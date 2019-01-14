Действительно ли личные автомобили скоро выйдут из употребления?

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Несколько месяцев назад я написал очень оптимистичную статью о том, что наши нынешние автомобили у нас, наверное, последние.

Она основывалась на прогнозах, согласно которым рынок автомобилей в ближайшее время может радикально измениться из-за повсеместного распространения электромобилей, сервисов совместных поездок вроде Uber и технологий беспилотного вождения.

Новые "роботакси" будут настолько дешевыми в использовании, что содержать собственные машины станет невыгодно. И такие изменения произойдут совсем скоро - вероятно, в течение десятилетия. По крайней мере, так считают авторы этих прогнозов.

Как следствие, в корне изменится вся наша жизнь.

Я сразу отметил, что эта идея противоречива, и пригласил читателей поделиться своим мнением. И они поделились - отзывы поступали тысячами.

Многие выразили восхищение этим прекрасным новым миром беспилотных авто. Но еще больше читателей настроены скептически. Поэтому мы донесли ваши сомнения экспертам, которые помогут нам исследовать вероятность того, что личных автомобилей скоро не станет.

Рассмотрим разные стороны будущей революции отдельно.

Жизнеспособны ли электромобили?

Прежде всего об электромобилях. Читатели волнуются, хватит ли в мире лития или кобальта, чтобы удовлетворить общую потребность в аккумуляторах.

Копірайт зображення ANDREW AITCHISON/GETTY IMAGES Image caption В мире уже продано 4 миллиона электромобилей

Отвечает Майкл Либрейх, эксперт по экологической устойчивости и глава лондонской консалтинговой компании по вопросам экологически чистой энергии и транспорта.

В мире достаточно обоих этих элементов, говорит он; вопрос скорее в том, сможет ли добывающая промышленность выкопать их в достаточном объеме. И в нее уже вливаются огромные инвестиции по мере того, как растет спрос.

Либрейх приводит статистику, согласно которой мы уже живем в эру электромобилей: четыре миллиона единиц уже продано, а еще один миллион выйдет на улицы только за шесть последующих месяцев, прогнозирует он.

Многие из известных аналитиков считают, что к 2030 году по улицам мира будут ездить более 100 млн электромобилей. Пусть это не тот полный переворот, о котором писал я, - всего на то время в мире будет примерно два миллиарда автомобилей, - и все же изменения поразительны.

Доверим ли мы вождение компьютеру?

Многие из читателей вспоминает о чувстве свободы, возникающей за рулем, о том, как приятно время от времени поддать газа.

Слова CarlitosWay: "Если вы думаете, что я прекращу щекотать нервы мальчикам на хвосте моего ягуара - ошибаетесь, недоумки".

Копірайт зображення MICHAEL COLE/GETTY IMAGES Image caption Для некоторых вести машину - чистая радость

Я передал эту проблему в надежные руки Гэри Маркуса - профессора психологии из Нью-Йоркского университета, который также нашел время основать компанию по разработке искусственного интеллекта (ИИ), сразу выкупленную компанией Uber.

Маркус признает, что управление автомобилем позволяет "насладиться свободой", но это не значит, что мы пожизненно будем хотеть - будем вынуждены - это делать.

"В конце концов все сведется к вопросу безопасности, - говорит профессор Маркус. - Придет день, когда беспилотные авто станут безопаснее, чем управляемые".

Но - и это важное «но» - этот день не наступит в ближайшие десять лет. По его мнению, решение проблем безопасности, связанных с беспилотным управлением, займет еще пару десятилетий.

Это, наверное, удивит тех, кто восторженно наблюдал за успехом программ ИИ, например, AlphaZero компании DeepMind (которую несколько лет назад приобрел Google). Впервые взявшись за шахматы, через 2 часа программа AlphaZero уже выигрывала у шахматистов-людей; через четыре - у лучшего шахматного компьютера; а через 9 часов эта программа обошла всех шахматистов в мире, как компьютеры, так и людей.

Впрочем, технологии беспилотного вождения развиваются значительно медленнее, говорит профессор Маркус, ведь дорожное движение гораздо сложнее и менее предсказуемо, чем игра в шахматы.

Почему так сложно научить компьютер управлять?

Оказывается, сложность беспилотного дорожного движения - прекрасная иллюстрация ограничений современного ИИ. Дело в том, что компьютеры часто выполняют сверхсложные задачи лучше, чем умные люди, и одновременно не справляются с задачами, которые под силу глупым.

Копірайт зображення LAGUNA BEACH POLICE DEPARTMENT Image caption Эта Tesla в прошлом году врезалась в припаркованную полицейскую машину в Калифорнии; по словам водителя, она ехала в режиме автопилота

Когда же речь идет о вождении, ошибки здесь абсолютно недопустимы, говорит профессор Маркус.

Беспилотный автомобиль может ездить безупречно 99,99% времени, но ему все равно нельзя доверять, если в 0,01% времени он будет въезжать в припаркованные машины или убивать пешеходов.

Осознав, что беспилотные авто еще долго не смогут гарантировать безопасность в сложной среде (то есть, вне автомагистралей), лидеры автомобильных перевозок стали значительно сдержаннее в прогнозах "беспилотной революции".

Возьмем Uber, который вложил сотни миллионов долларов в развитие технологий беспилотного вождения. В 2014 году тогдашний директор компании Трэвис Каланик пообещал, что автомобили скоро потребуют водителей. Сейчас же в самых смелых обещаниях этой компании говорится лишь о "гибридной сети".

"В некоторых локациях и случаях беспилотные автомобили будут иметь преимущество, тогда как в других локациях, случаях, погодных условиях и регионах автомобилями сети Uber еще долго будут управлять примерно так же, как и сегодня", - признает Эндрю Зальцберг, директор Uber по исследованиям и транспортной политике.

Будут ли беспилотные такси приезжать в отдаленные села?

Копірайт зображення EDUCATION IMAGES/GETTY IMAGES Image caption Читатели сомневаются, что беспилотные перевозки когда-нибудь достигнут сельской местности

Ответ Зальцберга на распространенное замечание, возможно, вас удивит. По его словам, в родной Калифорнии Uber наиболее всего изменил транспортную арену именно в небольших городах и селах.

Ранее дождаться такси в глубинке этого штата было проблематично, говорит он, но теперь его компания нередко подает машину за 5-10 минут даже в самые отдаленные точки.

Причина в расширении сети, объясняет он. Сейчас Uber имеет достаточно пользователей - по крайней мере в Калифорнии - и может обеспечить водителям выгоду, то есть, много заказов даже в регионах с низкой плотностью населения.

Выводы

Итак, два из трех движущих факторов транспортной революции - электромобили и сервисы совместных поездок - действительно активно развиваются и не заставят себя ждать.

Впрочем, третий и самый важный фактор - автоматизация движения - пока сильно отстает.

Копірайт зображення OLA Image caption Мобильные приложения по перевозкам популярны как никогда: индийская фирма Ola активно расширяется за пределами домашнего рынка и в прошлом году начала работать в Великобритании

Так, сегодня вы уже можете купить автомобиль, который сам прокладывать путь по трассе - впрочем, вы все равно должны держать руки на руле, потому что эти технологии официально считаются только последней версией круиз-контроля.

Очевидно что на одобрение полностью автоматических транспортных средств уйдет значительно больше, чем десять лет - и только после этого начнется настоящая транспортная революция, икоторая принесет нам ожидаемые "роботакси".

Рано или поздно это произойдет - но не так рано, как надеялись многие из нас.

Ставка в 120 миллиардов долларов

А тем временем другие силы пытаются подорвать нашу привязанность к автомобилям.

В прошлом месяце Uber начал размещать свои акции на фондовой бирже США. Это будет одно из самых крупных открытых предложений в истории бизнеса, ведь, как говорят, эту компанию оценивают в 120 млрд долларов - и это несмотря на то, что в третьем квартале 2018 года она потеряла более миллиарда.

Так почему же эта компания идет на такой риск?

Потому что Uber находится в авангарде битвы за будущее одной из важнейших сфер бизнеса на земле - транспортных перевозок.

Есть много доказательств, что изменения на рынке уже начались - посмотрите только на статистику продаж автомобилей в Великобритании.

Прошли те времена, когда блестящее новое авто было вершиной наших мечтаний. Нынешние двадцатилетние все чаще даже прав не получают, поскольку у них есть другие способы доехать, куда заблагорассудится.

Копірайт зображення AFP Image caption Компания Uber недавно инвестировала в сервис аренды электрических велосипедов и скутеров Lime

Именно этим аргументом и оперирует Эндрю Зальцберг. Он прогнозирует, что многие из милениалов так никогда и не будут владеть автомобилем.

"Люди выбирают то, что им удобно", - говорит он. Сегодня Uber сосредоточивает усилия на различных транспортных альтернативах; в частности, недавно компания вложила деньги в сервис аренды электрических велосипедов и скутеров.

"Здесь в Сан-Франциско утром вы скорее доберетесь на работу на велосипеде, но поздно вечером вам может понадобиться такси, чтобы доехать в аэропорт", - говорит Зальцберг.

Многие другие компании наступают Uber на пятки, находя новые способы дешевых и эффективных транспортных перевозок.

Следовательно, даже если революция откладывается, есть много других причин, которые, возможно, поспособствуют тому, чтобы вы поберегли деньги и удержались от покупки собственного авто.

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