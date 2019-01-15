Первый снег года выпал в Вашингтоне
Сейчас в США продолжается самый длинный в истории "шатдаун" - частичное закрытие правительства. Сотни тысяч чиновников уже около месяца находятся в вынужденном отпуске или работают без зарплаты. В выходные в Вашингтоне выпал толстый слой рыхлого снега. Вот как жители американской столицы встретили первый снежный уик-энд года.
Еще больше снега ожидают в последующие дни.
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