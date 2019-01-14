Согласие на секс: что именно это означает

Копірайт зображення Getty Images Image caption "Любовь не причиняет боли" - надпись на плакате участницы демонстрации в международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, София, Болгария

Секс без добровольного согласия в Украине отныне является изнасилованием, что предусмотрено новыми изменениями в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Если подобное происходит в браке, то это является отягчающим обстоятельством при привлечении к ответственности. Иными словами, теперь всегда требуется согласие обоих партнеров.

Комментаторы нововведений в социальных сетях разделились на два основных лагеря - их безоговорочных сторонников и жестких критиков. Первые настаивают, что новый закон не слишком что-то меняет в понимании сексуального насилия. Он закрепляет самоочевидные вещи. Согласие требовалось всегда.

Критики убеждены, что общее определение добровольного согласия как "результата свободного волеизъявления лица, с учетом сопутствующих обстоятельств, оставит широкое поле для манипуляций, клеветы, коррупции. В конце концов, они не будут понимать, где граница между недобровольностью и, к примеру, кокетством.

Недостаток доверия к украинским правоохранителям и правосудия, а также коррупция в полиции и судах заставляют многих сомневаться в том, действительно ли новый закон будет работать в интересах жертв.

BBC News Украина уже писала о том, что такие нововведения в первую очередь являются составляющей политики противодействия домашнему насилию. Это явление - комплексное, а секс без согласия - только одно из его проявлений.

Кроме того, большинство страхов и недоразумений, которые вызывает закон, не имеют юридической основы.

Законодательство, по сути, утверждает принцип равноправия мужчины и женщины в интимных отношениях.

"Шум в социальных сетях - это демонстрация страха мужчин, их лишают единоличной власти и контроля над таким важным процессом. Эти изменения в законодательство настаивают на том, что такие власть и контроль имеют и партнер, и партнерша", - отмечает психолог общественного центра "Женские перспективы" Марта Чумало.

Ниже мы объясняем три ключевых аспекта законодательных норм и их возможного влияния на жизнь украинцев.

Согласие требовалось и раньше

Добровольное согласие на секс, прописанное отныне в законодательстве, не является кардинальным юридической изменением, по мнению специалистов.

"Появление в законе термина "добровольное согласие" призвано разъяснить одним: "Если лицо не желает - оставь его в покое!". А другим: "Если я не хочу - никто не имеет права меня заставлять", - отмечает Максим Магда, адвокат, специалист по противодействию домашнему насилию.

Это правило, по его мнению, подходит именно для случаев домашнего насилия, "когда и обидчик, и пострадавшее лицо не понимают, что секс без согласия - это изнасилование, а не супружеский долг".

"Кстати, так фактически было и до 11 января, просто об этом мало кто говорил. Согласие может выражаться словесно или будет молчаливым - это не имеет значения", - отмечает юрист.

Копірайт зображення YURIY DYACHYSHYN/GettyImages Image caption Акция за права женщин, Киев, 8 марта 2018 года

Если, предположим, женщина подаст заявление в полицию об отсутствии добровольного согласия, а мужчина заявит, что все было взаимно и добровольно, нужны свидетели, документы, вещественные доказательства, чтобы доказать его вину.

Де-факто так было и раньше, когда об изнасиловании говорилось, когда применялась физическая сила, или же были угрозы, или же жертва находилась в беспомощном состоянии.

Недобровольно - где доказательства?

Новая квалификация изнасилования как "действий сексуального характера, связанных с проникновением в тело другого лица без добровольного согласия" может привести к тому, что полиции придется реагировать на большее количество случаев.

Впрочем, правоохранители будут только технически документировать каждый случай. Для того чтобы обидчика привлекли к ответственности в суде, нужны доказательства, причем очень серьезные. По старой квалификации этого преступления их было сложно собрать. Их и в дальнейшем будут собирать так же.

Если женщина не согласилась на секс, но он состоялся, то велика вероятность, что к ней применили силу, ей угрожали, довели до беспомощного состояния.

"В преступлениях этой категории это очень непросто, ведь нужно путем следственных действий, экспертиз доказать факт не только интимной связи между партнерами, но и отсутствия добровольного согласия. Это иногда очень сложно сделать в случаях реального изнасилования, из-за чего многие преступники избегают ответственности. Сфабриковать же такое дело, в зависимости от обстоятельств, либо крайне трудно, либо вообще невозможно. Подбросить наркотики или похищенную вещь проще", - объясняет Максим Магда.

Интимные отношения в обмен, скажем, на дорогие подарки или обещание жениться не подпадает под определение нового закона, объясняют юристы.

В контексте проблемы клеветы и правоохранители, и правозащитники напоминают об уголовной ответственности: есть статья 384 о заведомо ложных показаниях.

Впрочем, все эти правовые нюансы демонстрируют пропасть между Facebook-шутками и реалиями уголовных производств.

За изнасилование без отягчающих обстоятельств будут наказывать лишением свободы на срок от трех до пяти лет. За такое преступление относительно одного из супругов, или бывших супругов, или любого, с кем человек находится в близких или семейных отношениях, предусмотрено лишение свободы сроком на пять-десять лет.

Новизна - не в согласии, а в сопутствующих обстоятельствах

Оценивая каждую конкретную ситуацию, следователи должны будут учитывать сопутствующие обстоятельства. Особенно это важно, если к жертве не применяли физическую силу, она не была в беспомощном состоянии, по версии следствия. То есть она не согласилась на интимные отношения, но и не сопротивлялась, потому что скорее всего просто не могла этого делать.

Это действительно может расширить список действий сексуального характера, за который будут привлекать к ответственности.

"Она может быть напугана, например, физическими данными преступника, количеством нападающих, обстановкой, в которой оказалась. Женщина, страдающая от домашнего насилия, из-за беспомощности и отчаяния фактически терпит очередные изнасилования, не видя смысл в том, чтобы хоть как-то этому противостоять" , - описывает различные сопутствующие обстоятельства Максим Магда. Именно их и будет учитывать полиция.

Адвокат отмечает, что существуют специальные методики расследования дел, когда жертва не сопротивлялась. При этом значение имеет, вовремя ли она сообщила о преступлении в полицию.

Новые положения о добровольном согласии критикуют за их всеобщность, поверхностность, декларативность. В условиях украинской коррупции - традиционно, что чем более общей является норма закона, тем больше возможностей она дает для злоупотреблений.

Впрочем, законодательные инновации дают надежду, что права женщин, а именно они в более 90% являются жертвами сексуального насилия, будут защищены лучше.

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