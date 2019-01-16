Что нужно знать о претенденте в президенты Богомолец

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16 января Ольга Богомолец подала документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты на выборах 2019 года.

На президентских выборах в 2014 году Ольга Богомолец заняла восьмое место среди 20 кандидатов, получив 2% голосов.

В 2018 году ее плакаты с лаконичным лозунгом "Справедливая" начали появляться на улицах Киева задолго до официального старта новой президентской кампании.

В начале декабря в видеоролике, записанном напротив Михайловского собора, она заявила, что идет в президенты, "чтобы стать гарантом справедливости". Поскольку, как утверждает Богомолец, "за последние годы украинцы не почувствовали увеличение справедливости и достоинства".

Врач и политик пообещала справедливые пенсии, справедливую реформу здравоохранения, справедливые налоги, а еще она выступает за легализацию владения оружием в Украине.

Каким был ее путь в политику, разбиралась ВВС News Украина.

Династия Богомольцев

Ольга Богомолец родилась 22 марта 1966 года в Киеве в семье известной врачебной династии. Имя ее прадеда Александра Богомольца носит национальный медицинский университет, который она закончила в 1989 году, ее родители - Екатерина Богомолец и Вадим Березовский - были профессорами этого же учебного заведения.

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Ольга Богомолец носит фамилию матери и не меняла ее после вступления в брак. Она работала врачом-дерматологом, исследовала поражения кожи радиацией в результате Чернобыльской катастрофы, также окончила университет Томаса Джефферсона в США. Имеет степень доктора медицинских наук по специальности "Кожные и венерические болезни" и диплом психолога.

Копірайт зображення bogomolets.com Image caption Ольга Богомолец поет романсы

Основала Институт дерматологии и косметологии в Киеве.

Врач Ющенко и медицинский координатор Майданов

Во время Оранжевой революции Ольга Богомолец координировала медицинскую службу Майдана и почти год была личным врачом Виктора Ющенко.

После этого в 2006 году стала депутатом Киевсовета по списку партии Ющенко "Наша Украина", где возглавляла комиссию по вопросам здравоохранения.

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Принимала активное участие в Евромайдане, обеспечивала его медикаментами, координировала работу врачей-волонтеров, собирала средства и договаривалась о лечении раненых в европейских странах.

В феврале 2014 года из гостиницы "Украина", куда с Институтской приносили убитых и раненых, обратилась к депутатам Партии регионов с призывом прекратить войну против собственного народа.

После Евромайдана Богомолец была одним из кандидатов на должность здравоохранения, однако им стал врач Олег Мусий.

Ольга Богомолец рассказывала, что на определенных условиях была готова возглавить МЗ - международный аудит, разоблачение коррупционных схем. Как она сама заявляла в интервью журналистам, когда эти условия она объявила, ее имя уже не рассматривалось.

Также, по словам Богомолец, ей предлагали должность вице-премьера по гуманитарным вопросам в новом правительстве, но она от нее отказалась.

Депутатство и конфликт с Супрун

Ольга Богомолец участвовала в президентских выборах 2014 года, где за нее проголосовали 2% избирателей, а уже осенью прошла в Верховную Раду по списку "Блока Петра Порошенко".

И хотя Богомолец заявляла, что от политики не получает такого удовольствия, как от лечения людей, потому что к депутатам относятся враждебно, в политике она развила активную деятельность.

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В частности, возглавила парламентский комитет по вопросам здравоохранения и пыталась реформировать медицину вместе с министром здравоохранения Александром Квиташвили.

Однако, реформы так и не состоялись. Министр заявила о саботаже со стороны парламента и подала в отставку.

С преемницей Квиташвили Ульяной Супрун у Ольги Богомолец было уже не сотрудничество, а открытый конфликт.

Комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения во главе с Богомолец неоднократно призывал правительство уволить главу МЗ, критикуя проводимые Супрун медицинские реформы.

В ее адрес она выдвинула десятки обвинений: от срыва программы по закупке лекарств и катастрофы с лечением онкобольных детей до ситуации "с вымиранием украинцев".

Многократно бурлили страсти на заседаниях комитета Богомолец с участием представителей команды Минздрава.

В ответ Супрун заявляла, что в отставку не собирается и просила Ольгу Богомолец не распространять фейки, в частности, о том, что вакцины должны соответствовать "иммунным потребностям нации".

В конфликте МЗ с Институтом сердца и его руководителем Борисом Тодуровым, Богомолец выступала в защиту последнего. Также поддерживала Екатерину Амосову, когда МЗ отстранил ее от должности ректора университета Богомольца.

Ольга Богомолец стала автором нового закона о трансплантации, по которому каждый человек может дать согласие на посмертное донорство. Четыре года она была внештатным советником президента, а недавно ее уволили.

В декларации за 2017 год она указала шесть земельных участков, четыре жилых дома, восемь квартир, машины и десятки картин.

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Политик замужем и имеет четверых детей. В Радомышле Житомирской области Ольга Богомолец основала замок-музей, где экспонирует коллекцию икон. Она поет украинские романсы, давала концерты с симфоническим оркестром и записала несколько дисков.

Больше о кандидатах в президенты читайте в статье: Выборы-2019: кандидаты в президенты Украины.

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