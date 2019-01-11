Анатолий Гриценко: полковник, в третий раз метящий в кресло президента

Копірайт зображення УНИАН

Анатолий Гриценко прошел путь от военнослужащего и военного аналитика до министра обороны и председателя парламентского комитета.

Сейчас он в третий раз попытается побороться за пост главы государства.

До политики

Анатолий Гриценко родился в 1957 году в Черкасской области.

Учился в Киевском суворовском училище, затем - в Киевском высшем военном авиационном училище, оба учебных заведения окончил с золотой медалью.

Копірайт зображення grytsenko.com.ua Image caption Гриценко хорошо учился - оба военных училища окончил с золотой медалью

Далее служил в авиационном полку в Ахтырке начальником группы обслуживания полетов.

Позже продолжил учебу, и впоследствии начал преподавать в том же высшем авиаучилище.

С начала 1990-х годов работал в новых структурах Минобороны Украины, которые занимались военным образованием и исследовательской работой.

А в 1993-1994 годах Анатолий Гриценко учился в Соединенных Штатах, в частности в Университете Военно-воздушных сил США, что, по его словам, оказало большое влияние на его взгляды.

"Нам преподавали уникальные люди - министр обороны, четырехзвездочные генералы - командующие видами вооруженных сил и региональных командований США, признанные в мире дипломаты, топ-менеджеры транснациональных корпораций, ведущих оборонных предприятий и гражданских компаний, ведущие журналисты, астронавты, даже человек-легенда - отец водородной бомбы Эдвард Теллер", - вспоминал Гриценко в автобиографии.

"Мы облетали практически все ключевые американские командования, штабы и полигоны, были на учениях, даже на подземном и воздушном командных пунктах президента США, которые на случай войны", - добавлял он.

По возвращении пытался донести тогдашним руководителям идеи реформирования украинской армии, но предложения "достаточно живо обсуждали, одобрили, но так и не реализовали".

Далее была работа руководителем аналитической службы СНБО при президентстве Леонида Кучмы. Совбез тогда возглавляли Владимир Горбулин и Александр Разумков - с последним Анатолий Гриценко дружил.

После смерти Разумкова в 1999 году Гриценко вместе с его командой ушел из СНБО в Украинский центр экономических и политических исследований (сейчас известен как Центр Разумкова).

Тогда же оставил военную службу в звании полковника - после 27 лет в армии.

Во главе Минобороны

Копірайт зображення УНИАН Image caption Виктор Ющенко и Анатолий Гриценко, 2005 год

На президентских выборах 2004 года Анатолий Гриценко работал в штабе Виктора Ющенко, где возглавлял аналитический отдел.

В то же время сам Гриценко сетовал, что Виктор Ющенко не знал о его военных знаниях: "Когда после третьего тура победитель гонки предложил работать в новой власти и спросил, где бы я себя видел, ответил: мне было бы интересно работать или секретарем СНБО, или министром обороны... Виктор Андреевич с удивлением переспросил: "А ты что, разбираешься в военном деле?"

В 2005 году Анатолий Гриценко действительно стал министром обороны и работал там до конца 2007 года при трех премьерах: Юлии Тимошенко, Юрии Еханурове и Викторе Януковиче.

Именно за его работу во главе Минобороны Анатолия Гриценко больше всего критикуют его оппоненты.

Копірайт зображення УНИАН Image caption Гриценко упрекают, что он как министр обороны приложил руку к развалу украинской армии. Сам экс-чиновник это категорически отрицает

В частности его обвиняют в распродаже "избыточного имущества" армии, включая вооружение и технику, по заниженным ценам, а также в махинациях со строительством жилья для военных.

Гриценко все обвинения отвергает и называет их "грязным пиаром".

"Кто не знает, пусть почитает украинское законодательство: не только в период, когда я был министром, а еще со времен Марчука, Кузьмука или Шкидченко, Министерство обороны и министр обороны ничего не продают. Только министр экономики и фирмы-спецэкспортеры задействованы в продаже вооружения", - объяснял Анатолий Гриценко в интервью изданию "Левый берег".

Что касается жилья для военных, то за это, по словам Гриценко, ответственен один из его экс-подчиненных - Владимир Мельник, возглавлявший "Укроборонстрой": "Когда увидел, что он сделал..., приложил усилия, чтобы его посадить. Его посадили на восемь лет".

Что касается самого Гриценко и его работы в Минобороны, то вопросов у правоохранителей не возникало: "Ни одного уголовного производства нет. И быть не может".

Анатолий Гриценко уверяет, что на самом деле смог сделать много позитивного в министерстве, но часть изменений позже была нивелирована.

"Я благодарен президенту (Ющенко. - Ред.)за предоставленную возможность реализовать давние замыслы по армии. Но жаль, что из-за отсутствия поддержки и заинтересованности верховного главнокомандующего их не удалось сделать необратимыми и реализовать полностью", - написал экс-министр в автобиографии.

"Первый непроходной"

Копірайт зображення УНИАН Image caption В 2007 году Анатолий Гриценко был одним из "фронтменов" избирательного блока "Наша Украина - Народная самооборона"

После работы в правительстве Гриценко дважды был депутатом - один раз избирался от блока "Наша Украина - Народная самооборона", еще раз от "Батькивщины".

Оба раза входил в первую пятерку избирательного списка.

Пять лет возглавлял парламентский комитет по безопасности и обороне.

Копірайт зображення УНИАН Image caption 2007 год, Анатолий Гриценко возглавляет комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны

В 2010 году впервые баллотировался на пост президента, но набрал всего чуть более 1%.

Тогда же за Гриценко закрепился бренд "первого непроходимого кандидата", который символизировал, что он, мол, не получает деньги от олигархов, а потому не имеет ресурсов на масштабную избирательную кампанию.

Уже в 2018 году Анатолий Гриценко объяснял сайту "РБК-Украина", что на самом деле этот лозунг придумали журналисты, а он от него уже давно отказался.

"Один журнал в 2009 году взял у меня интервью и спросил: почему же так получается, что первый непроходной? Вот вы умный, честный, умный менеджер, знаете английский, люди уважают вас, но не избирают. Почему так? И они сами придумали этот слоган и сами, по своей инициативе, разместили его и на обложке журнала, и на бордах и ситилайтах. Вот откуда оно пошло", - пояснил Гриценко.

В 2014 году он второй раз пытался стать президентом, и на этот раз уже был одним из фаворитов.

Впрочем, главой государства снова не стал, хотя и занял четвертое место после Петра Порошенко, Юлии Тимошенко и Олега Ляшко.

Такой результат давал ему все основания рассчитывать, что уже на парламентских выборах осенью 2014 года вместе со своей партией "Гражданская позиция" он получит фракцию в новой Раде.

Впрочем, этого не произошло.

Гриценко с соратниками набрал лишь 3% из пяти необходимых и остался за пределами большой политики.

Копірайт зображення УНИАН Image caption Гриценко дважды избирался в парламент, но в 2014 году, несмотря на все прогнозы социологов, в Раду не прошел

Сам он объясняет это черным пиаром против себя - якобы именно в 2014 году оппоненты начали продвигать тезис о "министре Гриценко, который распродал армию". Хотя никаких вызовов в прокуратуру по этому делу так и не было.

Третья попытка

С начала нынешней президентской кампании Анатолий Гриценко снова один из фаворитов.

Особенно хорошие перспективы на итоговую победу он, по данным соцопросов, имеет во втором туре - если экс-министр обороны там окажется, то вполне может победить любого оппонента.

Но именно попадание во второй тур для Анатолия Гриценко, по мнению многих экспертов, и является самой большой проблемой.

Долгое время в его команде надеялись на союз с различными политическими силами, что позволило бы обеспечить нормальную работу штабов в разных регионах при ограниченных ресурсах.

Однако с поисками союзников у Гриценко, который в украинской политике имеет реноме очень трудно договаривающегося человека, также возникли проблемы.

Копірайт зображення УНИАН Image caption С супругой - главным редактором издания "Зеркало недели" Юлией Мостовой

"О нем говорят, что он недоговороспособен. С кем и о чем? О том, как распилить? О том, как разнести? О том, как обнести? Нет, в этом он договороспособным не будет: у него совсем другие задачи", - объясняла в интервью изданию "Гордон" супруга Гриценко и одна из самых авторитетных украинских журналисток Юлия Мостовая.

Долгое время в медиа писали, что Анатолий Гриценко ведет переговоры о создании "объединенной демократической оппозиции", которая поддержала бы его на выборах.

Результаты оказались весьма ограниченными.

В частности, так и не сложился у Анатолия Гриценко союз с партией "Самопомощь", на систему местных организаций которой рассчитывали у экс-министра обороны - с самого начала президентской кампании эта политсила выдвинула в президенты своего лидера Андрея Садового.

Копірайт зображення Объединение "Самопомощь" Image caption Андрей Садовый (крайний справа) и лидер партии "ДемАльянс" Василий Гацко (второй справа)

Более того, мэра Львова решила поддержать и партия "ДемАльянс", с которой "Гражданская позиция" сотрудничала еще на выборах 2014 года.

Так же не оправдались прогнозы, что Гриценко поддержит певец Святослав Вакарчук.

С кем и чем идет на выборы

Копірайт зображення УНИАН Image caption Николай Томенко, Анатолий Гриценко, Виктор Чумак и Николай Катеринчук

Но совсем без союзников Анатолий Гриценко во время нынешней кампании не остался.

Его уже поддержали опытные политики Николай Томенко и Николай Катеринчук, а также действующий депутат Виктор Чумак, который возглавил предвыборный штаб Гриценко.

Кроме того, в его команду вошел экс-депутат из Донецкой области Егор Фирсов - он в команде экс-министра обороны отвечает за продвижение среди избирателей центра и востока Украины.

Копірайт зображення УНИАН Image caption Экс-депутат из Донецкой области Егор Фирсов тоже в команде Гриценко

Бренд "первого непроходимого" штаб Гриценко сменил на лозунг "Честных больше".

А среди принципов, с которыми Гриценко идет на выборы, - борьба с олигархами и коррупционерами, контрактная армия, а также четкая президентская вертикаль.

"Убрать двуглавость исполнительной власти. Я отстаиваю подход, что президент должен возглавлять исполнительную власть. Когда ты не просто обещаешь на выборах, а возглавляешь правительство и делаешь", - рассказал он в эфире канала "Наш".

При этом экс-министр обороны выступает за то, чтобы передать часть полномочий президента парламенту, "чтобы был баланс".

А конфликт на Донбассе и вопросы Крыма предлагает решать через четырехсторонние переговоры Украины, России, США и представителей Евросоюза: "Нужен четырехсторонний формат, где должны быть США и Европа. Состав можно обсуждать. Либо это будут и в дальнейшем Германия и Франция, либо официальные представители ЕС плюс Великобритания как подписант Будапештского меморандума".

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