Культобзор: зачем в США ставят пьесу о Путине

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Темы культобзора за прошедшую неделю:

Зачем в Вашингтоне ставят пьесу о жизни Владимира Путина

Почему в Голливуде все чаще нанимают "координаторов по интимным сценам"

Что делает творчество Дэвида Боуи актуальным через три года после его смерти

В чем причина "ренессанса" аудиокассет

Пьеса о Путине - в поисках "человечности"

"Самая опасная пьеса сезона" - так уже окрестили новую постановку о жизни президента России Владимира Путина, которую 18 января впервые представят в одном из театров Вашингтона - лишь в нескольких километрах от Белого дома.

По словам Guardian, пьеса под названием "Клептократия" будет рассказывать о борьбе между Путиным и олигархом Михаилом Ходорковским. Как отмечает газета, речь идет о переломном моменте, когда Россия еще могла "принять западный либеральный капитализм и стать более похожей на нас".

Автором пьесы стал один из сценаристов сериала "Карточный дом", а роль главы Кремля исполняет 30-летний Кристофер Гири, который надеется приоткрыть занавес над внутренним миром российского президента.

"Он загадочный, увлекающийся и очень дисциплинированный в некоторые моменты, но потом может быть эгоистичным и жестоким", - цитирует газета актера. "Но моя главная цель - найти в нем человечность, ведь важно выяснить, чего он на самом деле хочет".

По словам артиста, хотя в пьесе будет идти речь о событиях 15-летней давности, постановка актуальна как никогда в нынешней политической ситуации, когда Путина на Западе воспринимают как одну из главных угроз. А по мнению драматурга Кеннета Лина, пьеса важна еще и потому, что "американцы очень мало знают о России", отмечает Guardian.

Координировать интимные сцены - кто и зачем?

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Координаторы по интимным сценам - такие специалисты все чаще появляются на съемочных площадках Голливуда.

По словам Daily Telegraph, их главная задача - следить за сценами секса так, чтобы съемки проходили с уважением к чувствам актеров. А главное - актрис, ведь толчком к созданию такой профессии стало движение за права женщин MeToo.

"До скандала с Вайнштейном никто не признавал эмоциональные и психологические травмы, которые могли получить актеры во время съемок. Люди хотят это изменить", - цитирует газета Иту О'Брайен, которая координировала съемки эротических сцен для сериала Sex Education, который недавно вышел на Netflix.

По ее словам, традиционно в Голливуде очень мало внимания уделяли планированию того, что, собственно, должно происходить во время съемок сцены в постели. Актером просто говорили что-то вроде: "Вы сами вдвоем решайте, что делать".

"Координаторы по интимным сценам лучше подготовят всех, кто причастен к секс-сценам, от костюмеров до актеров, к тому, что произойдет, и готовят последовательность событий так, чтобы удовлетворить и актера, и режиссера", - объясняет Daily Telegraph.

Впрочем, по словам Иты О'Брайен, практика привлечения таких координаторов распространена не так, как ей бы хотелось. К тому же, есть и актеры, которые не хотят такой тщательной подготовки.

В чем секрет Дэвида Боуи?

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Дэвид Боуи ушел из жизни три года назад, но его влияние на целые поколения слушателей ощущается по всему миру до сих пор. Об этом пишет Independent в статье, посвященной годовщине смерти музыканта, а также 72-й годовщине со дня его рождения. Обе даты ценители таланта артиста отмечают на этой неделе.

В чем же секрет? По мнению обозревательницы Люси Джонс, Боуи подарил своим слушателям беспрецедентную "творческую свободу". Он призвал их быть разными - "психами, бунтарями, тихонями или отшельниками". Эти призывы были особенно актуальны для молодежи, которая вдохновлялась его идеями "идентичности и трансформации".

Нынешние любители также могут найти в творчестве Боуи ответы на свои вопросы, отмечает автор.

"Его трезвость может вдохновить алкоголиков и наркоманов, которые хотят бросить свои привычки. Те, кто переживают потерю или смертельную болезнь, могут найти успокоение в его последнем альбоме Blackstar, написанном, когда он болел раком печени", - отмечает Independent. "Боуи писал о страсти, гневе, депрессии, боли. Он писал о жизни - с жизненной силой, которая делает его вечным".

Новая жизнь аудиокассет

Если новостями о популярности виниловых пластинок уже никого не удивить, то "ренессанс" аудиокассет стал настоящим сюрпризом для меломанов.

Как рассказывает Daily Mail со ссылкой на британских экспертов, в прошлом году было продано 50 тысяч альбомов на пленке. Конечно же, эти цифры нельзя сравнивать с показателями более современных форматов распространения музыки. Но судя по продажам, популярность аудиокассет в 2018 году возросла более чем в два раза и, по мнению аналитиков, это означает, что формат впервые за последние 14 лет "возвращается к жизни".

"Рост продаж объясняют модой на этот винтажный метод прослушивания музыки, хотя цифровые устройства использовать гораздо проще, а качество звука у них лучше", - пишет издание, вспоминая, как некоторые меломаны использовали карандаш, чтобы перемотать пленку.

Среди топ-10 исполнителей, чьи альбомы покупали на кассетах, есть немало тех, кто начинал карьеру в годы, когда пленка была главным носителем музыки: Кайли Миноуг, Рик Эстли и группа Queen. Но есть в списке и совсем молодые исполнители, в частности, группа The 1975 (которая и возглавила список) и певица Ариана Гранде. А одним из самых популярных альбомов на пленке стал саундтрек к фильму "Стражи галактики", добавляет Daily Mail.

Обзор подготовила Яна Люшневская, Служба мониторинга BBC

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