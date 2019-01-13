Есть ли у Трампа и Путина секреты?

Копірайт зображення BRENDAN SMIALOWSKI AFP Image caption За время президентства Трамп встречался с Путиным пять раз

Газета Washington Post утверждает, что президент США Дональд Трамп скрыл детали переговоров с российским президентом Владимиром Путиным и даже отобрал у переводчика заметки их разговора. Трамп все отрицает.

Газета пишет, что Трамп, в отличие от предыдущих президентов США, не берет с собой на переговоры с Путиным высокопоставленных сотрудников Белого дома и не делится ни с кем подробностями о ходе этих переговоров.

Комитет по иностранным делам палаты представителей Конгресса США уже заявил, что намерен провести заседание, посвященное недостатку информации о встречах Трампа с Путиным.

"Каждый раз когда Трамп встречается с Путиным, стране ничего не говорят. Америка заслуживает правды и Комитет Палаты представителей США по иностранным делам намерен узнать ее. Мы проведем слушания о тайнах, бурлящих вокруг странных отношений Трампа с Путиным и его окружением, и о том, как эти темные отношения влияют на нашу национальную безопасность", - говорится в заявлении сопредседателя комитета Элиота Энгеля, опубликованном на сайте комитета.

Washington Post утверждает, что после встречи с Путиным на саммите "большой двадцатки" в Гамбурге в 2017 году Трамп отобрал у переводчика записи, который тот делал во время переговоров, а также попросил не распространяться о содержании разговора даже в Белом доме.

После той встречи некоторых высокопоставленных сотрудников ознакомили с общим итогом переговоров. Двое из них захотели уточнить детали и обратились к переводчику - однако тот отказался говорить, сославшись на запрет Трампа.

При этом на той встрече помимо Трампа, Путина и переводчиков присутствовало еще несколько человек с американской стороны. Однако Трамп и Путин в Гамбурге поговорили еще и на банкете - и, утверждает газета, кроме них там был только российский переводчик.

В статье Washington Post говорится, что это не единичный случай. По данным издания, в 2018 году на переговорах с Путиным в Хельсинки Трамп не взял с собой никого кроме переводчика, и даже стенограммы разговора в Белом доме никто не видел.

Несколько сотрудников Белого дома заявили газете, что подробной информации ни об одних переговорах Трампа с российским президентом нет даже в засекреченных документах. Такое поведение президента США им кажется странным.

Издание отмечает, что обычно президенты США наоборот старались брать с собой на переговоры помощников и чиновников. В основном это делалось для того, чтобы сократить вероятность неверной интерпретации слов собеседника.

Кроме того, помощники и чиновники обычно делали записи и следили за тем, чтобы все ведомства и все сотрудники администрации президента, от которых по итогам переговоров могут потребоваться какие-то действия, вовремя узнали об этом.

Источники Washington Post в администрации президента США косвенно подтвердили информацию о том, что Трамп старается не брать с собой помощников на встречи с Путиным.

Секретов не держу

В Белом доме сначала заявили, что в статье есть столько неточностей, что не видят смысла ее подробно комментировать. Впоследствии Дональд Трамп отрицал утаивание информации из встреч с Путиным.

Впоследствии сам Дональд Трамп отрицал, что скрывает детали своих переговоров с Путиным. В комментарии для Fox News он сказал, что не держит никаких секретов относительно этих переговоров, а об информации журналистов, он сказал - "мне абсолютно наплевать".

За время президентства Трамп встречался с Путиным пять раз, однако в трех случаях это были непродолжительные беседы на различных международных саммитах. Встречи в Гамбурге в 2017 году и в Хельсинки в 2018 году - долгие переговоры двух президентов.

Президент США сказал, что проводил переговоры с Путиным в Хельсинки, как и любой другой президент, и они имели прекрасный разговор об "очень положительных вещах", таких как экономика. По его словам, любой мог слушать эти разговоры, а сама встреча была открытой.

Трамп отметил, что встречался лицом к лицу со многими лидерами стран, но сосредоточились именно на встрече с Путиным.

В свою очередь источники Washington Post в администрации президента США не прямо подтвердили информацию о том, что Трамп старается не брать с собой помощников на встрече с Путиным. По словам источника, пожелавшего сохранить анонимность, Трамп считает, что присутствие посторонних помешает выстроить доверительные отношения с Путиным, а отсутствие стенограмм связано с его озабоченностью большим количеством утечек из Белого дома.

Обвинения в сговоре

Дональд Трамп вступил в должность президента США в начале 2017 года. Во время своей предвыборной кампании он неоднократно заявлял о намерении наладить отношения с Россией. Многие еще тогда обвиняли его в сговоре с Путиным.

После победы Трампа на выборах в США началось расследование по факту возможных связей его предвыборного штаба с Россией. Кроме того, американские спецслужбы обвинили Россию во вмешательстве в процесс выборов.

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