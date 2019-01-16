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В Украине продолжают выдвигать кандидатов в президенты Украины. До 3 февраля партии и самовыдвиженцы могут подавать документы в Центральную избирательную комиссию.

Последний день регистрации кандидатов - 8 февраля. 8 марта 2019 года станет известен окончательный список кандидатов, которые будут участвовать в президентских выборах. Именно к этому дню претенденты имеют право снять свою кандидатуру. По состоянию на 16 января ЦИК зарегистрировала 8 кандидатов в президенты.

ВВС News Украина отслеживает ход регистрации. Кто они - кандидаты в президенты, - вы сможете видеть в одном материале, который постоянно обновляется.

Анатолий Гриценко, 61 год, лидер партии "Гражданская позиция", экс-министр обороны

Анатолия Гриценко выдвинула кандидатом в президенты его партия.

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Анатолий Гриценко родился в Черкасской области, учился в суворовском училище, затем - в Киевском высшем военном авиаучилище. Прошел путь от военнослужащего и военного аналитика до министра обороны и председателя парламентского комитета. На президентских выборах 2004 года работал в штабе Виктора Ющенко. В 2005-2007 годах - министр обороны в правительствах трех премьеров: Юлии Тимошенко, Юрия Еханурова и Виктора Януковича. В 2010 году впервые баллотировался на пост президента, однако набрал лишь чуть более 1%. Одинаково неуспешной была и попытка его партии "Гражданская позиция" попасть в Верховную Раду осенью 2014 года.

Анатолий Гриценко провозглашает ключевой задачей борьбу с коррупцией. Предлагает изменить Конституцию так, чтобы президент страны возглавлял исполнительную власть. Конфликт на Донбассе и вопросы Крыма предлагает решать через четырехсторонние переговоры Украины, России, США и представителей Евросоюза.

Евгений Мураев, 43 года, депутат парламента, лидер партии "Наши"

Евгения Мураева выдвинула кандидатом в президенты его партия.

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Евгений Мураев родился в Харьковской области, имеет экономическое и юридическое образование, дважды избирался в Верховную Раду. До того, как стал членом парламента, был депутатом Харьковского облсовета, во времена президентства Виктора Януковича - главой госадминистрации в родном Змиевском районе. Начинал бизнес с торговли горюче-смазочными материалами, впоследствии стал гендиректором "Восточной финансовой группы", в которую входит ряд предприятий. Является владельцем интернет-издание MIGnews, телеканала NewsOne, харьковского интернет-канала "Робинзон ТВ". Во времена Януковича входил в депутатскую группу "За мир и стабильность", в нынешнем парламенте - в состав фракции "Оппозиционного блока". Вышел из нее, а также покинул партию "За жизнь!" Вадима Рабиновича и создал собственную партию "Наши".

Войну на Донбассе называет "гражданским конфликтом", выгодным действующей власти. Также считает выгодной Банковой аннексию Крыма, потому что убежден, что власть не заинтересована в возвращении пяти миллионов избирателей, которые ее не поддерживают. В то же время признает Крым украинским. Революцию достоинства называл "государственным переворотом", является противником декоммунизации. Олега Сенцова называл "террористом для части населения". За эти слова извинялся, однако остался при своем мнении, что власть "бросила Олега вместе с Крымом".

Виталий Куприй, 45 лет, депутат Верховной Рады Украины

Центризбирком зарегистрировал беспартийного Виталия Куприя как самовыдвиженца.

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Виталий Куприй родился в Днепропетровской области, закончил несколько вузов по специальностям экономист, переводчик и юрист. Занимался бизнесом с 90-х годов - это была торговля оргтехникой, видеоаппаратурой и одеждой. Впоследствии у Виталия Куприя появился другой бизнес - недвижимость и реклама. Был депутатом в родном городе Каменское.

На внеочередных выборах в Верховную Раду в 2014 году победил в мажоритарном округе в Днепропетровской области при поддержке блока Петра Порошенко. Однако членом фракции БПП был недолго, заявив о несогласии с деятельностью этой политической силы. Впоследствии вошел в партию УКРОП, но в июле 2018-го покинул ее. Это произошло после того, как по результатам праймериз, в котором он участвовал, кандидатом от партии избрали другое лицо. Возглавляет общественную организацию "Всеукраинское объединение юристов" Есть Право!". Главными задачами президента считает преодоление коррупции и защиту прав людей.

Андрей Садовый, 50 лет, мэр Львова, лидер партии "Самопомощь"

Андрея Садового кандидатом на пост президента выдвинула его партия.

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Андрей Садовый родился во Львове, образование получил в университете "Львовская политехника". Всю жизнь живет и работает в родном городе, на время избирательной кампании с женой и пятью детьми обещал переехать в Киев. Начинал трудовую деятельность на заводе "Львовприбор", в 1993-м стал одним из основателей радио "Люкс", затем - главой наблюдательного совета компании "Галицкие инвестиции" - одной из первых инвестиционных компаний в Украине, которая имела лицензию на осуществление операций с ценными бумагами . В 1997-2005 годах был председателем правления "Юговостокэлектросетьстрой", главой совета ЗАО "Телерадиокомпания" Люкс".

Городским головой Львова впервые стал в 2006 году и занимает эту должность до сих пор. В декабре 2012 года возглавил партию "Самопомощь". После отстранения от власти Виктора Януковича Андрею Садовому предлагали должность вице-премьер-министра в правительстве Арсения Яценюка, однако он отказался и объявил, что "Самопомощь" будет участвовать в парламентских выборах. Он возглавил партийный список партии, попавшей в Верховную Раду, но в парламент работать не пошел.

Виталий Скоцик, 47 лет, экономист, экс-председатель Аграрной партии Украины

На президентские выборы идет как самовыдвиженец.

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Виталий Скоцик родился в Ровенской области, образование получил в Украинской сельскохозяйственной академии. Имеет степень доктора экономических наук. В 90-х годах преподавал в Национальном аграрном университете, затем с 1997 по 2009 год работал в American Machinery Company (АMAKO-Украина), в том числе генеральным директором. АМАКО является одним из крупнейших дилеров по продаже сельхозтехники. Впоследствии перешел в агрокомпанию с британскими инвестициями Landkom International, где также работал гендиректором. В 2012 году предприятие прекратило работу из-за долгов перед поставщиком сельхозтехники - той же компанией АMAKO. Вскоре он снова вернулся в эту компанию, на должность председателя наблюдательного совета.

В сентябре 2014 года Виталия Скоцика избрали главой Аграрной партии Украины, членом которой он был еще с 2009-го. Но в сентябре 2018 года отстранили от должности "за нарушение устава" и "дискредитацию руководства" партии. Сам политик заявлял о "рейдерском захвате" партии.

Валентин Наливайченко, 52 года, экс-глава СБУ, лидер партии "Справедливость"

Валентина Наливайченко кандидатом в президенты выдвинула его партия.

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Валентин Наливайченко родился в Запорожье, закончил Киевский национальный университет Шевченко по специальности переводчик английского языка, недолго преподавал в одном из столичных вузов. В 1991-1994 годах учился в Краснознаменном институте КГБ им. Андропова в Москве. Утверждает, что был отчислен из заведения по собственному желанию и вернулся в распоряжение СБУ. Вернувшись из Москвы в Украину, 12 лет работал на дипломатической службе - в посольствах Украины в Финляндии, США, Беларуси, а также в МИД Украины. Во времена президентства Виктора Ющенко был заместителем министра иностранных дел Украины. Три года, до марта 2010 года, был председателем Службы безопасности Украины. Под его руководством СБУ открыла для свободного доступа исторические архивы, касающиеся политических репрессий и Голодомора.

В 2010 году стал членом партии "Наша Украина", в 2012-м присоединился к партии "УДАР" Виталия Кличко и по его списку был избран депутатом парламента. После Евромайдана снова возглавил СБУ, но пробыл на должности недолго - в июне 2015 года Рада проголосовала за его отставку. В 2016 году создал и возглавил партию "Справедливость". Поддерживал "Движение новых сил" и его лидера Михаила Саакашвили, в частности, участвовал в пересечении границы вместе с экс-президентом Грузии, которое правоохранительные органы признали незаконным. Считает оппозиционные партии "Батькивщина", "Гражданская позиция", "Самопомощь", УКРОП союзниками своей партии.

Сергей Каплин, 39 лет, депутат Верховной Рады Украины

Сергея Каплина выдвинула кандидатом в президенты Социал-демократическая партия, которую он возглавляет.

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Сергей Каплин родился в Полтавской области, закончил Киевский национальный университет им.Шевченко. Утверждает, что начал работать с 19 лет, став тогда советником председателя Госкомитета Украины по вопросам развития предпринимательства и регуляторной политики. Был помощником депутата парламента, членом правления УСПП, в 21 год - исполнительным директором Кременчугского кожно-седельного комбината. Журналисты предполагают, что эти должности могли достаться ему благодаря отцу, который в середине 1990-х был советником премьер-министра Валерия Пустовойтенко.

В 2010-2011 годах руководил Кременчугской парторганизацией "Фронт перемен" Арсения Яценюка, но уже в 2012-м на парламентских выборах был избран депутатом по мажоритарному округу Полтавы от партии "УДАР" Виталия Кличко. В 2014-м, на внеочередных выборах победил на том же округе как кандидат от Блока Петра Порошенко. В 2015 году создал Партию простых людей, а в 2016-м переименовал ее в Социал-демократическую партию. Через два года на съезде Социалистической партии был избран ее председателем, но вокруг этой должности не угасает скандал: на лидерство претендует несколько человек.

Игорь Шевченко, 48 лет, юрист, экс-министр экологии

Идет на выборы как самовыдвиженец.

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Родился в Кировоградской области, окончил Киевский институт международных отношений. Работал в нескольких юридических фирмах, а к 2007 году был основателем и руководителем юридической компании "Шевченко, Дидковский и Партнеры", потом продал свою долю в фирме и занимался общественной и благотворительной деятельностью. Согласно документам, поданным в ЦИК, Игорь Шевченко возглавляет четыре общественные и благотворительные организации.

Занимал должность министра экологии в 2014-2015 годах по квоте партии "Батькивщина" в правительстве Арсения Яценюка. В июле 2015 года Верховная Рада уволила его с должности по представлению премьера за "ненадлежащее исполнение обязанностей" и "коррупционные действия". Его, в частности, обвиняли в лоббировании интересов бизнесмена Александра Онищенко, против которого сейчас возбуждено уголовное дело. Однако сам Шевченко это категорически отрицал, утверждая, что имел конфликт с главой правительства. Подозрения в коррупции были сняты в судебном порядке.

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