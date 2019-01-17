Майдан на Балканах? Почему Сербию охватили протесты
В Белграде в среду прошла массовая акция протеста, участники которой требовали от властей расследовать убийство оппонента правящей партии Сербии Оливера Ивановича.
Акции протеста не утихают в Сербии уже шестую неделю. Оппозиция требует проведения честных выборов, отставки чиновников и руководителей национального телевидения, а также появления независимых СМИ.
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не будет "кланяться оппозиции" и прогибаться под ее требования, даже если на улицы выйдет пять миллионов человек.
В то же время он отметил, что готов провести внеочередные выборы в любой момент.
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Что происходит?
В среду демонстранты решили воздержаться от политических лозунгов и просто почтить память политика, которого убили в Косово в январе 2018 года. Спустя год после смерти Ивановича, его убийцы до сих пор не найдены.
Оливер Иванович был одним из лидеров косовских сербов. В 2008 - 2012 годах он занимал должность госсекретаря по делам Косова в правительстве Сербии.
В январе 2016 он был приговорен к девяти годам тюрьмы по обвинению в военных преступлениях против албанцев в 1999 году.
Иванович настаивал на своей невиновности. В феврале 2017 года после апелляции приговор был отменен и над политиком начался новый процесс.
Власти заверяют, что виновные обязательно будут найдены и наказаны. Однако расследование дела, по сути, зашло в тупик.
При этом мнения членов семьи погибшего разделились.
Жена Оливера Ивановича приняла участие в памятных мероприятиях вместе с представителями властей Сербии. А его брат, напротив, присоединился к акциям оппозиции.
Вечернее шествие в Белграде организовала студенческая группа "Против диктатуры", которая до этого в течение шести недель организовывала акции оппозиции.
Первая акция протеста прошла в Белграде 8 декабря. Поводом стало нападение на основателя оппозиционной коалиции "Союз за Сербию" Борко Стефановича.
"Нападение на Борко - это атака на любого, кто мыслит свободно и иначе, чем нынешнее правительство. Призывы Вучича и его СМИ к линчеванию объявили открытый сезон [охоты] на всех нас. Нападение на Борко стало прямым следствием жуткой атмосферы, в которой мы все вынуждены жить", - написал в "Твиттере" бывший мэр Белграда Драган Джилас.
В конце ноября неизвестные в масках избили Стефановича и двух его соратников бейсбольными битами и металлическими прутьями.
На следующий день избитый Стефанович показал окровавленную рубашку, в которой он был в момент нападения, и пообещал бороться за то, чтобы Сербия не оставалась страной кровавых рубашек и страной, в которой проливается кровь инакомыслящих.
Через два дня после нападения на политика полиция арестовала двоих подозреваемых. Президент страны тут же заявил, что государство немедленно отреагировало и выполнило свою работу.
"Союз за Сербию" - это альянс из 30 различных оппозиционных партий и организаций - осудил нападение на своих членов, заявив, что оно стало следствием агрессивной политики президента страны Вучича, направленной против его политических оппонентов.
Чего хотят демонстранты?
Во время митингов протестующие скандируют "Вучич - вор", "Нет измене" и "Защитим конституцию", а также требуют разобраться с коррупцией.
Оппозиционеры утверждают, что Вучич установил в Сербии автократический режим, контролирует работу основных СМИ и запрещает им давать трибуну критикам. Сам президент эти обвинения отвергает.
Массовые акции протеста теперь проходят не только в Белграде, но и в ряде других крупных городов Сербии.
"Нам нужны честные выборы. Пусть вернут нам наше независимое телевидение! Нам не нужны брошюры об успехах правительства вместо газет", - сказала ВВС одна из участниц акции протеста в Белграде в прошлую субботу.
Собравшиеся также требуют расследовать участившиеся случаи нападения на независимых журналистов - например, обстоятельства нападения на журналиста Милана Йовановича, который расследовал коррупционные схемы и мафиозные группировки.
12 декабря неизвестные обстреляли и подожгли дом Йовановича в пригороде Белграда.
Что отвечают власти?
Президент Сербии Вучич говорит, что готов провести досрочные выборы.
По данным соцопросов, проводившихся в октябре, "Сербская прогрессивная партия", которую возглавляет Вучич, пользовалась поддержкой 53% населения.
Альянс оппозиционных партий, согласно этим соцопросам, мог бы рассчитывать на поддержку 15%. Но такого альянса, по сути, пока нет. Единственное, в чем согласны представители различных оппозиционных групп, так это в том, что Вучич должен уйти.
При этом оппозиция предупредила, что будет бойкотировать досрочные выборы, если Вучич объявит об их проведении.
В 1990-е годы Александр Вучич был сторонником националистических идей и членом "Сербской радикальной партии". Позже он стал выступать за евроинтеграцию.
Вучич был избран президентом Сербии в 2017 году, он сторонник вступления Сербии в Евросоюз. При этом поддерживает тесные связи с Россией и Китаем.
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