Первый снег года выпал в Вашингтоне

  • 15 января 2019

Сейчас в США продолжается самый длинный в истории "шатдаун" - частичное закрытие правительства. Сотни тысяч чиновников уже около месяца находятся в вынужденном отпуске или работают без зарплаты. В выходные в Вашингтоне выпал толстый слой рыхлого снега. Вот как жители американской столицы встретили первый снежный уик-энд года.

Снег над Белым домом Копірайт зображення Reuters
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Еще больше снега ожидают в последующие дни.

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Люди катаются Копірайт зображення EPA
Image caption Зимний шторм "Джиа" принес в Вашингтон первый снег года
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Люди катались на санках с Капитолийского холма Копірайт зображення AFP
Image caption Люди катались на санках с Капитолийского холма
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Подъезд к Белому дому пришлось очищать от снега Копірайт зображення AFP
Image caption Подъезд к Белому дому пришлось очищать от снега
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снежные баталии Копірайт зображення AFP
Image caption В центре города начались настоящие снежные баталии
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женщины в костюмах времен Американской войны за независимость Копірайт зображення AFP
Image caption Кое-кто даже решил прогуляться по заснеженному городу в костюмах времен Американской войны за независимость
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на кайтборде Копірайт зображення AFP
Image caption Недалеко от Монумента Вашингтона катались на кайтборде
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очистка машины от снега Копірайт зображення Getty Images
Image caption Хотя снег и засыпал машины в Вашингтоне и окрестностях, однако это было воскресенье и спешить не было необходимости
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Бездомные вынуждены были греться у вентиляционных шахт Белого дома Копірайт зображення AFP
Image caption Бездомные вынуждены были греться у вентиляционных шахт Белого дома
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Ястреб на охоте Копірайт зображення EPA
Image caption Фотограф Тинг Шен поймал в объектив момент, когда ястреб нападает на добычу в снегу в центре американской столицы
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Собака в куртке Копірайт зображення EPA
Image caption Некоторым собачкам, таким как Винни, можно было гулять только укрывшись в теплой куртке хозяина

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