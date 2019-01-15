Кумбха-мела: индийский фестиваль, который собрал 120 млн человек

На севере Индии начинается крупнейший в мире индуистский религиозный фестиваль. Миллионы людей собрались для участия в ритуальном омовении у слияния рек Ганг и Ямуна.

Как передает корреспондент BBC Гиита Пандей, в день начала праздника собралось около 15 миллионов паломников.

Во время 49-дневного празднества в январе-феврале текущего года фестиваль, как ожидается, посетят более 120 млн человек.

Национальное празднество даже можно увидеть из космоса.

Ритуальное омовение символизирует очищение души и тела. Верующие полагают, что таким образом они "смывают с себя грехи и приносят спасение".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Кумбха-мела проводится в Аллахабаде один раз в 12 лет

Самые необычные персонажи на фестивале это нага-садху, аскеты, которые отказались даже от своей одежды. Свои обнаженные тела, как защитным слоем, они покрывают пеплом.

В ходе Кумбха-мелы 2013 года женщинам-аскетам впервые разрешили совершить ритуальное купание в Сангаме.

В этом году фестиваль посетят сотни трансгендеров. Кроме того, более миллиона иностранных паломников примут участие в мероприятии, сообщил BBC представитель местных властей.

Подготовка к празднику заняла более года, что значительно больше, чем подготовка к хаджу - ежегодному обряду паломничества мусульман в Мекку.

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Мела (что означает "ярмарка" на хинди) проводится в Аллахабаде на протяжении веков, но в последние два десятилетия она превратилась в настоящее мега-событие. Организация нынешнего фестиваля обошлась в 400 млн долларов.

Для размещения людей соорудили палаточный городок площадью 32 квадратных километра, проложили сотни километров новых дорог. Были таже построены новые больницы, банки, пожарные депо и 120 тысяч туалетов.

Более 30 тысяч полицейских и военных должны обеспечивать безопасность города.

В преддверии фестиваля представители религиозных культов проводили ежедневные процессии, отличающиеся большой пышностью и театральностью.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Кумбха-мела - важный праздник индуизма

Атмосфера на фестивале веселая, власти объявили, что в рамках празднования запланированы выступления музыкальных и танцевальных коллективов.

Помимо этого, можно посетить множество стихийных аттракционов - фокусы с канатами, выступления барабанщиков и певцов.

Большинство паломников, однако, говорят, что они здесь не только ради развлечений, а чтобы "ответить на призыв Матери Ганги".

"Я верю, что омовение в реке в этот день смоет все мои грехи", - говорит фермер Прамод Шарма.

"Воды здесь имеют регенеративные свойства. Воды этой реки излечат от болезней и помогут защитить в будущем меня и мою семью", - говорит Шахбжи Раджа.

История праздника Кумбха-мела уходит своими корнями в глубокую древность. Считается, что во время битвы богов и асуров за кувшин амриты несколько капель упали на землю в Праяге (Аллахабад), Харидваре, Уджайне и Нашике.

Именно в этих четырех городах на протяжении веков собираются паломники.

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