Кумбха-мела: индийский фестиваль, который собрал 120 млн человек
На севере Индии начинается крупнейший в мире индуистский религиозный фестиваль. Миллионы людей собрались для участия в ритуальном омовении у слияния рек Ганг и Ямуна.
Как передает корреспондент BBC Гиита Пандей, в день начала праздника собралось около 15 миллионов паломников.
Во время 49-дневного празднества в январе-феврале текущего года фестиваль, как ожидается, посетят более 120 млн человек.
Национальное празднество даже можно увидеть из космоса.
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Ритуальное омовение символизирует очищение души и тела. Верующие полагают, что таким образом они "смывают с себя грехи и приносят спасение".
Самые необычные персонажи на фестивале это нага-садху, аскеты, которые отказались даже от своей одежды. Свои обнаженные тела, как защитным слоем, они покрывают пеплом.
В ходе Кумбха-мелы 2013 года женщинам-аскетам впервые разрешили совершить ритуальное купание в Сангаме.
В этом году фестиваль посетят сотни трансгендеров. Кроме того, более миллиона иностранных паломников примут участие в мероприятии, сообщил BBC представитель местных властей.
Подготовка к празднику заняла более года, что значительно больше, чем подготовка к хаджу - ежегодному обряду паломничества мусульман в Мекку.
Мела (что означает "ярмарка" на хинди) проводится в Аллахабаде на протяжении веков, но в последние два десятилетия она превратилась в настоящее мега-событие. Организация нынешнего фестиваля обошлась в 400 млн долларов.
Для размещения людей соорудили палаточный городок площадью 32 квадратных километра, проложили сотни километров новых дорог. Были таже построены новые больницы, банки, пожарные депо и 120 тысяч туалетов.
Более 30 тысяч полицейских и военных должны обеспечивать безопасность города.
В преддверии фестиваля представители религиозных культов проводили ежедневные процессии, отличающиеся большой пышностью и театральностью.
Атмосфера на фестивале веселая, власти объявили, что в рамках празднования запланированы выступления музыкальных и танцевальных коллективов.
Помимо этого, можно посетить множество стихийных аттракционов - фокусы с канатами, выступления барабанщиков и певцов.
Большинство паломников, однако, говорят, что они здесь не только ради развлечений, а чтобы "ответить на призыв Матери Ганги".
"Я верю, что омовение в реке в этот день смоет все мои грехи", - говорит фермер Прамод Шарма.
"Воды здесь имеют регенеративные свойства. Воды этой реки излечат от болезней и помогут защитить в будущем меня и мою семью", - говорит Шахбжи Раджа.
История праздника Кумбха-мела уходит своими корнями в глубокую древность. Считается, что во время битвы богов и асуров за кувшин амриты несколько капель упали на землю в Праяге (Аллахабад), Харидваре, Уджайне и Нашике.
Именно в этих четырех городах на протяжении веков собираются паломники.
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