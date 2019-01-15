Через мусор к президентству: что известно об Андрее Садовом

Копірайт зображення УНИАН Image caption Андрей Садовый во время шествия звездочетов во Львове, 8 января 2019 года

Андрей Садовый отказался идти на политический союз с Анатолием Гриценко и одним из первых зарегистрировал свою кандидатуру в президенты.

Он является лидером партии "Самопомощь" и мэром Львова, эту должность уже занимает в течение трех сроков. Но быть мэром в четвертый раз не собирается.

По данным соцопросов, на выборах-2019 шансов на победу у Андрея Садового мало - его рейтинг колеблется на уровне 2%. Хотя еще несколько лет назад его называли одним из реальных претендентов на президентское кресло.

Впрочем, вся кампания еще впереди.

Объединяться с другими политиками на этой гонке он не планирует, но предполагает определенные политические союзы на парламентских выборах.

От мясника до владельца медиа

Андрей Садовый - львовянин, родился в 1968 году в семье учительницы и инженера. Имеет три высших образования: после армии закончил электрофизический факультет Львовской политехники, затем получил специальность экономиста, а позже стал магистром госуправления, закончив Академию государственного управления при президенте Украины.

Копірайт зображення УНИАН Image caption Садовый с женой и детьми

На первую работу устроился в 14 лет - работал мясником в столовой.

Впоследствии был регулятором радиоэлектронной аппаратуры на заводе "Львовприбор". С 1992 три года был заместителем директора львовского отделения фонда социальной адаптации молодежи при Кабмине.

Впрочем первые, как говорит сам Садовый, серьезные деньги заработал путем перепродажи товаров в Польше. Полученные несколько тысяч долларов инвестировал в медиа - радио "Люкс", которое теперь превратилось в медиахолдинг (24 канал, Zaxid.net, радио "Люкс ФМ" и др.), по документам принадлежищиц супруге Садового.

Имеет пять сыновей.

Неизменный мэр

В ряды депутатов Львовского горсовета Андрей Садовый попал в 1998 году. Тогда же он был председателем комиссии экономической политики горсовета.

Копірайт зображення УНИАН Image caption Празднование Дня Львова

Впервые баллотировался в мэры в 2002 году, когда занял третье место. В 2006-м его все же избрали мэром. С тех пор он неизменно возглавлял Львов в течение трех каденций.

Конкуренты Садового на эту должность обычно серьезно отстают от него по количеству голосов. В 2010-м за него проголосовали более 120 тысяч горожан, а за конкурента от "Партии регионов" вдвое меньше. В 2015-м он получил почти 141 тысяч голосов, а кандидат от "Свободы" - чуть больше 85 тысяч.

По результатам опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" по заказу Международного республиканского института, большинство львовян в 2018 году положительно оценивали деятельность мэра: 53% довольных против 39% недовольных.

Свою партию "Самопомощь" Андрей Садовый основал в 2012 году.

В 2014-м она попала в Верховную Раду, а сам Садовый тогда же отказался от руководящих должностей в правительстве, сославшись на то, что он "несет полную ответственность за ситуацию в городе до конца каденции и не на кого ее переложить".

Собственность

Согласно декларации Андрея Садового за 2017 год, он имеет около 4 тысяч грн на счету в "ПриватБанке" и зарплату мэра на уровне 41 тысячи грн в месяц. Все остальное записано на его супругу - Екатерину Кот-Садовую.

Это земельные участки площадью 702 и 301 квадратных метра, жилой дом на 660 квадратов. Две машины также записаны на нее.

Официально именно Екатерина Кот-Садовая является владелицей телерадиокомпании "Люкс", интернет-издания Zaxid.net, частного предприятия VISMA RADIO-TV, радио "Континент" и др.

Избранница Садового задекларировала заработную плату, полученную в ТРК "Люкс, на уровне 192 тысяч грн в месяц, около 300 тысяч грн денежных активов и тому подобное.

Борьба в мусоре

В 2016 году имя Садового стало появляться в новостях в связи с грибовичской трагедией. На свалке в Грибовичах подо Львовом произошли пожар и оползень, в результате чего погибли четыре человека: пожарные и эколог.

После этого полигон закрыли для приема отходов и над городом нависла проблема - вывозить мусор было некуда.

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Андрей Садовый тогда заявил о мусорной блокаде, которую организовала центральная власть во главе с Петром Порошенко и Владимиром Гройсманом. Делалось это, по его словам, для того, чтобы давить на него как на политика и на партию "Самопомощь".

В конце концов, Садовый передал функции вывоза мусора из Львова облгосадминистрации. Он назвал такое предложение от главы ОГА ультиматумом.

Садовый и неоднозначный джаз

Одним из скандалов, который повлиял на репутацию Андрея Садового, был международный музыкальный фестиваль Alfa Jazz Fest. Он проходит во Львове с 2011 года и каждый раз собирает на сцене мировые имена джазовой музыки.

В 2016 году The Guardian включил Alfa Jazz Fest в список лучших фестивалей Европы.

Копірайт зображення УНИАН Image caption Андрей Садовый с супругой Екатериной во время Международного джазового фестиваля Alfa Jazz Fest во Львове, 24 июня 2017 года

Причиной скандала стал генеральный спонсор фестиваля - компания с российским капиталом "Альфа-Банк".

В 2014 году активисты кампании "Не покупай российское" начали первые бойкоты, которые они повторяли до 2017 года. Как правило, это были флешмобы или акции протеста в центре города. Сообщество "Экономический бойкот", которое было организатором, обвиняло Садового в том, что он не запрещает проведение фестиваля.

Сам же политик отмечал, что фестиваль финансируется силами предприятий, "которые работают в Украине и платят налоги в Украине", и на них работают граждане Украины. Следовательно, причин для запрета мероприятия он не видит.

В 2017 году противостояния достигли пика и "Альфа-банк" заявил, что больше не будет выступать титульным партнером фестиваля. Организаторы изменили название на Leopolis Jazz Fest и стали искать других инвесторов.

Разговор о Гандзюк

В ноябре 2018 года в сети опубликовали аудиозапись, на которой кандидат резко высказывается в адрес херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

В разговоре с неизвестным он называет ее стервой, "которая является лидером коррупции в городском совете". Он также обвиняет ее в развале местной ячейки "Самопомощи".

Копірайт зображення ІВАН АНТИПЕНКО Image caption В июле херсонскую активистку, советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк облили раствором серной кислоты. Через несколько месяцев она умерла

Позже Андрей Садовый признал, что это действительно его голос и запись настоящий. Он добавил, что доказательств коррупции со стороны Екатерины Гандзюк не получил и обвинил генпрокурора Юрия Луценко, что тот отвел внимание от заказчиков убийства активистки.

Сто тысяч

В президентской программе Андрей Садовый заявляет, что участники АТО в Украине будут получать 100 тысяч грн.

Подобную практику ввели во Львове, начиная с 2017 года. Выглядит она так: участник боевых действий на Донбассе либо получает 100 тысяч грн, либо становится претендентом на земельный участок для дачного строительства.

Такое решение мэрия приняла из-за отсутствия в пределах Львова необходимого количества земли, чтобы обеспечить ею потребности всех воинов.

Решение мэра критиковали и даже проводили акции протеста.

В ноябре прошлого года представители "Украинского союза участников АТО", "Львовского областного союза АТО и семей погибших", организации "Патриот", Объединения добровольцев, "Национального корпуса" и "Правого сектора" заявили, что таким образом Садовый хочет просто откупиться от бойцов.

"Содом и Гоморра" и ЛГБТ

В начале января Андрей Садовый заявил, что встанет на защиту представителей ЛГБТ-сообщества, если кого-то из них "будут обижать".

"Для меня, как говорила моя жена Екатерина, Содом и Гоморра не является выдумкой - это реальные вещи. Если будут кого-то оскорблять люди, которые представляют общественность, я буду вставать на защиту. И у нас в мэрии есть такие люди, они работают", - прокомментировал кандидат.

При этом в 2015 году "Самопомощь" отказалась голосовать за внесение нормы в Трудовой кодекс Украины о запрете трудовой дискриминации, в частности по признаку сексуальной ориентации.

Садовый отметил, что тогда партия "проявила свою позицию - ту, которую она считала нужной".

Что предлагает изменить Садовый

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Предвыборная программа Андрея Садового состоит из 11 пунктов. В вопросе обороноспособности и защиты страны он предлагает повысить зарплату военным до тысячи долларов, изменить систему командования и управления в Вооруженных силах Украины в соответствии со стандартами НАТО, отстранить от государственного управления тех граждан Украины, которые помогали и помогают врагу во время войны.

В аграрном секторе Садовый хочет позволить покупать землю только гражданам Украины и в ограниченном количестве, а также приватизировать большинство государственных предприятий.

Кроме того, он планирует возобновить работу всех аэропортов и создать условия для развития речных перевозок.

Также кандидат предлагает сократить количество депутатов парламента до 300 человек и ликвидировать областные и районные госадминистрации.

Из стандартного: посадить за решетку коррупционеров, конфискованные у них деньги отдать на строительство больниц, школ и т.д., повысить прожиточный минимум, а вместе с ним - зарплаты медикам и учителям.

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