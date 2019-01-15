Погибший мэр Гданьска Павел Адамович: чем он известен

Копірайт зображення AFP Image caption Мэр польского города Гданьска Павел Адамович, которого ранили ножом во время благотворительного концерта, скончался в больнице

Мэр польского города Гданьск Павел Адамович скончался на следующий день после нападения, которое произошло 13 января во время благотворительного концерта.

Его жена Магдалена, профессор права Гданьского университета, во время нападения находилась в Лондоне. Польша доставила ее домой за государственный счет.

У мэра осталось две дочери - Антонина (2003 года рождения) и Тереза (2010 года рождения).

Павел Адамович родился в Гданьске 2 ноября 1965 года, как указано в его официальной автобиографии. Его родители Тереза ​​и Ришард переехали в город в 1946 году.

Адамович вырос в родном городе и с юных лет занимался политикой.

Изучал право в Гданьском университете, где и стал членом студенческого движения. Будущий мэр поддержал в 80-х годах демократическую оппозицию в Польше. Адамович вступил в ряды партии "Солидарность" Леха Валенсы, был одним из организаторов забастовки 1988 года и стал председателем забастовочного комитета.

Копірайт зображення REUTERS Image caption На этом фото Павел Адамович собирает средства на благотворительность за несколько часов до нападения

C 1990 по 1993 годы работал проректором Гданьского университета.

В 1990 году был избран членом городского совета в Гданьске и занимал эту должность до 1998 года, когда был избран мэром Гданьска.

На первых выборах мэра в 2002 году Павел Адамович победил с большим отрывом и с тех пор неизменно занимал эту должность.

В ноябре был избран на шестой срок на должность мэра, которую он должен был занимать до 2023 года.

В прошлом Адамович также был членом "Гражданской платформы", присоединившись к партии в начале ее деятельности в 2002 году. Он много лет поддерживал эту либеральную проевропейскую партию.

Эта партия была правящей в Польше в течение восьми лет, но на выборах в 2015 году победу одержала консервативная партия "Право и справедливость".

На последних выборах Павел Адамович выступал как независимый кандидат, но "Гражданская платформа" продолжала поддерживать его предвыборную кампанию в Гданьске. Мэр также оставался критиком правящей партии "Право и справедливость".

Несмотря на политические разногласия, во всех партиях осудили убийство популярного мэра.

Нападение на Адамовича произошло во время ежегодного благотворительного концерта, на котором волонтеры собирают средства на медицинское оборудование для детей и других уязвимых категорий населения.

Концерт "Большого оркестра праздничной помощи" - крупнейшая благотворительная акция в стране. В этом году во время мероприятия собрали почти 100 млн злотых (около 20 млн евро).

Адамович и Украина

Павла Адамовича называют большим другом Украины. Он сотрудничал с украинскими коллегами и оказывал поддержку Украине.

Политические деятели Украины выражают соболезнования в связи с гибелью мэра.

"Шокирован известием о трагической смерти мэра Гданьска Павла Адамовича. Знаю, как много он сделал добра для украинцев в Польше и украинско-польских отношений. Это тяжёлая утрата для всех нас", - написал президент Украины Петр Порошенко в Twitter.

"Павел Адамович был другом Украины и украинцев. Сотрудничал с мэрами украинских городов, делился своим управленческим опытом и заботился о развитии экономических и культурных связей между нашими государствами", - говорится в заявлении сопредседателей депутатской группы по межпарламентским связям с Республикой Польша Николая Княжицкого и Оксаны Юринец.

Заместитель министра образования и науки Украины Юрий Рашкевич, который лично знал Адамовича, написал в Facebook, что в "2014 году в знак солидарности с воюющей Украиной и поддержки ее евроинтеграционных стремлений он инициировал стипендиальную программу для студентов Львова с целью прохождения практики в ведущих фирмах Гданьска и Польши в целом".

По его словам, за 4 года порядка 100 магистров прошли 1-2 месячную стажировку за счет мэрии Гданьска и заинтересованных фирм. "Павел Адамович считал, что после победы Украина будет особенно нуждаться в хороших специалистах для работы в общей Европе", - написал заместитель министра образования.

Свои соболезнования выразил Посол Украины в Польше Андрей Дещица.

"Отошел в вечность мэр Гданьска Павел Адамович — Большой Поляк и Друг Украины. Соединяюсь в печали с семьей и близкими, жителями Гданьска и Польским народом. Он навсегда останется в наших сердцах", - написал посол.

Министр иностранных дел Павел Климкин отметил: "Имел удовольствие только раз встретиться с Павлом Адамовичем. К сожалению, не смогу пожать ему руку еще раз. Это была настоящий и добрый человек".

"После этой трагедии в медийном дискурсе будет много дискуссий. О ненависти и о насилии в политике. Рискну сказать, что Украина эта дискуссия тоже необходима. А также нужны действия. Насилие нельзя мириться, забывать или замалчивать", - отметил министр.

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