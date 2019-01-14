Что будет с кинотеатром "Киев"?

Копірайт зображення Униан

Будущее кинотеатра под вопросом: заместитель председателя КГГА Владимир Слончак сообщил, что столичные власти в ближайшее время проведут конкурс по определению нового арендатора помещения, в котором расположен "Киев".

Еще за несколько недель до конкурса, когда нынешние арендаторы заявили, что им пока не продлили аренду, по интернету стали "бродить" различные версии того, что может произойти с "Киевом". Сторонники культового столичного кинотеатра боятся, что с возможной сменой арендатора исчезнет и его артхаусный дух.

14 января киевские власти наконец рассказали, что планируют делать с кинотеатром дальше.

Конкурс для определения арендатора планируют провести уже в течение одного-двух месяцев. Новым арендатором помещения станет тот, кто предложит наибольшую арендную плату.

По словам Владимира Слончака, в КГГА ожидают, что плата за помещение площадью более 7 тысяч квадратных метров должна составлять по крайней мере 700 тысяч грн в месяц. До этого, говорит он, городской бюджет получал за аренду "Киева" только 47 тысяч грн.

Заместитель председателя КГГА заверил, что участвовать в предстоящем конкурсе сможет любой, включая предыдущих арендаторов.

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Слончак полностью исключил вариант, при котором целевое назначение помещения "Киева" изменят. По его словам, кинотеатр будет продолжать свою работу независимо от того, кто станет новым арендатором здания.

Что происходит?

Еще с конца 1990-х здание по адресу улица Большая Васильковская (тогда - Красноармейская. - Ред.), 19, которое находилось в коммунальной собственности города, арендовало общество с ограниченной ответственностью "Культурный центр "Кинотеатр "Киев".

С тех пор арендаторы успели за личный счет провести в помещении капитальный ремонт и превратить его в один из самых лучших кинотеатров столицы, который стал площадкой для проведения ряда кинофестивалей, в том числе международного кинофестиваля "Молодость".

Однако в конце прошлого месяца стало известно, что перспективы "Киева" весьма туманны. Первым об этом рассказал председатель Госкино Филипп Ильенко, который заявил, что 4 января 2019 года срок действия аренды помещения кинотеатра истекает.

По его словам, Департамент коммунальной собственности Киева не только проигнорировал обращение арендатора кинотеатра о продлении аренды, но и не сообщил о каких-то возможных планах по дальнейшему использованию здания.

Копірайт зображення Униан Image caption Осенью закрылись столичные кинотеатры "Украина" и "Кинопанорама"

Известие о шаткой ситуации вокруг будущего "Киева" возмутило соцсети: возмущались как представители киносообщества, так и просто интернет-пользователи.

Остроты добавлял и тот факт, что осенью стало известно о закрытии еще двух знаковых для столицы кинотеатров - "Украина" и "Кинопанорама". Оба прекратили работу 1 октября. Уже известно, что на месте одного из них планируют построить девятиэтажный отель.

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Впоследствии в Департаменте коммунальной собственности Киева подтвердили: договор об аренде помещения кинотеатра "Киев" истек 4 января и продлевать его не будут.

В ведомстве отметили, что сообщали об этом арендаторам здания еще в октябре и декабре прошлого года, а во время принятия решения учитывали предложения столичного Департамента культуры.

Копірайт зображення Униан Image caption Пока "Киев" работает как раньше, говорят в кинотеатре

В разговоре с BBC News Украина представители кинотеатра "Киев" отметили: никакого официального ответа о непродлении договора аренды не получали - несмотря на то, что сами обращались в КГГА с просьбой продлить срок действия соглашения на 10 лет.

Сейчас, говорят они, кинотеатр продолжает работать в том же режиме, что и раньше, но "что будет дальше, мы не знаем".

Перспективы "Киева" и почему они беспокоят

Еще в конце декабря руководительница киевского Департамента культуры Диана Попова заверила, что закрытие "Киеву" не грозит.

"Кинотеатр продолжит свою работу в том же формате, что и сейчас, - подчеркнула Попова. - Любые другие заявления - домыслы, не более. Город просто не может ставить под угрозу дальнейшую работу этого легендарного кинотеатра".

При этом она заявила, что у города есть опасения относительно платежеспособности арендатора здания, поэтому не исключен вариант передачи кинотеатра в собственность коммунальной сети "Киевкинофильм".

Копірайт зображення Униан Image caption Директор столичного Департамента культуры Диана Попова уверяет, что "Киев" не закроют. Но могут передать в собственность коммунальной сети кинотеатров

"Киевкинофильм" - это созданное в 2007 году объединение кинотеатров, принадлежащих городу. В эту сеть сейчас входят кинотеатры "Флоренция", "Лейпциг", "Краков", "Загреб", "Братислава", "Киевская Русь", "Лира", "Салют" и ряд других.

Несмотря на известие о том, что закрытия "Киева" не будет, перспективы отстранения действующего руководства от работы кинотеатра восприняли не слишком положительно.

В январе на сайте КГГА появилась петиция с призывом к властям продлить аренду помещения кинотеатра и дать возможность арендаторам работать дальше.

"Нет никаких сомнений в том, что именно ООО "Культурный центр "Кинотеатр Киев" является создателем уникального культурного пространства, которым стал сейчас кинотеатр. Именно благодаря усилиям этой команды и ее ежедневной кропотливой работы, столица имеет культурный институт европейского уровня", - говорят авторы петиции. За несколько дней под обращением подписались более 2 тысяч человек.

Image caption "Киев" может стать частью коммунальной сети "Киевкинофильм", в которой в настоящее время входят кинотеатры "Флоренция", "Загреб" и "Братислава"

На сторону действующего руководства "Киева" стал и глава Государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко. Он отметил, что не сомневается в профессионализме руководителей сети "Киевкинофильм", которой могут передать "Киев": они, по его словам, сделали немало для того, чтобы возродить коммунальные кинотеатры.

"Однако это все вовсе не означает, что руководитель кинотеатра "Киев" Вилия Ивановна Бондаренко и ее команда - менее эффективные менеджеры в области кинопроката. Хотя это именно они сохранили, возродили и развивают кинотеатр "Киев" за частные средства на протяжении вот уже 20 лет и превратили его в одну из основных киноплощадок и фестивальных центров не только Киева, но и всей страны", - добавил Ильенко.

Против передачи кинотеатра в коммунальную собственность выступили и представители киноиндустрии - в частности директор фестиваля KyivMusicFilm Кирилл Марикуца, организаторы фестиваля документального кино Docudays UА и директор кинодистрибьюторской компании "Артхаус Трафик" Денис Иванов.

Копірайт зображення Униан Image caption За действующее руководство кинотеатра "Киев" заступился председатель Госкино Филипп Ильенко

Чтобы привлечь внимание к ситуации, сложившейся вокруг "Киева", 29 января в кинотеатре решили провести премьеру исторического фильма "Круты 1918". Решение приняли во время встречи Филиппа Ильенко, министра культуры Евгения Нищука и продюсеров ленты Артема Колюбаева и Андрея Корниенко, которые заявили, что это хороший способ поддержать кинотеатр в сложные времена.

"Премьера, на которую будут приглашены почетные гости, в том числе руководители государства и правительства, состоится в культурном центре "Кинотеатр "Киев". Надеюсь, к тому времени все проблемные вопросы дальнейшей работы кинотеатра будут решены", - добавил Филипп Ильенко.

"Отжать "Киев"?

В руководстве "Киева" рассказали BBC News Украина, что до решения о проведении конкурса на определение нового арендатора помещения кинотеатра городские власти в разговорах с ними настаивали на том, чтобы "Киев" присоединился к коммунальному предприятию "Киевкинофильм".

При этом там не исключали вариант, что удастся обойтись без увольнений и сохранить весь персонал кинотеатра (включая руководство) на местах, но уже в рамках не частной структуры, а муниципальной сети.

"От Департамента коммунальной собственности такое предложение было, чтобы просто готовым заведением перейти в "Киевкинофильм". Но мы этот вариант пока не рассматриваем", - заявила в комментарии Ирина Шинкаренко, заместитель директора кинотеатра, и добавила, что непродление аренды под предлогом якобы их неплатежеспособности в кинотеатре расценивают не иначе как способ "отжать" "Киев".

Копірайт зображення UNIAN Image caption В случае передачи "Киева" новому арендатору репертуар кинотеатра может сильно измениться, говорят в его руководстве

"В Департаменте культуры, когда говорили о нашей неплатежеспособности, несколько исказили факты: аренда может начисляться разными ставками и мы действительно обращались в Департамент коммунальной собственности, что мы - учреждение культуры, и просили учесть это. Чтобы, если это возможно по действующему законодательству, нам насчитали не самую высокую ставку из возможных. Вот и все. А перекрутили эту просьбу так, что мы якобы неплатежеспособны", - говорит Ирина Шинкаренко.

Перспективы "Киева" в случае перехода в коммунальную сеть в действующем руководстве кинотеатра расценивают не очень позитивно: "Что касается нас, то мы всегда исходили из того, что было интересно, как нам казалось, нашему зрителю. Если посмотреть на репертуар учреждений "Киевкинофильма" , там нет большого количества авторского кино, а тем более, чтобы такие фильмы показывали в хорошее время - не в 11 вечера, а чтобы они действительно были в приоритете".

"Конечно, мы не можем знать наверняка, но можно предположить, что в случае передачи "Киева" новому арендатору политика кинотеатра может сильно измениться", - говорит Шинкаренко.

Оперативного комментария о том, планирует ли действующее руководство "Киева" участвовать в новом конкурсе, BBC News Украина получить не удалось.

Какими будут условия конкурса?

В КГГА отметили, что конкурс необходимо провести согласно новым нормам, которые вступили в силу с 1 января 2019 года.

По словам Владимира Слончака, победителем конкурса будет определен тот субъект, который предложит наибольший размер арендной платы.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Заместитель председателя КГГА Владимир Слончак говорит, что нового арендатора "Киева" будут выбирать по нескольким критериям

Однако деньги не будут единственным критерием, заверил Солончак. По его словам, в условиях конкурса будет прописано, что новый арендатор должен провести капитальный ремонт помещения, а также обеспечить проведение в кинотеатре "художественных мероприятий, необходимых городу Киеву".

На вопрос о том, рассматривается ли все еще возможность передачи "Киева" коммунальному предприятию "Киевкинофильм", в КГГА ответили: "Киевкинофильм" является субъектом хозяйствования и поэтому так же, как и любой другой, может участвовать в конкурсе и предлагать свою цену аренды".

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