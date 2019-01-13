"Open Kids": дети, которые собрали 700 млн просмотров в YouTube

Копірайт зображення open-kids.com Image caption "Open Kids" - детская группа, которая существует в Украине шесть лет и дала сотни концертов в СНГ

Они еще учатся, но уже дают по сто концертов в год. Дети, которые зарабатывают больше, чем многие взрослые в Украине. Это группа "Open Kids", которая за шесть лет своего существования выпустила 12 клипов и собрали почти 700 млн просмотров в YouTube.

Сколько стоило сделать группу такой популярной, есть ли у них звездная болезнь и, как им работается в России, выясняла ВВС News Украина.

Инвестиции в сотни тысяч долларов

"Утро у меня начиналось в университете, потом тренировка до половины одиннадцатого вечера, потом делаю уроки. И так каждый день несколько месяцев", - участница "Open Kids" Валерия Дидковская рассказывает, как происходила подготовка группы к туру по Украине.

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В декабре "Open Kids" гастролировали в Харькове, Днепре и Одессе, в конце ноября было их сольное выступление в Киеве, а интервью ВВС News Украина записывали перед поездкой в ​​Ереван.

Репетиции и концерты, фотосессии и интервью - так уже шесть лет выглядит график пятерых девушек из "Open Kids" - 18-летней Ангелины Романовской, 18-летней Валерии Дидковской, 16-летней Анны Бобровской, 15-летней Юлии Гамалий и 16-летней Анны Музафаровой.

Они рассказывают, что из-за гастролей, которые длятся по несколько месяцев, проводят вместе больше времени, чем с родителями, к школьным контрольным и зачетам готовятся между концертами, но уверяют, что привыкли и к такому графику, и к тому, что их узнают на улице .

Копірайт зображення open-kids.com Image caption Продюсер "Open Kids" Юрий Петров говорит, что инвестировал в группу сотни тысяч долларов

Сделать детскую группу такой популярной стоило сотни тысяч долларов, говорит продюсер "Open Kids" Юрий Петров в интервью ВВС News Украина. Он называет себя единственным инвестором группы и говорит, что вложенные в проект деньги удалось вернуть, хотя, по его словам, далось это нелегко.

"Когда я только начинал проект, то надеялся, что они станут популярными быстрее, уже после первого и второго клипа, но нет. Все шло трудно", - отметил продюсер.

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Однако, сейчас все иначе. Полные залы, где отрываются, танцуют и поют дети, порой вместе с родителями - так выглядят концерты "Open Kids", аудиторией которой продюсер называет детей от пяти-шести до двенадцати лет.

Для детей от шести и старше

"Автор проекта Юрий Петров сделал то, чего не делал в независимой Украине еще никто - предложил детям от шести до двенадцати лет артистов, живущих такой же жизнью, что и их слушатели", - говорит о причинах успеха группы музыкальный обозреватель Игорь Панасов.

По его словам, "Open Kids" так популярны, потому что в своем творчестве предлагают детской аудитории темы, которые их волнуют.

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"Это - школа, друзья, первые влюбленности, разные веселья и прочее. И презентуется это в современной, актуальной обертке, с применением арсенала мирового масскульта - с модным саундом и яркими клипами", - отметил эксперт.

В 2014 году еще совсем маленькие "Open Kids" пели "давай прогуляю школу", ели мороженое и катались на каруселях в клипе "На Десерт".

С годами макияж становятся взрослее, появляются грустные песни о неразделенной любви и о том, кто "приклеился к сердцу стикером".

"Когда девушки только начинали, мне кажется, что на тот момент еще не было таких подростковых групп. На них начали равняться. Это работа команды - крутые песни, крутые образы", - говорит об "Open Kids" Аня Музафарова, которая присоединилась к группе позже.

Копірайт зображення open-kids.com Image caption Съемки клипа на песню "Кажется"

Песни для "Open Kids" пишет команда авторов. Музыку группы музыкальный обозреватель Игорь Панасов описывает как смесь различных явлений, ближе к которым - корейский k-pop, представители которого, как и "Open Kids", по его словам, сочетают в себе мелодичность танцевальной музыки, хип-хоп и r'n "b.

"Мы не считаем себя супер-мега-популярными, не считаем себя звездами. Мы просто девушки, которые делают свое любимое дело", - говорит о творчестве группы Валерия Дидковская и уверяет, что популярность не изменила ни ее, ни девушек.

Концерты в России и гонорары

"Open Kids" в YouTube имеет около 2 млн подписчиков. Только один клип группы "Круче всех" собрал 201 млн просмотров, остальные песни и выступления в сумме - еще около 500 млн.

Именно детская аудитория - главный пользователь YouTube, поэтому "Open Kids" и получают такое внимание в этой соцсети, считает музыкальный обозреватель Панасов.

Однако, такое огромное количество просмотров на YouTube не приносят группе самой большой прибыли, отмечает продюсер Юрий Петров. Основной статьей доходов проекта он называет концертную деятельность группы, из которой участники получают свой процент.

Копірайт зображення open-kids.com Image caption Съемки клипа "Поколение танцы"

"Размер их заработка больше среднестатистической украинской зарплаты. Эти деньги отдаем им, а не родителям. Они не просят у них деньги, могут полностью себя содержать", - рассказал продюсер.

Кроме концертов в Украине, Армении, Беларуси и Латвии группа выступает в России. На 2019 год у "Open Kids" запланирован прощальный тур по 18-ю городам России, в частности, концерты будут в Москве, Томске, Сургуте и Новосибирске.

На вопрос о том, комфортно ли им там работать, продюсер отвечает, что речь идет прежде всего о детском творчестве и просит не вмешивать детей в политику: "У нас дети поют о мире, любви, дружбе. Мы популяризируем саморазвитие, призываем не опускать руки, развиваться. Мне хотелось, чтобы не привязывали политическую ситуацию к детскому творчеству".

Копірайт зображення open-kids.com Image caption Выступление в Москве, 2016 год

О концертной деятельности в России продюсер говорит, что работая там, проект занимается благотворительностью здесь, в Украине: "У нас есть дети, которые занимаются бесплатно в студии, дети, которые бесплатно приходят к нам на концерты".

Дети выросли

Несмотря на объявление прощального турне, подробности того, что будет с детской группой, которая уже повзрослела, продюсер не раскрывает.

Юрий Петров только рассказал, что большие изменения в "Open Kids" должны состояться летом 2019 года.

"Девушки из "Open Kids" стали взрослее, и теперь проект на распутьи. Артистки живут уже несколько другой жизнью. Поэтому стоит ожидать в 2019-2020 годах трансформацию проекта в нечто новое. Петров уже готовит замену "Open Kids" - проект "Детки" , - рассказал музыкальный обозреватель Игорь Панасов.

Копірайт зображення Joshua Benjamin Ali Image caption Выступление в Киеве, декабрь 2017

"Через 5 лет мне будет 21, я учусь на программиста и занимаюсь творчеством. Не знаю, как сложится моя жизнь, но думаю, что буду заниматься тем, чем мне нравится, и буду счастливым человеком", - говорит о своих планах на будущее участница "Open Kids" Анна Бобровская.

Во время интервью девушки ведут себя уверенно, они знают, как держаться перед камерой, как не расстраиваться, даже если не знаешь ответа на вопрос из школьной программы. Анна Бобровская философски говорит о своем отношении к хейтерам в соцсетях, Валерия Дидковская рассказывает, как в группе решаются рабочие конфликты.

Вместе с тем они еще по-детски перебивают друг друга, шутят, жалуются на учителей, которые валят и ставят плохие оценки, а еще время от времени отвечают на сообщение мамам о том, когда будут дома.

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