но владыка Епифаний долгое время оставался у этого гнезда. Сейчас ему дали шанс взлететь, и он полетел. Дайте ему возможность построить свое собственное гнездо. Это все, что я прошу у Филарета: дайте возможность Епифанию быть предстоятелем церкви! Будьте духовным дедушкой, папой, советуйте, но дайте ему возможность делать свое дело!

Копірайт зображення Pomisna.info

ВВС: Отсутствие Филарета в патриархии на вручении Томоса - это решение Константинополя или Киева?

А.Д.: Константинополь не решал, кто будет присутствовать с украинской стороны. Мы не приглашали никого и не диктовали, кто должен быть в делегации. Думаю, со стороны Киева было вполне логично, что в составе делегации не присутствовали предстоятели бывших УПЦ КП и УАПЦ - ни владыка Филарет, ни владыка Макарий, а был только предстоятель с архиереями, которых он пригласил приехать в Стамбул.

ВВС: Если патриарх Варфоломей поедет в Киев, то встретится ли он с Филаретом?

А.Д.: Думаю, что патриарх Варфоломей встретится с Филаретом, хотя Москва будет это критиковать. Вопрос решен: Филарет является бывшим предстоятелем церкви и сейчас ее каноническим архиереем, почему с ним не встретиться?

Неизбежный патриархат

ВВС: Владыка Филарет и митрополит Епифаний уже заявили, что ожидают получения ПЦУ в будущем статуса патриархата. Возможно ли это и когда?

А.Д.: Я не могу предсказать будущее, но уверен, что это произойдет.

У ПЦУ есть все возможности и предпосылки, чтобы обрести статус патриархата, но сначала должен состояться процесс более глубокого объединения.

То есть объединиться должны не только бывшие УПЦ КП и УАПЦ, но и иерархи и духовенство РПЦ, которые сегодня есть в Украине.

Когда этот более глобальный процесс произойдет, я уверен, что Украинская церковь сможет обратиться в Константинополь, и Вселенский патриархат будет готов рассмотреть этот вопрос. Константинополь, конечно, готов об этом разговаривать.

ВВС: Это будет внесением поправок в томос?

А.Д.: Это будет изменение томоса и провозглашение патриархии. Константинополь никогда не скрывал, что это вполне возможно.

Копірайт зображення Job Getcha Image caption Томос об автокефалии ПЦУ

ВВС: Томос - красивый, каллиграфически выписанный документ, как его править?

А.Д.: Это будет новый документ с провозглашением патриархата.

ВВС: А что в таком случае делается со старым?

А.Д.: Он сохраняется в архиве. Мы имеем свою копию, а церковь - свою. И они должны быть идентичными, чтобы не произошло такого, как с документом, дающим право на автокефалию Русской православной церкви.

ВВС: А что случилось с этим документом?

А.Д.: Я не видел московского документа и не являюсь выдающимся знатоком греческого языка, но, насколько мне известно, эти документы имеют разный смысл. И подписи на этом документе, который представляет РПЦ, отличны от тех, которые поставлены на том, что хранится здесь, в Стамбуле.

Зарубежные приходы и Константинополь

ВВС: Представителей бывшего Киевского патриархата беспокоит, что, согласно уставу и томосу ПЦУ, их зарубежные приходы переходят под омофор Вселенского патриархата. Некоторые наши собеседники говорят, что будут пытаться найти с Константинополем некий "компромисс" по этому вопросу...

А.Д.: Это всё процесс становления церкви. Речь идет о том, каким образом ПЦУ будет осуществлять опеку над людьми украинского происхождения, живущими за пределами Украины.

Дело в том, что в лоне Вселенского патриархата есть отдельная структура - Украинская православная церковь в диаспоре. У нее есть структуры в США, в Канаде, в Австралии, Бразилии, Венесуэле, Парагвае, в Европе.

Поэтому, чтобы не создавать параллельных юрисдикций, было четко сказано, что ПЦУ будет сотрудничать с Константинополем для духовного окормления украинцев за рубежом. Но это не значит, что украинские иерархи не смогут поехать во Францию или к нам в США и заботиться о людях там. Конечно, они могут к нам приезжать, как и мы будем приезжать в Украину.

ВВС: А что делать нескольким приходам бывшей УПЦ КП в Белгородской области России?

Копірайт зображення Daniel Zelinski Image caption Приходы бывшей УПЦ КП в США перейдут в УПЦ США, которая подчиняется Константинополю

По приходам в России мы должны найти модель компромисса, чтобы каким-то образом заботиться о людях, которые имеют там свои общины.

Конечно, РПЦ будет протестовать. Поэтому я не готов сейчас ответить на этот вопрос. Киев должен будет найти определенную модель решения этого вопроса, а мы, конечно, поможем, если к нам обратятся.

ВВС: Вскоре после образования Православной церкви Украины в СМИ появилась новость о том, что владыка Филарет дал орден одному из экс-руководителей ЦРУ Джеку Девайну. С другой стороны, один из первых разговоров митрополита Епифания после его избрания предстоятелем прошел с главой Госдепартамента Майком Помпео. Знаете ли вы, за что именно дали орден представителю ЦРУ и какой вообще была роль США в получении Украинской церковью автокефалии?

А.Д.: Что касается ордена бывшему заместителю директора ЦРУ. У владыки Филарета и других церковных лидеров есть тенденция одаривать орденами людей, которые приходят к ним в гости. Я бы не придавал этому значения, там нет никаких политических подводных течений. Это одна из практик, которая пришла в церковь извне.

Церковь, особенно Русская церковь, приняла эту государственную манеру еще со времен Советского Союза. Поэтому не нужно политизировать эту награду, это был лишь жест уважения.

По поздравления от Помпео: лидеры европейских стран, представители различных структур тоже приветствовали нового предстоятеля. В точности так же они поздравляют с избранием нового папу римского или предстоятеля любой другой поместной церкви.

Российская сторона политизировала это, но это нормальная практика. Когда не так давно избрали Антиохийского патриарха, его поздравили чуть ли не все президенты мира.

Признание ПЦУ

ВВС:Кто из существующих православных церквей, по вашему мнению, может признать ПЦУ, а кто этого не будет делать?

А.Д.: Русская православная церковь отказывается признавать, это понятно. Сербская, Польская и Антиохийская церковь - вот эти три структуры, для которых потребуется время, чтобы отработать признание Православной церкви Украины.

Конечно, Сербская и Антиохийская церковь зависят от РПЦ.

С Польской церковью взаимопонимание будет найдено, ее риторика изменится, и она осознает свое историческое место в лоне Христовой церкви и Константинополя.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Наибольшие проблемы с признанием ПЦУ будут в Польской, Сербской и Антиохийской церкви, считают в Константинополе. РПЦ, конечно, не признает

ВВС: Какими могут быть сроки признания ПЦУ другими церквями? Это дни, месяцы, годы?

А.Д.: Думаю, это вопрос месяцев. Владыка Епифаний уже направил мирные грамоты - свои представительские письма, сообщающие о его избрании.

ВВС: Когда, по вашему мнению, состоится первое признание?

А.Д.: Думаю, это займет месяц-полтора. Нынешние греческие церкви и румыны будут одними из первых, а дальше уже процесс пойдет.

Нынешние греческие церкви и румыны будут одними из первых, а дальше уже процесс пойдет

ВВС:Если какие-то церкви не будут признавать автокефалию ПЦУ, будет ли Константинополь применять к ним какие-то санкции?

А.Д.: Нет, ни в коем случае. Константинополь будет работать с ними, чтобы объяснить, почему нужно признать церковь Украины.

Я не предвижу здесь больших проблем. Думаю, и с Сербской, и с Антиохийской церквями мы найдем взаимопонимание, нужно только немного времени. В этих регионах созданы определенные политические условия, поэтому нужно время, чтобы с ними поработать.

ВВС: РПЦ давно говорит, что действия патриарха Варфоломея могут привести к беспрецедентному расколу в православном мире и сравнивают нынешнюю ситуацию с 1054 годом, когда единая христианская церковь разделилась на Восточную и Западную. Возможен ли такой раскол, по вашему мнению?

А.Д.:Я бы изменил в этом тезисе имя патриарха Варфоломея на Кирилла, и вы получите ответ на свой вопрос. Я не прогнозирую раскола мирового православия в этой ситуации.

РПЦ должна понять свое историческое место в семье православных церквей мира и ответственность, возложенную на современные общества.

Мы не живем в империалистической среде, где мы властвуем и приказываем. Политическая ситуация и карта мира изменилась. Мы не можем предполагать, что церковные структуры суверенных государств должны принадлежать или находиться в подчинении структурам иностранного государства.

Церковь - это не банк

ВВС: Один из самых популярных аргументов РПЦ против действий Вселенского патриархата заключается в том, что РПЦ является самой большой - более 150 млн верующих - и богатой православной церковью мира, а вы, мол, Константинополь, кто такие? Что у вас есть, кроме славной истории? Живете сейчас в мусульманской стране, не можете в подряснике за ворота патриархата выйти... Как вы отвечаете на такие упреки?

Копірайт зображення Администрация президента Украины Image caption Изменить предоставленный томос украинская церковь не имеет права

А.Д.: Критериями церкви являются не деньги, а то, готова ли она пожертвовать собой ради служения своей пастве. Это мой ответ церкви России. Мы не сравниваем качества церкви, основываясь на количестве приходов, которые у нее есть. Мы делаем это на основе того, что они делают на благо своей паствы.

Да, Константинопольская церковь меньше, если брать только территорию Турции. Это маленькая церковь и древний патриархат, но он готов пожертвовать тем, что имеет, и даже своей репутацией ради того, чтобы вернуть домой заблудшего и существующего самим по себе ребенка. Даже если другие не будут в этом согласны с Константинополем. Собственно, это мы сделали с Украиной.

Патриарх Варфоломей направляет своих представителей и архиереев в страны, где православие является абсолютным меньшинством, где приходится основывать приходы или служить в подвалах или гаражах.

Церковь не банковская структура

Да, нам нужны средства для существования, но это - не главное. Богатство не является определяющим фактором для того, чем является церковь. Церковь - это не банковская структура.

ВВС: Риторика РПЦ в последнее время содержит много слов вроде "ересь" или "анафема". Вы готовы к тому, что РПЦ может предать анафеме и объявить еретиком патриарха Варфоломея? Что вы будете делать, если это произойдет?

А.Д.: Константинополь не будет делать ничего. Чтобы объявить что-то ересью, нужны догматические предпосылки. Мы не можем принимать церковные санкции, чтобы удовлетворить свои политические или светские амбиции.

Здесь дело состоит не в догматике церкви или учении. Россия считает, что имеет суверенное право на бывшие 15 республик СССР. Это совершенно несправедливо, поэтому мы не будем никоим образом реагировать ни на какие санкции или анафемы.

Они разорвали евхаристическое общение с Константинополем. Я согласен с Албанским архиепископом и сам это не раз говорил: выглядит, как будто они взяли Иисуса Христа в заложники и манипулируют самым святым, что есть в церкви.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Константинополь не претендует на лавры в качестве ставропигий, говорит владыка Даниил

Нова ставропігія у Львові

ВВС: В Украине можно услышать много пересудов о количестве ставропигий (православная институция, независимая от местной епархиальной власти и подчиненная непосредственно патриарху или синоду), которые якобы хочет открыть на территории страны Константинополь. Говорят, патриарх Варфоломей хочет открыть их чуть ли не двадцать...

А.Д.: Нет такого.

ВВС:Но в томосе слово "ставропигии" употребляется во множественном числе.

Логично, чтобы со временем открылась ставропигия Вселенского патриархата в Западной Украине, например, во Львове

А.Д.: В прошлом в Киеве было несколько ставропигий. Успенская церковь во Львове была ставропигией, такой статус имели некоторые монастыри. Но в любом случае Константинополь не говорит, что будет отбирать имущество или открывать свои представительства по всей Украине.

Мы просто оставили терминологию для восстановления исторической справедливости. Когда-то были такие отношения между церковью в Украине и Константинополем.

Возможно, что мы откроем еще какую-то одну ставропигию в Украине. Но это не значит, что мы будем забирать Киево-Печерскую лавру или Почаевский монастырь. Мы этого делать не будем, сто процентов.

Я думаю, логично, чтобы со временем открылась ставропигия Вселенского патриархата в Западной Украине, например, во Львове. Но, в любом случае, речь идет только о представительстве. Ставропигия - это не то, что мы забираем имущество и создаем параллельную юрисдикцию. Светским языком - это посольство или консульский отдел.

ВВС: Консульский отдел занимается, например, выдачей виз. А чем будут заниматься ставропигии?

А.Д.: Налаживанием диалога между ПЦУ и Константинополем, просветительской деятельностью. Спонсировать различные лекции, научные и академические проекты. Никаких других задач у них не будет.

Копірайт зображення UKRINFORM Image caption Андреевская церковь - первая ставропигия Константинополя в Украине. Во Львове может быть вторая

ВВС: Как человек, который много общался со многими иерархами всех украинских церквей, как вы считаете, какими будут отношения между ПЦУ и УПЦ МП? Как говорит владыка Филарет, когда-то РПЦ на Украине станет маленькой, как старообрядцы, но реальность заключается в том, что сейчас по количеству приходов их почти вдвое больше, чем ПЦУ...

А.Д.: Думаю, что отношения будут мирными и благочестивыми. Но процесс налаживания взаимопонимания и примирения требует времени. Я не прогнозирую никаких захватов храмов или ссор, хотя люди, конечно, будут выражать свое мнение.

Однако рано или поздно иерархи и духовенство найдут общий язык. Я не прогнозирую религиозной войны из-за переходов приходов или епископов из одной юрисдикции в другую, хотя предполагаю возможные провокации со стороны РПЦ: в конце концов, они пытались делать это, когда мы только приехали в Украину.

Вирусная атака

ВВС:Тогда они узнали, где вы живете...

А.Д.: Да, под домом, где мы жили, и акафисты служили (песенное исполнение церковных гимнов - Ред.), и плакаты разворачивали типа "Убирайтесь из Украины!" или "Вон!". Конечно, мы могли реагировать на это, но для чего?

Мне кажется, что в Украине настроили слишком много храмов

ВВС: Вас охраняли?

А.Д.: Да, мы попросили охрану, потому что несколько раз я получал разные электронные письма. Однажды мне пришло письмо якобы от РИСУ (Религиозно-информационная служба Украины) с вложенным вирусом. Мой компьютер и все данные на нем были уничтожены.

Мои личные данные не достались никому только потому, что я открыл это письмо не на том компьютере, где им бы, возможно, хотелось.

Слишком много храмов

ВВС:Если продолжить разговор о возможных отношениях между УПЦ МП и ПЦУ, то прогнозируете ли вы, что в Украине может возникнуть ситуация здоровой конкуренции этих церквей за души верующих? И это станет стимулом для обеих церквей по-настоящему меняться, а не просто декларировать свою "лучшесть" перед другой?

А.Д.: Я бы хотел, чтобы в Украине была именно такая духовная, назовем это светским словом конкуренция, чтобы православная церковь занималась настоящей миссией, входила в общественную жизнь, а не только занималась внешними ритуалами богослужений.

Наше духовенство должно заняться тем, чем церковь должна быть, а не только заботиться о ее внешних аспектах.

Мне кажется, что в Украине настроили слишком много храмов. На западе страны, в центре в каждом селе чуть не собор построен.

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Но какую роль выполняют эти храмы? Приведут ли они к себе людей? Если люди просто приходят туда на молитву, если не происходит служения церкви народу, то мы просто настроили божественных памятников.

Церковь должна доказать, что выполняет свою миссию. В Украине до сих пор нет всеправославной благотворительной организации вроде католического "Каритас" в той же Польше, поэтому, возможно, пришло время для Православной церкви Украины заняться этим. Ведь здесь есть столько людей, которые нуждаются в помощи, это не только военные или бедняки!

Это то, к чему я призываю владыку Епифания, - вклиниться в жизнь общества. Церковь должна войти в эти проблемы, а не быть банковским учреждением и золотить храмы и лавры. Не ездить на мерседесах, а быть среди народа и работать с людьми.

Томос для церкви Беларуси

ВВС: Еще два года назад казалось, что ситуация в мировом православии стабилизировалась, и никаких изменений в диптихе поместных церквей не предвидится. Однако после решения украинского вопроса может актуализироваться вопрос о церкви Черногории и, возможно, Македонии. Вы видите такую перспективу? Такое "дробление" мирового православия - это вредный сепаратизм или хорошая черта настоящего времени?

А.Д.: Русская православная церковь боится стремления православных народов к своей самоидентификации, они хотят контролировать бывшие 15 республик СССР.

Я поддерживаю тезис о том, что у каждого народа, желающего иметь свою православную церковь, должно быть право ее учреждать и просить ее признания другими православными церквями. В том числе, если речь идет о Македонии и Черногории.

Копірайт зображення UNIAN Image caption В Константинополе говорят, что Беларусь - ее власть и церковь - также могут обратиться за томосом

А почему не обратиться к странам бывшего СССР? Недавно митрополит Минский Павел заявил, что для Украинской церкви автокефалия стала трагедией, а для Белорусской она вообще стала бы смертью. Слушать такие заявления одновременно плачевно и смешно. Так могут говорить люди, которые боятся духовного роста своей собственной паствы.

Дайте людям быть свободными и независимыми, дайте им молиться на своем родном языке. Меня упрекали в Украине, что, мол, вы в Америке молитесь на украинском - на "неблагодатном языке". Какой еще неблагодатный? Это язык, на котором меня научила мама просить кусок хлеба, почему я не имею права на нем молиться? Почему Беларусь не имеет права молиться на своем белорусском языке?

Владыка Онуфрий имеет титул митрополита РПЦ в Украине

ВВС: Гипотетическая схема получения автокефалии для Белорусской церкви должна быть такой же, как для Украинской?

А.Д.: Да. Должно быть обращение к народу, правительству и пастырям. В противном случае это будет некоей религиозной войной, мятежом в государстве или церкви.

Статус УПЦ МП

ВВС:Следите ли вы за украинской дискуссией о "принуждении УПЦ к изменению названия" и что вы о ней думаете?

А.Д.:Невозможно не знать об этом законе и о дискуссии по этому поводу. Мне кажется, что законом об изменении названия церкви, центр которой находится на территории страны-агрессора, никто никого ни к чему не принуждает и не будет принуждать.

УПЦ, которая находится в лоне РПЦ, просто должна определиться, кем она является - действительно Украинской православной церковью или Русской православной церковью на территории Украины?

Как по мне, этот закон просто является путем, который станет катализатором к нормализации ситуации.

ВВС: Какой сейчас канонический статус имеют приходы, иерархи УПЦ МП в Украине?

А.Д.: Они являются приходами и иерархами РПЦ в Украине.

ВВС: Правильно ли называть его митрополитом Киевским?

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А.Д.: Сегодня митрополитом Киевским и всея Украины является Епифаний. Имея каноническое признание Константинополя, владыка Онуфрий имеет титул митрополита РПЦ в Украине.

Внутренне РПЦ может его называть Киевским. Но для мирового православия митрополитом Киевским является Епифаний.

Объединение с греко-католиками

ВВС: Как вы видите отношения ПЦУ и УГКЦ?

А.Д.: Исторически греко-католики пытаются найти свою идентичность. Они являются православными христианами в единстве с Римским престолом, но они постоянно возвращаются обратно к киевской традиции, к крещению, принятому от Константинополя.

Поэтому создание ПЦУ является определенной предпосылкой для диалога православной церкви по греко-католической и поиска путей для их понимания.

ВВС: Когда через 10 или 20 лет ПЦУ станет патриархатом, возможно, что УГКЦ присоединится к этой церкви?

А.Д.: Я уверен, что это вполне возможно. Еще их духовные отцы-предшественники владыка Андрей Шептицкий, Иосиф Слепой и другие иерархи неоднократно говорили, что когда православная церковь Украины будет иметь свою самоидентичность, греко-католики должны будут найти путь к единству с этой церковью. Но это уже дело за УГКЦ и самоопределением, где они будут.

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