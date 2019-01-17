Майдан на Балканах? Почему Сербию охватили протесты

Копірайт зображення Getty Images Image caption Протесты в Сербии продолжаются уже шестую неделю

В Белграде в среду прошла массовая акция протеста, участники которой требовали от властей расследовать убийство оппонента правящей партии Сербии Оливера Ивановича.

Акции протеста не утихают в Сербии уже шестую неделю. Оппозиция требует проведения честных выборов, отставки чиновников и руководителей национального телевидения, а также появления независимых СМИ.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не будет "кланяться оппозиции" и прогибаться под ее требования, даже если на улицы выйдет пять миллионов человек.

В то же время он отметил, что готов провести внеочередные выборы в любой момент.

Что происходит?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Оливер Иванович, изображенный на этом белградском мурале, был одним из лидеров косовских сербов. Его убили в январе 2018 года

В среду демонстранты решили воздержаться от политических лозунгов и просто почтить память политика, которого убили в Косово в январе 2018 года. Спустя год после смерти Ивановича, его убийцы до сих пор не найдены.

Оливер Иванович был одним из лидеров косовских сербов. В 2008 - 2012 годах он занимал должность госсекретаря по делам Косова в правительстве Сербии.

В январе 2016 он был приговорен к девяти годам тюрьмы по обвинению в военных преступлениях против албанцев в 1999 году.

Иванович настаивал на своей невиновности. В феврале 2017 года после апелляции приговор был отменен и над политиком начался новый процесс.

Власти заверяют, что виновные обязательно будут найдены и наказаны. Однако расследование дела, по сути, зашло в тупик.

При этом мнения членов семьи погибшего разделились.

Жена Оливера Ивановича приняла участие в памятных мероприятиях вместе с представителями властей Сербии. А его брат, напротив, присоединился к акциям оппозиции.

Вечернее шествие в Белграде организовала студенческая группа "Против диктатуры", которая до этого в течение шести недель организовывала акции оппозиции.

Первая акция протеста прошла в Белграде 8 декабря. Поводом стало нападение на основателя оппозиционной коалиции "Союз за Сербию" Борко Стефановича.

"Нападение на Борко - это атака на любого, кто мыслит свободно и иначе, чем нынешнее правительство. Призывы Вучича и его СМИ к линчеванию объявили открытый сезон [охоты] на всех нас. Нападение на Борко стало прямым следствием жуткой атмосферы, в которой мы все вынуждены жить", - написал в "Твиттере" бывший мэр Белграда Драган Джилас.

В конце ноября неизвестные в масках избили Стефановича и двух его соратников бейсбольными битами и металлическими прутьями.

На следующий день избитый Стефанович показал окровавленную рубашку, в которой он был в момент нападения, и пообещал бороться за то, чтобы Сербия не оставалась страной кровавых рубашек и страной, в которой проливается кровь инакомыслящих.

Копірайт зображення Savez ZA Srbiju Image caption На следующий день после нападения Стефанович показал свою окровавленную рубашку

Через два дня после нападения на политика полиция арестовала двоих подозреваемых. Президент страны тут же заявил, что государство немедленно отреагировало и выполнило свою работу.

"Союз за Сербию" - это альянс из 30 различных оппозиционных партий и организаций - осудил нападение на своих членов, заявив, что оно стало следствием агрессивной политики президента страны Вучича, направленной против его политических оппонентов.

Чего хотят демонстранты?

Во время митингов протестующие скандируют "Вучич - вор", "Нет измене" и "Защитим конституцию", а также требуют разобраться с коррупцией.

Оппозиционеры утверждают, что Вучич установил в Сербии автократический режим, контролирует работу основных СМИ и запрещает им давать трибуну критикам. Сам президент эти обвинения отвергает.

Массовые акции протеста теперь проходят не только в Белграде, но и в ряде других крупных городов Сербии.

"Нам нужны честные выборы. Пусть вернут нам наше независимое телевидение! Нам не нужны брошюры об успехах правительства вместо газет", - сказала ВВС одна из участниц акции протеста в Белграде в прошлую субботу.

Собравшиеся также требуют расследовать участившиеся случаи нападения на независимых журналистов - например, обстоятельства нападения на журналиста Милана Йовановича, который расследовал коррупционные схемы и мафиозные группировки.

12 декабря неизвестные обстреляли и подожгли дом Йовановича в пригороде Белграда.

Что отвечают власти?

Президент Сербии Вучич говорит, что готов провести досрочные выборы.

По данным соцопросов, проводившихся в октябре, "Сербская прогрессивная партия", которую возглавляет Вучич, пользовалась поддержкой 53% населения.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Президент Сербии Вучич говорит, что готов к досрочным выборам и не будет "кланяться" оппозиции

Альянс оппозиционных партий, согласно этим соцопросам, мог бы рассчитывать на поддержку 15%. Но такого альянса, по сути, пока нет. Единственное, в чем согласны представители различных оппозиционных групп, так это в том, что Вучич должен уйти.

При этом оппозиция предупредила, что будет бойкотировать досрочные выборы, если Вучич объявит об их проведении.

Копірайт зображення Reuters Image caption Массовая акция протеста прошла в Белграде 5 января

В 1990-е годы Александр Вучич был сторонником националистических идей и членом "Сербской радикальной партии". Позже он стал выступать за евроинтеграцию.

Вучич был избран президентом Сербии в 2017 году, он сторонник вступления Сербии в Евросоюз. При этом поддерживает тесные связи с Россией и Китаем.

Следите за нашими новостями в Telegram