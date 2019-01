Скандал с Полуниным и еще шесть историй потери работы из-за соцсетей

Копірайт зображення UK Press via Getty Images Image caption Сергей Полунин теперь не будет танцевать в "Лебедином озере" в Парижской опере

Парижская национальная опера отказалась сотрудничать с украинским танцором Сергеем Полуниным, который должен был участвовать в постановке "Лебединого озера".

Руководитель балета Парижской оперы Орели Дюпон решила не приглашать артиста из-за его публичных высказываний, говорится в заявлении театра.

"Такие высказывания не соответствуют ценностям учреждения", - отмечено в Twitter Парижской оперы.

Ранее в соцсети артист оставил сообщение, много пользователей назвали гомофобным и сексистским.

Он также резко высказался о людях с лишним весом, предложив давать им пинка, чтобы "подтолкнуть решиться сбросить жир".

Скандальные сообщения

11 января в Instagram Полунина появился пост, где артист отметил, что "не имеет уважения к лентяям".

"Начните заниматься! Кто видел жирных львов и львиц? Это не полезно, это некрасиво, это праздность. Хватит жрать!" - отметил артист.

После волны возмущенных комментариев Полунин удалил это сообщение.

Одна из главных артисток балета французской оперы, аргентинка Людмила Пальер успела отметить: "Нельзя набирать и лишнего фунта веса, а то господин Полунин будет недоволен! Позор ему!"

Копірайт зображення Getty Images / J/P HRO Gala Image caption Из-за своей репутации Сергей Полунин получил прозвища "Плохой парень" и "Джеймс Дин балета"

В конце декабря артист оставил в Instagram другой скандальный пост.

Обращаясь к артистам балета, Полунин в частности отметил: "Мужчина должен быть мужчиной на сцене, уже есть балерина, не должно быть двоих". Он также написал, что "женщины в мире сейчас пытаются занять роль мужчины".

Главный танцор балета Адриен Кувэ отреагировал в Twitter: "Просто невозможно, что Парижская опера приглашает такого типа в 2019 году в Париж. Наша компания верна ценностям уважения и толерантности! Этому человеку нечего делать рядом с нами."

С февраля 29-летний Сергей Полунин должен был танцевать в Париже в спектакле "Лебединое озеро".

После сообщений о его увольнении из Парижской оперы танцор перепостил сообщение в Instagram о том, что нужно оставаться верным себе, даже когда наступают сложные времена.

Татуировки с Путиным и российское гражданство

Сергей Полунин получил прозвище "плохой парень" и "Джеймс Дин балета" из-за своей репутации.

В последнее время он стал известен своими скандальными постами в соцсети, которые пишет на русском и английском языках. В Instagram он не скрывает свое восхищение Владимиром Путиным, которого он называл "ангелом", "хорошим человеком, полным света и любви" и подчеркивал, что "в некоторых частях мира СМИ относятся к нему несправедливо".

В конце ноября артист выложил фото с татуировкой изображения Путина на груди.

Через несколько дней после этого Полунин объявил, что получил российское гражданство, выложив фотографию своего нового паспорта и отметив, что "рад стать россиянином". Позже артист удалил и это сообщение.

Копірайт зображення Getty Images Image caption "Я вижу свет, когда смотрю на него", - писал Полунин о Путине на своей странице в Instagram

В конце декабря Полунин написал сообщение о событиях Евромайдана, в котором выразил поддержку бойцам "Беркута".

Полунин также выражал поддержку президенту США Дональду Трампу, называв его "любящим отцом с большим сердцем".

Сергей Полунин родился в Херсоне, но жил и танцевал преимущественно за рубежом. В 19 лет он стал самым молодым в истории премьером лондонского Королевского балета, но в 2012-м шокировал театральную общественность, внезапно покинув театр.

Копірайт зображення PA Image caption Сергей Полунин (слева) на открытии выставки Королевского балета в Манчестере, Великобритания, в 2010 году

После этого Полунин стал танцевать на сцене Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко и одновременно стал постоянным приглашенным солистом Новосибирского театра оперы и балета. В 2016 году он стал приглашенным солистом Баварского государственного балета в Мюнхене.

В 2014 году танцор получил известность, записав с режиссером Дэвидом Лашапелем видео танца на песню Take Me to Church. Только на официальном Youtube-канале режиссера это видео собрало более 26 млн просмотров.

В последние несколько лет Полунин снялся в голливудских фильмах "Красный воробей" и "Убийство в Восточном экспрессе".

Неудачные шутки и сексистские комментарии: кого еще уволили из-за соцсетей

Сообщения в соцсетях или некорректное поведение не впервые стоят кому-то работы.

Копірайт зображення GETTY IMAGES Image caption Комик Кевин Харт потерял шанс вести церемонию "Оскар" из-за гомофобских высказываний

В этом году церемония "Оскар" осталась без ведущего после того, как из-за скандала отказался вести церемонию комик Кевин Харт.

Сначала его утвердили на роль ведущего, позже в соцсетях вспыхнул скандал из-за гомофобских твитов, которые он написал около десяти лет назад. Начали звучать призывы к Американской киноакадемии отказаться от кандидатуры Харта.

Комик извинился за шутки о геях в прошлом и сам решил не вести церемонию.

Копірайт зображення Getty Images

В сентябре прошлого года полицейский Шон Боствик в Детройте запостил перед сменой свое селфи в Snapchat с подписью: "Еще одна ночь, чтобы пасти этих животных в зоопарке".

За расизм полицейского немедленно отстранили от работы, а через два дня уволили.

"Мы ожидаем высокого уровня профессионализма, когда служим людям", - заявил глава отделения, который рассказал, что после "шокирующего" поста полицейского получил немало звонков от других правоохранителей, городских чиновников и представителей общественности.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Из-за одного твита вместо Итиро Эсен (в центре) на конкурс "Мисс Вселенная" уехала Асли Сумен (слева)

В сентябре 2017 году победительница конкурса "Мисс Турция" потеряла корону после того, как организаторы обратили внимание на один из ее прошлых твитов.

18-летняя Итиро Эсен написала пост, посвященный попытке переворота в стране. В нем она сравнила свою менструацию с кровью, пролитой во время тех событий, когда погибли 250 человек.

"Этим утром у меня месячные - в честь дня жертв 15 июля. Я отмечаю этот день кровотечением, которое представляет кровь наших жертв".

Организаторы конкурса назвали это "неприемлемым" и подтвердили свое решение дисквалифицировать участницу через несколько часов после ее победы.

Итиро Эсен в ответ заявила, что ее пост не был политическим, но корону это ей не сохранило.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Пресс-секретарь сенатора раскритиковала то, как выглядели и вели себя дочери Барака Обамы на церемонии, посвященной Дню благодарения

В 2014 году сотруднице пресс-службы американского сенатора Стивена Финчера Элизабет Лотен не понравились короткие юбки и выражения лица дочерей Барака Обамы Саши и Малии на традиционной церемонии в Белом доме, посвященной Дню благодарения.

Свое возмущение она выразила на своей странице в Facebook: "Я понимаю, что у вас этот ужасный переходный возраст, но вы часть семьи президента, поэтому старайтесь вести себя прилично. Одевайтесь соответственно к случаю, а не так, будто вы в баре. И конечно, не кривляйтесь на публичных мероприятиях".

Под давлением критики г-жа Лотен убрала пост из соцсети, извинилась, а впоследствии уволилась. В своем извинении она признала, что слишком поспешила осудить девушек, и ее комментарии были оскорбительными и непродуманными.

Копірайт зображення Getty Image caption Иногда перед полетом не стоит на скорую руку что-то постить в соцсети

В 2013 году пиар-директор интернет-компании IAC Жюстин Сакко потеряла работу из-за расистского поста в Facebook.

Садясь в самолет до Кейптауна, она написала в Twiiter: "Лечу в Африку. Надеюсь, не заражусь СПИДом. Шучу. Я белая!"

Пока женщина летела, ее сообщение попало в топ трендов в Twitter. Приземлившись, среди нашествия сообщений и электронных писем она нашла и сообщение о своем увольнении.

Копірайт зображення Reuters Image caption Цунами, вызванное землетрясением в 2011 году в Японии, смыло целые города и унесло тысячи жизней

В 2011 году комик Гилберт Готтфрид был уволен после того, как запостил в Twitter ряд шуток об опустошительном цунами в Японии.

В частности он написал: "Японцы действительно прогрессивные. Они не ходят на пляж. Пляжи сами к ним приходят".

Еще в одном среди двенадцати постов о цунами говорилось: "Говорил со своим агентом по недвижимости. Спросил, есть ли в этом районе школа. Она сказала: "Сейчас нет, но подождите".

Его работодатель, страховая компания Alfac, которая получает 75% прибыли из Японии, юмор не оценил, и комик потерял должность рекламного голоса компании.

