Сейчас в США продолжается самый длинный в истории "шатдаун" - частичное закрытие правительства. Сотни тысяч чиновников уже около месяца находятся в вынужденном отпуске или работают без зарплаты. В выходные в Вашингтоне выпал толстый слой рыхлого снега. Вот как жители американской столицы встретили первый снежный уик-энд года.

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Еще больше снега ожидают в последующие дни.

Копірайт зображення EPA Image caption Зимний шторм "Джиа" принес в Вашингтон первый снег года

Копірайт зображення AFP Image caption Люди катались на санках с Капитолийского холма

Копірайт зображення AFP Image caption Подъезд к Белому дому пришлось очищать от снега

Копірайт зображення AFP Image caption В центре города начались настоящие снежные баталии

Копірайт зображення AFP Image caption Кое-кто даже решил прогуляться по заснеженному городу в костюмах времен Американской войны за независимость

Копірайт зображення AFP Image caption Недалеко от Монумента Вашингтона катались на кайтборде

Копірайт зображення Getty Images Image caption Хотя снег и засыпал машины в Вашингтоне и окрестностях, однако это было воскресенье и спешить не было необходимости

Копірайт зображення AFP Image caption Бездомные вынуждены были греться у вентиляционных шахт Белого дома

Копірайт зображення EPA Image caption Фотограф Тинг Шен поймал в объектив момент, когда ястреб нападает на добычу в снегу в центре американской столицы

Копірайт зображення EPA Image caption Некоторым собачкам, таким как Винни, можно было гулять только укрывшись в теплой куртке хозяина

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