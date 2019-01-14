Копірайт зображення Игорь Буренко

Десятки людей в сумерках передвигаются по подземелью, слушая про искусство и историю. Это экскурсия в гроте Одесского художественного музея.

Музей расположен в памятнике архитектуры национального значения. Традиционно для Одессы дом построен из ракушняка. Материал добывали из-под земли, поэтому под дворцом образовались пустоты. Впоследствии там обустроили подземный грот.

Такое яркое место раньше было почти недосягаемым для горожан. Чтобы попасть сюда, желающие должны были договариваться заранее и идти большой группой.

Копірайт зображення Игорь Буренко Image caption Подземный грот в художественном музее стал более доступным для посетителей

Сейчас эту экскурсию проводят регулярно. Посмотреть на музейные катакомбы приходят люди разного возраста - от подростков до пенсионеров. Посетителей ведут длинными туннелями и показывают, где раньше был тайный выход к морю.

Рассказ слушают молча, потому что каждый звук здесь разносится громким эхом. Уже после экскурсии живо обсуждают услышанное:

"Раньше я не знала, что в Одессе есть такое место, а тем более в музее", - делится посетительница.

Копірайт зображення Игорь Буренко Image caption Подземные катакомбы растянулись под Одессой на сотни километров. Теперь некоторые из них можно посетить во время экскурсии в музей

Двигателем таких неформатных мероприятий стали волонтеры, которые создали организацию Museum for change и решили "спасать" музеи. Оказалось, что в Украине это не так уж и просто.

"За рубежом посещение музеев - это погружение в культуру. Мы же привыкли к тому, что музеи в Украине - это боль. Приходишь и разочаровываешься. Но сейчас культура стала больше нужна всем, потому что музеи - это "безопасное пространство" во времена неопределенности страны" , - рассказывает куратор проекта Museum for Сhange Александра Ковальчук.

В Одесском художественном музее хранятся работы Айвазовского, Репина, Кандинского, Шишкина, Костанди, Врубеля, Куинджи и многих других известных художников.

Активисты базой для своего творчества выбрали Одесский художественный музей.

Новую часть команды научные сотрудники приняли не сразу. Кто-то поддерживал реформы, некоторым было сложно менять свой ритм работы еще и за маленькую зарплату. Через несколько лет сотрудничества конфликтов стало меньше. С мая 2018 года куратор волонтерского проекта Museum for Change стала заместителем директора.

"Да, иногда мы дискутируем, спорим. Но уверена, это нормально", - говорит Александра.

Активно волонтеров поддерживает и новый руководитель музея Александр Ройтбурд.

Копірайт зображення Архивы музея Image caption В Одесском художественном музее однажды организовали выступление группы "Хамерман уничтожает вирусы"

Как-то даже проводили концерт фрик-группы "Хамерман уничтожает вирусы". Запад понравился не всем, но популярность музея возросла.

Александра вспоминает, что всего за несколько дней это нестандартное выступление набрало 4000 репостов: "Я не могу посоветовать такой пиар-ход другим музеям - это очень рискованный шаг. Но охват был огромный".

Уроки в формате Museum for kids

Аудитория молодеет, говорит волонтер. Основные посетители - это 40+, но и детям место нашлось. Два года назад в Одессе появился формат Museum for Kids. Обычно, детвора сидит на полу и общается с искусствоведом. Дети рисуют "свое вдохновение" или картины, которые вокруг них.

"Мы хотим, чтобы дети, приходя в музей, получали положительный опыт и чувство легкости, интереса и любопытства. То, чего мы были лишены в детстве", - добавляет волонтер.

За три года работы волонтеры успели запустить несколько проектов и для других музеев города и даже консультировать коллег из Львова и Киева.

Может ли государственный музей стать прибыльным?

Копірайт зображення Игорь Буренко

Местные власти к новациям музея относятся позитивно.

"В прошлом году я назначил Александра Ройтбурда на должность директора Одесского Худмузея. Сопротивления от некоторых политических сил было много, но общественность активно поддержала эту кандидатуру, потому ято Ройтбурд - первоклассный менеджер. С ним музей получил вторую жизнь. И если мы хотим иметь современные музеи - должны кардинально менять подход к развитию и управлению этими учреждениями", - комментирует руководитель Одесской ОГА Максим Степанов.

Билет в Одесский худмузей - 70 грн

Общее финансирование музеев Одесской области на этот год - более 41 млн грн.

Это больше, чем в прошлом году, но недостаточно для полноценного реформирования музейной системы.

"Всегда есть, на что тратить средства, - спорт, школы, дороги. Как сегодня можно просить деньги на музей?" - говорит Александра Ковальчук.

Осознавая, что официальных поступлений недостаточно, одесские волонтеры решили увеличивать музейный бюджет самостоятельно: проводя яркие мероприятия и продавая сувениры. Так, за прошлый год на спецсчет музея удалось заработать дополнительный миллион гривен. Деньги пошли на премии работникам, новую технику и закупку сувениров, но и здесь не все так просто.

Копірайт зображення Игорь Буренко Image caption С новым руководителем Одесский художественный музей получил вторую жизнь, говорят в обладминистрации

Активисты считают, что финансировать культуру и искусство должно не столько государство, сколько население.

"Музеи могут зарабатывать, продавая билеты и сувениры, но такой заработок не существенный. Основные ресурсы для развития все же должны поступать от общественности. И сейчас сотни людей готовы финансировать учреждения", - говорит Александра.

Как выяснилось, заработать дополнительный миллион проще, чем его потратить.

• Александр Ройтбурд - один из самых известных современных художников Украины. Несмотря на протесты "Оппозиционного блока", 19 марта 2018 года был назначен директором Одесского художественного музея.

Если государственному музею нужен юрист или третий дворник - это должны утвердить все профильные комиссии, а потом еще и поддержать областной совет, рассказывает Александра. С грустью добавляет: "О должности типа дизайнера или SMM-специалиста речь вообще не идет, вы понимаете".

Законодательство устарело. Во многом оно опирается на советское: миллион ограничений и практически никаких прав.

Волонтер говорит: "Мы не можем предложить сотрудникам такие оклады, которые музей считает нужным. Даже если имеет на это средства".

Копірайт зображення Игорь Буренко Image caption Активисты считают, что финансировать культуру и искусство должно не столько государство, сколько население

Но самый главный законодательный конфликт в вопросе о том, что охранять - музейные экспонаты или здание, где эти коллекции хранятся?

Украинские музеи, преимущественно расположены в памятниках архитектуры, а не в новых зданиях. Если заботиться о произведениях искусства: ставить вытяжки, кондиционирование, системы контроля температуры - это нарушит интерьер и нанесет вред аутентичному виду здания. Но если этого не делать - можно потерять экспонаты.

И этот конфликт надо решать уже сегодня, потому что, говорят в музее, можно постепенно потерять и здание, и картины.

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