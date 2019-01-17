Керченский пролив: как украинские ВМС проходили его раньше

За два месяца до инцидента в Керченском проливе в сентябре 2018 года украинские моряки успешно осуществили проход по морю из Одессы в Мариуполь.

Когда они попытались сделать это в ноябре, три украинских корабля перехватила пограничная служба ФСБ России, применив оружие.

24 украинских военнослужащих задержали. Россия обвиняет их в попытке незаконного пересечения государственной границы у берегов Крыма.

После аннексии Крыма с применением своих военных подразделений в 2014 году Россия полностью взяла контроль над судоходством в Керченском проливе.

Чем же проход украинских кораблей через Керченский пролив в сентябре 2018 отличался от последующей неудачной попытки?

Вот что рассказали украинские моряки BBC News.

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