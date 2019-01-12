Копірайт зображення УНІАН Image caption Горы могут быть очень опасными, предупреждают специалисты

Опытные спасатели и инструкторы советуют, что делать, чтобы не потеряться в горах, и как спастись в экстремальных условиях.

Поздно вечером 10 января спасатели нашли туриста-лыжника, который исчез в Карпатах. Его искали пять суток.

Игорь Грищенко был одним из пяти туристов, заблудившихся в горах на Рождество. Трое спаслись, Игоря нашли через несколько дней, еще один лыжник погиб.

Спасатели и инструкторы не устают повторять об опасности, которую могут представлять горы даже для подготовленных путешественников.

Чтобы поход в горы не превратился в кошмар и спецоперации, стоит помнить о нескольких важных вещах.

Не ходите неподготовлеными

Копірайт зображення ДСНС Image caption Уточняйте всю информацию о погоде и рисках у спасателей, чтобы не попасть впросак

"Первый совет - не идти в горы зимой, когда есть высокая лавинная опасность и плохие погодные условия. Надо ценить свою жизнь и не подвергать опасности других людей", - отмечает руководитель горного спасательного подразделения Василий Кобылюк.

"Надо заранее к этому готовиться, иметь хорошую экипировку, физическую подготовку, иметь с собой GPS, топографические карты, а также нужно иметь навыки и опыт пребывания в горах", - говорит спасатель.

Он советует туристам, которые планируют поход в горы, обязательно обращаться в горные поисково-спасательные службы.

"В спасательной службе расскажут об уровне лавиноопасности, дадут прогноз погоды, сообщат о состоянии снега на склонах и предоставят всю необходимую информацию", - говорит Кобылюк.

Также стоит зарегистрироваться у спасателей, оставить свои контакты и маршрут, чтобы в случае необходимости специалисты знали, где вас искать.

Горные поисково-спасательные подразделения ГСЧС расположены по всей территории Карпат, а их контакты есть на сайтах областных управлений ГСЧС, в частности, в Закарпатской, Ивано-Франковськой и Львовской областях. Или же просто позвоните на линию 101, и диспетчер подскажет контакты местной службы, советует Василий Кобылюк.

Обязательно имейте контакты спасателей с собой. Если попали в беду, звоните по телефону 101.

Копірайт зображення EPA Image caption Даже в короткий поход в ясный день нужно взять с собой спички и нож, рекомендуют специалисты

Берите с собой все необходимое

Экипировка имеет крайне важное значение. Одежда должна отталкивать снег и защищать от ветра. Варежки лучше согревают руки, чем перчатки с отдельными пальцами, объясняет мастер спорта по туризму и руководитель турклуба "Университет" Владимир Трилис.

Яркая одежда, которую обычно носят лыжники, очень уместна и хорошо видна издалека - именно на это рассчитывали спасатели, когда искали пропавшего туриста с привлечением вертолета.

Есть набор самых необходимых вещей, которые надо иметь с собой. Среди них - герметично упакованные спички, хороший нож ( "такой, которым можно рубить ветки"), фонарик, говорят специалисты.

"Обязательно брать именно спички, а не зажигалку, поскольку замерзшие руки могут быть просто не в состоянии ею воспользоваться", - говорит Сергей Белоус, руководитель и инструктор школы выживания "Белые волки".

Он советует брать с собой вещи, которые не занимают много места и могут иметь несколько назначений.

Например, для разведения огня специалист советует взять с собой полоски оргстекла или пластика - этот материал хорошо горит (но перед походом проверьте, подходит ли для этого выбранный вами материал, ведь не все виды пластика горят).

Для еды на короткий поход можно взять с собой шоколад. "Он питательный, а из фольги можно сделать стакан и растопить в ней снег для питья", - объясняет инструктор.

Он советует прихватить с собой и несколько презервативов. "Они занимают мало места, и в них можно согреть воду, или запаковать в них телефон и спички, чтобы не промокли", - говорит Белоус.

Держитесь вместе

Копірайт зображення ТУРКЛУБ "УНІВЕРСИТЕТ" Image caption Минимальный размер группы для похода в горы - четыре человека, советуют опытные туристы

Ни в коем случае нельзя идти в горы одному, в один голос говорят специалисты.

"Движение, особенно в плохую погоду, отнимает силы, да и просто можно подвернуть ногу", - предостерегает Трилис.

По его словам, минимальный размер группы для похода в горы - четыре человека. В случае необходимости кто-то может пойти за помощью, а кто-то - остаться с тем, у кого нет сил.

Но избегайте случаев, когда человек куда-то уходит или кто-то остается один. "Нельзя разделяться!" - напоминает руководитель школы выживания Сергей Белоус.

И конечно, не следует идти без опытного сопровождающего, который имеет опыт в горах и знает местность, отмечают специалисты.

Погода в горах может резко измениться в течение получаса, и можно легко сбиться с маршрута, который казался безопасным, предостерегает Белоус.

Двигайтесь

Копірайт зображення ТУРКЛУБ "УНІВЕРСИТЕТ" Image caption Взимку важливо рухатися, щоб не замерзнути, нагадують фахівці

Пропавшего лыжника спасло, в частности, то, что он вставал каждые 15 минут и пытался согреться, рассказали в ГСЧС.

"Нужно двигаться, если есть силы, куда-то идти", - говорит мастер спорта по туризму и руководитель турклуба Владимир Трилис.

Но идти нужно только в том случае, если вы можете ориентироваться на местности и знаете, как выйти к людям. Если нет - надо остановиться, обустроить укрытие и сообщить спасателям свои координаты.

"Хорошо иметь специальное приложение, которое одним-двумя нажатиями отправит ваши координаты спасателям", - рассказывает Трилис.

В Карпатах в ущельях часто нет связи. Поймать мобильное покрытие можно ближе к вершинам, но нужно учитывать погодные условия: зимой на хребтах может быть сильный ветер и метель, напоминает опытный турист.

В идеале нужно развести костер и ждать помощи. "А в процессе заготовки дров вы не замерзнете", - говорит Трилис.

Ищите укрытие

"Укрытие - это первое, что необходимо в горах", - говорит Сергей Белоус. Далее в порядке важности, по его словам, идут огонь, вода, еда и сигнал бедствия.

"Укрытие надо найти или создать - например, можно выкопать нору в снегу", - советует Владимир Трилис.

Копірайт зображення Володимир Триліс Image caption Нору в снегу можно вырыть с помощью рук или подручных средств - ножа, тарелки или ложки, советует руководитель турклуба

Снег можно сгребать даже ногами и руками (но если делать это голыми руками, прерывайтесь и согревайте пальцы, чтобы не отморозить).

На дно можно бросить ветви хвойных деревьев. "Внутри такой норы температура может быть около нуля или даже плюсовой", - объясняет Трилис.

Специалисты предостерегают: такие советы могут помочь, только если у вас есть опыт и нужные навыки пребывания в горах. Идти в поход, пренебрегая предупреждением спасателей, не имея нужной экипировки и без опытного сопровождающего - опасно для жизни.

Спасение человека, который провел зимой в горах несколько дней и выжил, - скорее, исключение, предупреждают спасатели.

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